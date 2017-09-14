detroytred написав:stm Чекаю вашого бачення про белгород. Що ви там узріли такого, щоб запитати мене. Я навів своє бачення, а от ви щось не квапитесь.
Увидела что именно из Белгородской области обстреливают Харьков. Поэтому всё что приземлиться там же, а это С-300, Тор-М2, Панцирь-С1 есть хорошо. И в последнее время там каждый день прилёты. Сами себя бомбят. По креплениям: надеюсь нам дадут таки Ф16 с нормальными ракетами и крепления с КАБами более не будут проблемами ни оркам, ни нам.
detroytred написав:stm Чекаю вашого бачення про белгород. Що ви там узріли такого, щоб запитати мене. Я навів своє бачення, а от ви щось не квапитесь.
Увидела что именно из Белгородской области обстреливают Харьков. Поэтому всё что приземлиться там же, а это С-300, Тор-М2, Панцирь-С1 есть хорошо. И в последнее время там каждый день прилёты. Сами себя бомбят. По креплениям: надеюсь нам дадут таки Ф16 с нормальными ракетами и крепления с КАБами более не будут проблемами ни оркам, ни нам.
Факт -- надали відповідь. Прогрес.
З кожним твердженням згоден. Але над зв'язками паритись не буду. Може пізно вже, може складно для мене. Ну і не суть, нехай.
А мене навіщо-то питали? Про ці очевидності. (Від доброзичливого співрозмовника було б зрозуміло; а ви-то з якою метою?)
detroytred написав:stm Чекаю вашого бачення про белгород. Що ви там узріли такого, щоб запитати мене. Я навів своє бачення, а от ви щось не квапитесь.
Увидела что именно из Белгородской области обстреливают Харьков. Поэтому всё что приземлиться там же, а это С-300, Тор-М2, Панцирь-С1 есть хорошо. И в последнее время там каждый день прилёты. Сами себя бомбят. По креплениям: надеюсь нам дадут таки Ф16 с нормальными ракетами и крепления с КАБами более не будут проблемами ни оркам, ни нам.
Факт -- надали відповідь. Прогрес.
З кожним твердженням згоден. Але над зв'язками паритись не буду. Може пізно вже, може складно для мене. Ну і не суть, нехай.
А мене навіщо-то питали? Про ці очевидності. (Від доброзичливого співрозмовника було б зрозуміло; а ви-то з якою метою?)
Увидеть ваш ответ что в Белгороде всё спокойно и вообще крепление это не проблема
Дюрі-бачі написав:vitaliiangel тобто ніхто не знає? Чітко ж лінія: будь- яка патріотична влада, яка проти руського миру - нацисти. Тому денацифікація це зміна патріотичної влади на проруську
слишком широко. тогда полмира надо денацифицировать.
detroytred написав:
vitaliiangel написав:вы привыкли мыслить в ключе какой-то логики. Но вместе с тем существует более 70 различных по содержанию феноменов нарушения мышления как правило с нарушениями логики, ассоциативных процессов, адекватности
Згоден.
І визнаю, що розглядаю події саме з позиції логіки та раціо. Як можливий варіант. Серед невеликого переліку подібних. Бо ірраціональних, нелогічних варіантів може бути купа куп. Ознайомитися з ними мені цікаво теж.
иррациональных вариантов в сотни раз больше. Как по мне было рационально после терракта заняться борьбой с ИГИЛ а по Украине сказать "денацификация окончена, расходитесь". Но принято решение наоборот. ХЗ зачем. Видимо есть навязчивая идея, которая нарушает логическую цепочку.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 02 кві, 2024 04:22, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі написав:vitaliiangel це план максимум. Поки план мінімум - Україна, Молдова, Казахстан...
притянуто за уши. что мешает обстреливать Молдову уже сейчас? или страны помогающие оружием Украине. Это такие же враги, но врагами их там не считают, газ продают. денацификация - символизм в чистом виде, отсылка к войне 1941-1945. За ним стоят эмоции отдельных людей, не более того. Как вариант попытка что нить противопоставить "декоммунизации".
Проросійські канали поширюють пропагандистський відеоролик про мобілізацію в Україні, покликаний підірвати довіру українців до влади. Джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Деталі: За інформацією військових аналітиків, цей пропагандистський ролик вирізняється високою вартістю та кінематографічною витонченістю, що свідчить про те, що він є продуктом узгодженої та добре забезпеченої ресурсами інформаційної операції. Російські опозиційні видання "Агентство" та "Медіазона" повідомили, що актори, зняті у відео, є професійними російськими акторами, які раніше брали участь у російських телевізійних шоу. Один з акторів відмовився обговорювати свою участь у відео, стверджуючи, що він знімається лише у фільмах, а не в рекламі. Кремль і раніше використовував високовартісні пропагандистські відео як частину централізовано керованих інформаційних операцій, і характеристики цього останнього відео свідчать про те, що воно підтримує ширші зусилля Кремля, спрямовані на підрив довіри українців до уряду, підрив українських мобілізаційних зусиль і підбурювання до внутрішнього невдоволення.
