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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 02 кві, 2024 00:04
detroytred написав:
Гадаю не помиляюсь, якщо висловлю бачення (з попередніх дописів Фріза) -- оці перелічені Вами особи з ног валяться від реальної роботи...
Нема в них ні сил, ні часу "правильно списать".
Про це власне і мова була.
валяться бо бухать вже нема сил )
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Додано: Вів 02 кві, 2024 00:08
detroytred написав: flyman написав:
чому ніхто не каже про 36 танків та 12 БТРів?
В сенсі ніхто?
Я ще з самого ранку.
Чому stm так цікавив белгород, а не оце -- запитайте в неї.
може в неї як у флер, десь там на болотах ідеальний мужчина?
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 02 кві, 2024 00:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 02 кві, 2024 00:09
unicdima написав:
detroytred написав:
Гадаю не помиляюсь, якщо висловлю бачення (з попередніх дописів Фріза) -- оці перелічені Вами особи з ног валяться від реальної роботи...
Нема в них ні сил, ні часу "правильно списать".
Про це власне і мова була.
валяться бо бухать вже нема сил )
"Обидные вещи говоришь" (с). )))
Частини різні...
На скільки я зрозумів, у Фріза реально гарна частина + роботи неміряно, тому служби забезпечення пашуть, що воли. Да ще й під обстрілами.
Буває і таке))
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Додано: Вів 02 кві, 2024 00:22
detroytred написав:
stm
Чекаю вашого бачення про белгород.
Що ви там узріли такого, щоб запитати мене.
Я навів своє бачення, а от ви щось не квапитесь.
Увидела что именно из Белгородской области обстреливают Харьков. Поэтому всё что приземлиться там же, а это С-300, Тор-М2, Панцирь-С1 есть хорошо. И в последнее время там каждый день прилёты. Сами себя бомбят.
По креплениям: надеюсь нам дадут таки Ф16 с нормальными ракетами и крепления с КАБами более не будут проблемами ни оркам, ни нам.
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Додано: Вів 02 кві, 2024 00:35
stm написав: detroytred написав:
stm
Чекаю вашого бачення про белгород.
Що ви там узріли такого, щоб запитати мене.
Я навів своє бачення, а от ви щось не квапитесь.
Увидела что именно из Белгородской области обстреливают Харьков. Поэтому всё что приземлиться там же, а это С-300, Тор-М2, Панцирь-С1 есть хорошо. И в последнее время там каждый день прилёты. Сами себя бомбят.
По креплениям: надеюсь нам дадут таки Ф16 с нормальными ракетами и крепления с КАБами более не будут проблемами ни оркам, ни нам.
Факт -- надали відповідь. Прогрес.
З кожним твердженням згоден.
Але над зв'язками паритись не буду.
Може пізно вже, може складно для мене. Ну і не суть, нехай.
А мене навіщо-то питали? Про ці очевидності.
(Від доброзичливого співрозмовника було б зрозуміло; а ви-то з якою метою?)
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Додано: Вів 02 кві, 2024 00:48
detroytred написав: stm написав: detroytred написав:
stm
Чекаю вашого бачення про белгород.
Що ви там узріли такого, щоб запитати мене.
Я навів своє бачення, а от ви щось не квапитесь.
Увидела что именно из Белгородской области обстреливают Харьков. Поэтому всё что приземлиться там же, а это С-300, Тор-М2, Панцирь-С1 есть хорошо. И в последнее время там каждый день прилёты. Сами себя бомбят.
По креплениям: надеюсь нам дадут таки Ф16 с нормальными ракетами и крепления с КАБами более не будут проблемами ни оркам, ни нам.
Факт -- надали відповідь. Прогрес.
З кожним твердженням згоден.
Але над зв'язками паритись не буду.
Може пізно вже, може складно для мене. Ну і не суть, нехай.
А мене навіщо-то питали? Про ці очевидності.
(Від доброзичливого співрозмовника було б зрозуміло; а ви-то з якою метою?)
Увидеть ваш ответ что в Белгороде всё спокойно и вообще крепление это не проблема
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