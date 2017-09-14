там підстава має бути для списання -зафіксований обстріл з рапортом про втрату, занесений в журнал бойових дій, призначене розслідування з якимсь зареєстрованим в іншому журналі номером, рапорт про надання витягу з жбд , витяг зареєстрований , потом розслідування далі не знаю... десь далі оті начальники рао і речової... макулатури море. Втече якийсь хрунь в сзч про нього рапорт і доповідь на пітори сторінки тексту з батальйону в бригаду. в бригаді в журнал бойових дій і розслідування, і 3 доповіді на корпус, на всп і прокуратуру, і того 8 бумажок плюс фіг зна шо там розслідування, потом ще якісь бумаги для зняття з забезпечення щоб гроші не платили і харчі на нього не видавали.unicdima написав:freeze написав:Любой командир роты сейчас это будущий миллионер- должник.
Они сейчас разгоряченные, в боях, глаза горят, герои.
Но наше государство медленно запрягает, но ничего не забывает и рано или поздно догоняет.
У меня знакомый РХБЗшник, в 2014 году под Иловайском, чтобы выжить, оставили две машины с противогазами и отошли, до сих пор СБУшники теребят на допросы, куда гад дел противогазы.
СЗЧ в 2014 году, одумались, вернулись в часть, получили правительственные награды за героизм, где-то в 2017 году начали осуждать их за дезертирство. Ибать, время дошло.
Дроны Мавики 2023 год не можем списать с командира, он не сделал акты введения в эксплуатацию, он мобилизованный, доброволец, не учился в академиях, откуда он знал о сраных актах. И так во всём. Сраная совковая армия. Спасает, что у пидоров ещё более долбоебическая совковая армия.
Це означає, що у вас поганий начальник логістики(зампотилу), він уже має напрягти начальників РАО, та речової служби правильно списати майно.
А вернеться все по новому кругу. А як таких 8 ломанеться ?
Короч уровєнь маразму не познаваємий для тих хто не участвує.