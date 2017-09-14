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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7453745474557456
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 00:04

  detroytred написав:
Гадаю не помиляюсь, якщо висловлю бачення (з попередніх дописів Фріза) -- оці перелічені Вами особи з ног валяться від реальної роботи...
Нема в них ні сил, ні часу "правильно списать".
Про це власне і мова була.

:D
валяться бо бухать вже нема сил )
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 00:08

  detroytred написав:
  flyman написав:чому ніхто не каже про 36 танків та 12 БТРів?


В сенсі ніхто?
Я ще з самого ранку.

Чому stm так цікавив белгород, а не оце -- запитайте в неї.

може в неї як у флер, десь там на болотах ідеальний мужчина?
Востаннє редагувалось flyman в Вів 02 кві, 2024 00:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 00:09

  unicdima написав:
  detroytred написав:
Гадаю не помиляюсь, якщо висловлю бачення (з попередніх дописів Фріза) -- оці перелічені Вами особи з ног валяться від реальної роботи...
Нема в них ні сил, ні часу "правильно списать".
Про це власне і мова була.

:D
валяться бо бухать вже нема сил )

"Обидные вещи говоришь" (с). )))

Частини різні...
На скільки я зрозумів, у Фріза реально гарна частина + роботи неміряно, тому служби забезпечення пашуть, що воли. Да ще й під обстрілами.
Буває і таке))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 00:22

  detroytred написав:stm
Чекаю вашого бачення про белгород.
Що ви там узріли такого, щоб запитати мене.
Я навів своє бачення, а от ви щось не квапитесь.

Увидела что именно из Белгородской области обстреливают Харьков. Поэтому всё что приземлиться там же, а это С-300, Тор-М2, Панцирь-С1 есть хорошо. И в последнее время там каждый день прилёты. Сами себя бомбят.
По креплениям: надеюсь нам дадут таки Ф16 с нормальными ракетами и крепления с КАБами более не будут проблемами ни оркам, ни нам.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 00:35

  stm написав:
  detroytred написав:stm
Чекаю вашого бачення про белгород.
Що ви там узріли такого, щоб запитати мене.
Я навів своє бачення, а от ви щось не квапитесь.

Увидела что именно из Белгородской области обстреливают Харьков. Поэтому всё что приземлиться там же, а это С-300, Тор-М2, Панцирь-С1 есть хорошо. И в последнее время там каждый день прилёты. Сами себя бомбят.
По креплениям: надеюсь нам дадут таки Ф16 с нормальными ракетами и крепления с КАБами более не будут проблемами ни оркам, ни нам.

Факт -- надали відповідь. Прогрес.

З кожним твердженням згоден.
Але над зв'язками паритись не буду.
Може пізно вже, може складно для мене. Ну і не суть, нехай.

А мене навіщо-то питали? Про ці очевидності.
(Від доброзичливого співрозмовника було б зрозуміло; а ви-то з якою метою?)
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 00:48

  detroytred написав:
  stm написав:
  detroytred написав:stm
Чекаю вашого бачення про белгород.
Що ви там узріли такого, щоб запитати мене.
Я навів своє бачення, а от ви щось не квапитесь.

Увидела что именно из Белгородской области обстреливают Харьков. Поэтому всё что приземлиться там же, а это С-300, Тор-М2, Панцирь-С1 есть хорошо. И в последнее время там каждый день прилёты. Сами себя бомбят.
По креплениям: надеюсь нам дадут таки Ф16 с нормальными ракетами и крепления с КАБами более не будут проблемами ни оркам, ни нам.

Факт -- надали відповідь. Прогрес.

З кожним твердженням згоден.
Але над зв'язками паритись не буду.
Може пізно вже, може складно для мене. Ну і не суть, нехай.

А мене навіщо-то питали? Про ці очевидності.
(Від доброзичливого співрозмовника було б зрозуміло; а ви-то з якою метою?)

Увидеть ваш ответ что в Белгороде всё спокойно и вообще крепление это не проблема :)
stm
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