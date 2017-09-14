Додано: Пон 01 кві, 2024 22:39

vitaliiangel написав: detroytred написав: vitaliiangel написав: можете посчитать сколько им надо для оккупации. можете посчитать сколько им надо для оккупации.

Умовно, образно --- неважлива дійсність! Тобто не настільки важлива дійсність.

Мова про те, що бачать-вважають. І на підставі цього приймають рішення. Умовно, образно --- неважлива дійсність! Тобто не настільки важлива дійсність.Мова про те, що бачать-вважають. І на підставі цього приймають рішення.

я уже объяснял, что путен запредельно иррационален и никакого вменяемого плана нет, точнее каждый день план новый. Как видите мы перестали бить по НПЗ. Значит попросили не бить. Значит (в теории) и мы попросить что то можем. я уже объяснял, что путен запредельно иррационален и никакого вменяемого плана нет, точнее каждый день план новый. Как видите мы перестали бить по НПЗ. Значит попросили не бить. Значит (в теории) и мы попросить что то можем.

З цим я згоден.Тільки, як і декілька місяців тому, я поки придержуюсь думки, що йому потрібен і є важливим сам процес. Процес війни. Для переформатування країни.В деякій мірі переформатування потрібне і країнам Заходу. І причина для нього.Тобто за великим рахунком війна потрібна всім...Зокрема, Неньки.Був би Мортимер, в нього можна було запитати: так може це чергова сходинка глобалізації? Точніше руйнування ... перед переходом на вищий щабель.Розбіжаться по розсосереджених центрах у світі, щоб потім тисніше злитися.А може просто чергова криза перевиробництва...Хз, але всі намагаються отримати користь з того, що відбувається.Процес і досі йде повністю контрольованим. Звісно не без розходження інтересів бритів, янкі, рашистів, китайців і т.д.Хоча війни часто виходять з під контролю, але поки партнери прикладають отих зусиль, щоб цього не відбулося, мабуть з трикратним запасом.Ті, хто приймає рішення, явно в шахи грають, а не боряться за виживання. На відміну від тих, хто в окопах або під обстрілами.Контраст на ширині спектру: Фріз не може покинути своїх, а хтось їде послом від своїх.