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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7454745574567457
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 06:54

  unicdima написав:
  freeze написав:Любой командир роты сейчас это будущий миллионер- должник.
Они сейчас разгоряченные, в боях, глаза горят, герои.
Но наше государство медленно запрягает, но ничего не забывает и рано или поздно догоняет.
У меня знакомый РХБЗшник, в 2014 году под Иловайском, чтобы выжить, оставили две машины с противогазами и отошли, до сих пор СБУшники теребят на допросы, куда гад дел противогазы.
СЗЧ в 2014 году, одумались, вернулись в часть, получили правительственные награды за героизм, где-то в 2017 году начали осуждать их за дезертирство. Ибать, время дошло.
Дроны Мавики 2023 год не можем списать с командира, он не сделал акты введения в эксплуатацию, он мобилизованный, доброволец, не учился в академиях, откуда он знал о сраных актах. И так во всём. Сраная совковая армия. Спасает, что у пидоров ещё более долбоебическая совковая армия.

Це означає, що у вас поганий начальник логістики(зампотилу), він уже має напрягти начальників РАО, та речової служби правильно списати майно.
там підстава має бути для списання -зафіксований обстріл з рапортом про втрату, занесений в журнал бойових дій, призначене розслідування з якимсь зареєстрованим в іншому журналі номером, рапорт про надання витягу з жбд , витяг зареєстрований , потом розслідування далі не знаю... десь далі оті начальники рао і речової... макулатури море. Втече якийсь хрунь в сзч про нього рапорт і доповідь на пітори сторінки тексту з батальйону в бригаду. в бригаді в журнал бойових дій і розслідування, і 3 доповіді на корпус, на всп і прокуратуру, і того 8 бумажок плюс фіг зна шо там розслідування, потом ще якісь бумаги для зняття з забезпечення щоб гроші не платили і харчі на нього не видавали.
А вернеться все по новому кругу. А як таких 8 ломанеться ? :lol:
Короч уровєнь маразму не познаваємий для тих хто не участвує.
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 07:22

  Ukrainian написав:
  flyman написав:
  pesikot написав:Schmit
Як зрозуміти, що Соскін бреше ? Він відкриває рота

твіт Маска в оригіналі (30 бер. 2024 2,5 млн перегляди)
https://twitter.com/elonmusk/status/1774143429720596865
Х не забанений?

Кожен ванька з себе геополітика корчить і Ілона туда ж.

Та куди ж йому до вас, а до найвеличнівійшого геополітіка - то взагалі.
Пригадаєте свій пост через пів року, коли переговорна позиція України ще "покращиться".
Schmit
 
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