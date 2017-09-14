|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 02 кві, 2024 00:22
detroytred написав:
stm
Чекаю вашого бачення про белгород.
Що ви там узріли такого, щоб запитати мене.
Я навів своє бачення, а от ви щось не квапитесь.
Увидела что именно из Белгородской области обстреливают Харьков. Поэтому всё что приземлиться там же, а это С-300, Тор-М2, Панцирь-С1 есть хорошо. И в последнее время там каждый день прилёты. Сами себя бомбят.
По креплениям: надеюсь нам дадут таки Ф16 с нормальными ракетами и крепления с КАБами более не будут проблемами ни оркам, ни нам.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 4669
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 678 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 02 кві, 2024 00:35
stm написав: detroytred написав:
stm
Чекаю вашого бачення про белгород.
Що ви там узріли такого, щоб запитати мене.
Я навів своє бачення, а от ви щось не квапитесь.
Увидела что именно из Белгородской области обстреливают Харьков. Поэтому всё что приземлиться там же, а это С-300, Тор-М2, Панцирь-С1 есть хорошо. И в последнее время там каждый день прилёты. Сами себя бомбят.
По креплениям: надеюсь нам дадут таки Ф16 с нормальными ракетами и крепления с КАБами более не будут проблемами ни оркам, ни нам.
Факт -- надали відповідь. Прогрес.
З кожним твердженням згоден.
Але над зв'язками паритись не буду.
Може пізно вже, може складно для мене. Ну і не суть, нехай.
А мене навіщо-то питали? Про ці очевидності.
(Від доброзичливого співрозмовника було б зрозуміло; а ви-то з якою метою?)
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 27941
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 02 кві, 2024 00:48
detroytred написав: stm написав: detroytred написав:
stm
Чекаю вашого бачення про белгород.
Що ви там узріли такого, щоб запитати мене.
Я навів своє бачення, а от ви щось не квапитесь.
Увидела что именно из Белгородской области обстреливают Харьков. Поэтому всё что приземлиться там же, а это С-300, Тор-М2, Панцирь-С1 есть хорошо. И в последнее время там каждый день прилёты. Сами себя бомбят.
По креплениям: надеюсь нам дадут таки Ф16 с нормальными ракетами и крепления с КАБами более не будут проблемами ни оркам, ни нам.
Факт -- надали відповідь. Прогрес.
З кожним твердженням згоден.
Але над зв'язками паритись не буду.
Може пізно вже, може складно для мене. Ну і не суть, нехай.
А мене навіщо-то питали? Про ці очевидності.
(Від доброзичливого співрозмовника було б зрозуміло; а ви-то з якою метою?)
Увидеть ваш ответ что в Белгороде всё спокойно и вообще крепление это не проблема
-
stm
-
-
- Повідомлень: 4669
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 678 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 02 кві, 2024 03:42
vitaliiangel тобто ніхто не знає? Чітко ж лінія: будь- яка патріотична влада, яка проти руського миру - нацисти. Тому денацифікація це зміна патріотичної влади на проруську
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 2676
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 489 раз.
- Подякували: 361 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 02 кві, 2024 04:17
Дюрі-бачі написав:vitaliiangel
тобто ніхто не знає? Чітко ж лінія: будь- яка патріотична влада, яка проти руського миру - нацисти. Тому денацифікація це зміна патріотичної влади на проруську
слишком широко. тогда полмира надо денацифицировать.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 22731
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2387 раз.
- Подякували: 3350 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliiangel
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1493
|178970
|
|
|9
|17948
|
|
|6076
|594665
|
|