18 листопада 2023 року о 15 год 29 хв пост: «Порт сіті з іншої сторони» з фото, де відображено два військовослужбовця, які проводять заходи з мобілізації. Дії відбуваються у бічного входу торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (м. Луцьк);
20 листопада 2023 року о 15 год 40 хв пост: «Порт сіті задній вхід стоять » з фото, де відображено два військовослужбовця, які проводять заходи з мобілізації. Дії відбуваються у бічного входу торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (м. Луцьк);
02 грудня 2023 року о 14 год 38 хв пост: « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з фото, де відображено два військовослужбовця, які проводять заходи з мобілізації. Дії відбуваються в районі Варшавський ринок (м. Луцьк); Відтак, ОСОБА_4 , забезпечивши розміщення в «Телеграм - групі» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з ІНФОРМАЦІЯ_5 перейменовано на « ОСОБА_6 », з 28 січня 2024 року на «Волинь погода») повідомлення про місця фактичного проведення мобілізаційних заходів працівниками ІНФОРМАЦІЯ_12 , втрутилася в їх законну діяльність та створила перешкоди, перепони в діяльності ЗСУ та інших військових формувань, що призвело до суспільно-небезпечних наслідків у вигляді нездійснення в повному обсязі у визначені терміни мобілізаційних заходів, встановлення мобілізаційного ресурсу держави, призову, укомплектування ЗСУ та інших військових формувань у відповідності до штатів воєнного стану, ведення військового обліку призовників, військовозобов`язаних і резервістів, ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних і резервістів
Керуючись ст. 100, 124, 314, 368-370, 374, 394, 395, 468, 469, 473, 475 КПК України, суд
ухвалив:
Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 06 березня 2024 року між прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_4 за участю її захисника ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №22023030000000142 від 11 грудня 2023 року.
ОСОБА_4 визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.114-1 КК України та призначити їй покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування основного покарання з випробуванням, якщо вона протягом іспитового строку тривалістю 2 (два) роки не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на неї обов`язки.
sens написав:https://opendatabot.ua/court/117958284-9d74eb35a513ef5dbf524afa63adc75a
в районі Варшавський ринок (м. Луцьк);
18 листопада 2023 року о 15 год 29 хв пост: «Порт сіті з іншої сторони» з фото, де відображено два військовослужбовця, які проводять заходи з мобілізації. Дії відбуваються у бічного входу торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (м. Луцьк);
20 листопада 2023 року о 15 год 40 хв пост: «Порт сіті задній вхід стоять » з фото, де відображено два військовослужбовця, які проводять заходи з мобілізації. Дії відбуваються у бічного входу торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (м. Луцьк);
02 грудня 2023 року о 14 год 38 хв пост: « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з фото, де відображено два військовослужбовця, які проводять заходи з мобілізації. Дії відбуваються в районі Варшавський ринок (м. Луцьк); Відтак, ОСОБА_4 , забезпечивши розміщення в «Телеграм - групі» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з ІНФОРМАЦІЯ_5 перейменовано на « ОСОБА_6 », з 28 січня 2024 року на «Волинь погода») повідомлення про місця фактичного проведення мобілізаційних заходів працівниками ІНФОРМАЦІЯ_12 , втрутилася в їх законну діяльність та створила перешкоди, перепони в діяльності ЗСУ та інших військових формувань, що призвело до суспільно-небезпечних наслідків у вигляді нездійснення в повному обсязі у визначені терміни мобілізаційних заходів, встановлення мобілізаційного ресурсу держави, призову, укомплектування ЗСУ та інших військових формувань у відповідності до штатів воєнного стану, ведення військового обліку призовників, військовозобов`язаних і резервістів, ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних і резервістів
Керуючись ст. 100, 124, 314, 368-370, 374, 394, 395, 468, 469, 473, 475 КПК України, суд
ухвалив:
Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 06 березня 2024 року між прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_4 за участю її захисника ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №22023030000000142 від 11 грудня 2023 року.
ОСОБА_4 визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.114-1 КК України та призначити їй покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування основного покарання з випробуванням, якщо вона протягом іспитового строку тривалістю 2 (два) роки не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на неї обов`язки.
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