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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7453745474557456
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 00:22

  detroytred написав:stm
Чекаю вашого бачення про белгород.
Що ви там узріли такого, щоб запитати мене.
Я навів своє бачення, а от ви щось не квапитесь.

Увидела что именно из Белгородской области обстреливают Харьков. Поэтому всё что приземлиться там же, а это С-300, Тор-М2, Панцирь-С1 есть хорошо. И в последнее время там каждый день прилёты. Сами себя бомбят.
По креплениям: надеюсь нам дадут таки Ф16 с нормальными ракетами и крепления с КАБами более не будут проблемами ни оркам, ни нам.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 00:35

  stm написав:
  detroytred написав:stm
Чекаю вашого бачення про белгород.
Що ви там узріли такого, щоб запитати мене.
Я навів своє бачення, а от ви щось не квапитесь.

Увидела что именно из Белгородской области обстреливают Харьков. Поэтому всё что приземлиться там же, а это С-300, Тор-М2, Панцирь-С1 есть хорошо. И в последнее время там каждый день прилёты. Сами себя бомбят.
По креплениям: надеюсь нам дадут таки Ф16 с нормальными ракетами и крепления с КАБами более не будут проблемами ни оркам, ни нам.

Факт -- надали відповідь. Прогрес.

З кожним твердженням згоден.
Але над зв'язками паритись не буду.
Може пізно вже, може складно для мене. Ну і не суть, нехай.

А мене навіщо-то питали? Про ці очевидності.
(Від доброзичливого співрозмовника було б зрозуміло; а ви-то з якою метою?)
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 00:48

  detroytred написав:
  stm написав:
  detroytred написав:stm
Чекаю вашого бачення про белгород.
Що ви там узріли такого, щоб запитати мене.
Я навів своє бачення, а от ви щось не квапитесь.

Увидела что именно из Белгородской области обстреливают Харьков. Поэтому всё что приземлиться там же, а это С-300, Тор-М2, Панцирь-С1 есть хорошо. И в последнее время там каждый день прилёты. Сами себя бомбят.
По креплениям: надеюсь нам дадут таки Ф16 с нормальными ракетами и крепления с КАБами более не будут проблемами ни оркам, ни нам.

Факт -- надали відповідь. Прогрес.

З кожним твердженням згоден.
Але над зв'язками паритись не буду.
Може пізно вже, може складно для мене. Ну і не суть, нехай.

А мене навіщо-то питали? Про ці очевидності.
(Від доброзичливого співрозмовника було б зрозуміло; а ви-то з якою метою?)

Увидеть ваш ответ что в Белгороде всё спокойно и вообще крепление это не проблема :)
stm
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 03:42

vitaliiangel тобто ніхто не знає? Чітко ж лінія: будь- яка патріотична влада, яка проти руського миру - нацисти. Тому денацифікація це зміна патріотичної влади на проруську
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 04:17

  Дюрі-бачі написав:vitaliiangel тобто ніхто не знає? Чітко ж лінія: будь- яка патріотична влада, яка проти руського миру - нацисти. Тому денацифікація це зміна патріотичної влади на проруську

слишком широко. тогда полмира надо денацифицировать.
  detroytred написав:
  vitaliiangel написав:вы привыкли мыслить в ключе какой-то логики. Но вместе с тем существует более 70 различных по содержанию феноменов нарушения мышления как правило с нарушениями логики, ассоциативных процессов, адекватности

Згоден.

І визнаю, що розглядаю події саме з позиції логіки та раціо. Як можливий варіант. Серед невеликого переліку подібних.
Бо ірраціональних, нелогічних варіантів може бути купа куп.
Ознайомитися з ними мені цікаво теж.

иррациональных вариантов в сотни раз больше. Как по мне было рационально после терракта заняться борьбой с ИГИЛ а по Украине сказать "денацификация окончена, расходитесь". Но принято решение наоборот. ХЗ зачем. Видимо есть навязчивая идея, которая нарушает логическую цепочку.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 02 кві, 2024 04:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 04:22

vitaliiangel це план максимум. Поки план мінімум - Україна, Молдова, Казахстан...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 04:28

  Дюрі-бачі написав:vitaliiangel це план максимум. Поки план мінімум - Україна, Молдова, Казахстан...

притянуто за уши. что мешает обстреливать Молдову уже сейчас? или страны помогающие оружием Украине. Это такие же враги, но врагами их там не считают, газ продают. денацификация - символизм в чистом виде, отсылка к войне 1941-1945. За ним стоят эмоции отдельных людей, не более того. Как вариант попытка что нить противопоставить "декоммунизации".
vitaliiangel
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  #<1 ... 7453745474557456
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