Додано: Пон 01 кві, 2024 23:07

detroytred написав: Bobua написав:

Чому той 1%, що на фронті, крім вже двох років у небажаному рабстві, то ще й повинен вирішувати всі-всі проблеми країни?



Чому тил не робить хоч би те одне, що він вміє -- кричить. На президентів, депутатів, комбрижок.

Аби вони не забували про проблему. І аби виправляли...



Щодо паперів.

Хіба від них лише шкода?

Хіба не вони здатні хоч якось перешкоджати корупції? Чому той 1%, що на фронті, крім вже двох років у небажаному рабстві, то ще й повинен вирішувати всі-всі проблеми країни?Чому тил не робить хоч би те одне, що він вміє -- кричить. На президентів, депутатів, комбрижок.Аби вони не забували про проблему. І аби виправляли...Щодо паперів.Хіба від них лише шкода?Хіба не вони здатні хоч якось перешкоджати корупції?

Свої проблеми. Не всі-всі-всі проблеми країни, а свої -- армійські: з зайвими паперами, перевірками і т.д.



Тому що тил -- це цивільні. Цивільні живуть за іншими правилами...



Якщо зайві папери всл не заважають, не шкодять -- то проблема знімається.

Але щось Ваше бачення протирічить баченню Фріза, а також інших всл, в яких ці зайві папери крадуть час. Замість справ приходиться займатися зайвими паперами. З відповідними наслідками від втрати часу. Свої проблеми. Не всі-всі-всі проблеми країни, а свої -- армійські: з зайвими паперами, перевірками і т.д.Тому що тил -- це цивільні. Цивільні живуть за іншими правилами...Якщо зайві папери всл не заважають, не шкодять -- то проблема знімається.Але щось Ваше бачення протирічить баченню Фріза, а також інших всл, в яких ці зайві папери крадуть час. Замість справ приходиться займатися зайвими паперами. З відповідними наслідками від втрати часу.

detroytred написав: Бобуа

*«У середньому командир роти наразі витрачає 50-80% свого робочого часу на бюрократію. Облік майна є одним з найбільш об'ємних бюрократичних процесів. Наказ створює можливості для автоматизації», – зазначила Катерина Черногоренко, заступниця Міністра оборони з цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації. *

https://rubryka.com/2024/02/10/u-minobo ... rishennya/



От що таке отаке визнанння отакого заступницею МО?

Да це вирок...

Всім, хто довів до такого отого ротного, і хто досі цього не змінив.



Всі, від кого це залежить, повинні в отому МО днювати-ночувати безвилазно хоч місяць, навіть митися не ходити, але виправити ситуацію.

Але. Будуть потроху... виправляти.

І хз ще як виправлять.

Може навпаки час збільшиться в того ротного на електронне)) оформлення.



Проблеми ротного, то його проблеми.

Ваші проблеми, то Ваші проблеми.

В той час, коли всі вищі Вас та ротного саме для того й призначені, щоб вирішувати Ваші і ротного проблеми. Це їх посадова функція.

Бо саме це підвищує ефективність безпосередніх виконавців.



Те ж саме і в цивільній сфері.

Оті всі утворені для того, щоб допомагати пересічному... Бобуа*«У середньому командир роти наразі витрачає 50-80% свого робочого часу на бюрократію. Облік майна є одним з найбільш об'ємних бюрократичних процесів. Наказ створює можливості для автоматизації», – зазначила Катерина Черногоренко, заступниця Міністра оборони з цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації. *От що таке отаке визнанння отакого заступницею МО?Да це вирок...Всім, хто довів до такого отого ротного, і хто досі цього не змінив.Всі, від кого це залежить, повинні в отому МО днювати-ночувати безвилазно хоч місяць, навіть митися не ходити, але виправити ситуацію.Але. Будуть потроху... виправляти.І хз ще як виправлять.Може навпаки час збільшиться в того ротного на електронне)) оформлення.Проблеми ротного, то його проблеми.Ваші проблеми, то Ваші проблеми.В той час, коли всі вищі Вас та ротного саме для того й призначені, щоб вирішувати Ваші і ротного проблеми. Це їх посадова функція.Бо саме це підвищує ефективність безпосередніх виконавців.Те ж саме і в цивільній сфері.Оті всі утворені для того, щоб допомагати пересічному...

freeze написав: detroytred написав: От що таке отаке визнанння отакого заступнецею МО?

