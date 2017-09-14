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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7452745374547455
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 23:06

бъйовьі къмарьі

бъйовьі къмарьі

https://www.facebook.com/photo/?fbid=8174165855943374
Сингапурски специалисти от Технологичния университет Нанянг през 2017 г. разработиха технология, която им позволява да създадат „отряд от най-малките спасители в света“.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 01 кві, 2024 23:09, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 23:07

  detroytred написав:
  Bobua написав:
Чому той 1%, що на фронті, крім вже двох років у небажаному рабстві, то ще й повинен вирішувати всі-всі проблеми країни?

Чому тил не робить хоч би те одне, що він вміє -- кричить. На президентів, депутатів, комбрижок.
Аби вони не забували про проблему. І аби виправляли...

Щодо паперів.
Хіба від них лише шкода?
Хіба не вони здатні хоч якось перешкоджати корупції?

Свої проблеми. Не всі-всі-всі проблеми країни, а свої -- армійські: з зайвими паперами, перевірками і т.д.

Тому що тил -- це цивільні. Цивільні живуть за іншими правилами...

Якщо зайві папери всл не заважають, не шкодять -- то проблема знімається.
Але щось Ваше бачення протирічить баченню Фріза, а також інших всл, в яких ці зайві папери крадуть час. Замість справ приходиться займатися зайвими паперами. З відповідними наслідками від втрати часу.



  detroytred написав:Бобуа
*«У середньому командир роти наразі витрачає 50-80% свого робочого часу на бюрократію. Облік майна є одним з найбільш об'ємних бюрократичних процесів. Наказ створює можливості для автоматизації», – зазначила Катерина Черногоренко, заступниця Міністра оборони з цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації. *
https://rubryka.com/2024/02/10/u-minobo ... rishennya/

От що таке отаке визнанння отакого заступницею МО?
Да це вирок...
Всім, хто довів до такого отого ротного, і хто досі цього не змінив.

Всі, від кого це залежить, повинні в отому МО днювати-ночувати безвилазно хоч місяць, навіть митися не ходити, але виправити ситуацію.
Але. Будуть потроху... виправляти.
І хз ще як виправлять.
Може навпаки час збільшиться в того ротного на електронне)) оформлення.

Проблеми ротного, то його проблеми.
Ваші проблеми, то Ваші проблеми.
В той час, коли всі вищі Вас та ротного саме для того й призначені, щоб вирішувати Ваші і ротного проблеми. Це їх посадова функція.
Бо саме це підвищує ефективність безпосередніх виконавців.

Те ж саме і в цивільній сфері.
Оті всі утворені для того, щоб допомагати пересічному...



  freeze написав:
detroytred написав:От що таке отаке визнанння отакого заступнецею МО?
Да це вирок...
Всім, хто довів до такого отого ротного, і хто досі цього не змінив.

Любой командир роты сейчас это будущий миллионер- должник.
Они сейчас разгоряченные, в боях, глаза горят, герои.
Но наше государство медленно запрягает, но ничего не забывает и рано или поздно догоняет.
У меня знакомый РХБЗшник, в 2014 году под Иловайском, чтобы выжить, оставили две машины с противогазами и отошли, до сих пор СБУшники теребят на допросы, куда гад дел противогазы.
СЗЧ в 2014 году, одумались, вернулись в часть, получили правительственные награды за героизм, где-то в 2017 году начали осуждать их за дезертирство. Ибать, время дошло.
Дроны Мавики 2023 год не можем списать с командира, он не сделал акты введения в эксплуатацию, он мобилизованный, доброволец, не учился в академиях, откуда он знал о сраных актах. И так во всём. Сраная совковая армия. Спасает, что у пидоров ещё более долбоебическая совковая армия.



Військова справа -- це ж наука?
Чи хоч би схожа на якесь небезпечне виробництво?

І мають бути якісь правила й порядок виконання.
Так само як і в наук.експериментах. І на виробництві.

Військ.операції -- вони ж плануються? Це ж вже не навала берсеркерів, що поїли мухоморів. У москвинів ніби дають якісь препапарати, але й там вже сучасні, наукові.


Зробити документ для людини що має досвід, шаблони, зразки -- це справа на хвилини.
Списання не має бути автоматичним, для уникнення корупції.
Але якщо все було зроблено правильно (був задокументований план, були інструменти його виконання, було стеження і т.д., підписали і готові ще раз підписатись багато нежалежних осіб -- то лишається тільки додати висновок.

Списання, а особливо солдатів :( не має бути формальністю...
Чому солдатів туди послали, як прикривали, які укріплення збудували для відходу, що пішло не так, які висновки...? :?:
Має бути стос паперів, підтверджених посиланнями на прошнуровані журнали.
Некомпетентність не може бути виправданням.
Злочинні дії мають бути покарані..., як і підривники ЧАЕС.


Чому і досі роблять деякі несуттєві рукописні журнали -- це і для мене загадка.
Каліграфічний фронт? І “небесна канцелярія” потім має порівнювати почерк і давали бали для влучаня мін?? Сюр якийсь.

Але ж є і справді важливі, мабуть...

От щодо прикладу вище (протигази) -- хіба ж не було би корисним по гарячих слідах зібрати письмові свідчення всіх причетних осіб..?
Bobua
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 23:39

stm
Чекаю вашого бачення про белгород.
Що ви там узріли такого, щоб запитати мене.
Я навів своє бачення, а от ви щось не квапитесь.
detroytred
 
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