Да це вирок...

Всім, хто довів до такого отого ротного, і хто досі цього не змінив.



Любой командир роты сейчас это будущий миллионер- должник.

Они сейчас разгоряченные, в боях, глаза горят, герои.

Но наше государство медленно запрягает, но ничего не забывает и рано или поздно догоняет.

У меня знакомый РХБЗшник, в 2014 году под Иловайском, чтобы выжить, оставили две машины с противогазами и отошли, до сих пор СБУшники теребят на допросы, куда гад дел противогазы.

СЗЧ в 2014 году, одумались, вернулись в часть, получили правительственные награды за героизм, где-то в 2017 году начали осуждать их за дезертирство. Ибать, время дошло.

Дроны Мавики 2023 год не можем списать с командира, он не сделал акты введения в эксплуатацию, он мобилизованный, доброволец, не учился в академиях, откуда он знал о сраных актах. И так во всём. Сраная совковая армия. Спасает, что у пидоров ещё более долбоебическая совковая армия. Любой командир роты сейчас это будущий миллионер- должник.Они сейчас разгоряченные, в боях, глаза горят, герои.Но наше государство медленно запрягает, но ничего не забывает и рано или поздно догоняет.У меня знакомый РХБЗшник, в 2014 году под Иловайском, чтобы выжить, оставили две машины с противогазами и отошли, до сих пор СБУшники теребят на допросы, куда гад дел противогазы.СЗЧ в 2014 году, одумались, вернулись в часть, получили правительственные награды за героизм, где-то в 2017 году начали осуждать их за дезертирство. Ибать, время дошло.Дроны Мавики 2023 год не можем списать с командира, он не сделал акты введения в эксплуатацию, он мобилизованный, доброволец, не учился в академиях, откуда он знал о сраных актах. И так во всём. Сраная совковая армия. Спасает, что у пидоров ещё более долбоебическая совковая армия.

Військова справа -- це ж наука?Чи хоч би схожа на якесь небезпечне виробництво?І мають бути якісь правила й порядок виконання.Так само як і в наук.експериментах. І на виробництві.Військ.операції -- вони ж плануються? Це ж вже не навала берсеркерів, що поїли мухоморів. У москвинів ніби дають якісь препапарати, але й там вже сучасні, наукові.Зробити документ для людини що має досвід, шаблони, зразки -- це справа на хвилини.Списання не має бути автоматичним, для уникнення корупції.Але якщо все було зроблено правильно (був задокументований план, були інструменти його виконання, було стеження і т.д., підписали і готові ще раз підписатись багато нежалежних осіб -- то лишається тільки додати висновок.Списання, а особливо солдатівне має бути формальністю...Чому солдатів туди послали, як прикривали, які укріплення збудували для відходу, що пішло не так, які висновки...?Має бути стос паперів, підтверджених посиланнями на прошнуровані журнали.Некомпетентність не може бути виправданням.Злочинні дії мають бути покарані..., як і підривники ЧАЕС.Чому і досі роблять деякі несуттєві рукописні журнали -- це і для мене загадка.Каліграфічний фронт? І “небесна канцелярія” потім має порівнювати почерк і давали бали для влучаня мін?? Сюр якийсь.Але ж є і справді важливі, мабуть...От щодо прикладу вище (протигази) -- хіба ж не було би корисним по гарячих слідах зібрати письмові свідчення всіх причетних осіб..?