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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7454745574567457>
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 00:22

  detroytred написав:stm
Чекаю вашого бачення про белгород.
Що ви там узріли такого, щоб запитати мене.
Я навів своє бачення, а от ви щось не квапитесь.

Увидела что именно из Белгородской области обстреливают Харьков. Поэтому всё что приземлиться там же, а это С-300, Тор-М2, Панцирь-С1 есть хорошо. И в последнее время там каждый день прилёты. Сами себя бомбят.
По креплениям: надеюсь нам дадут таки Ф16 с нормальными ракетами и крепления с КАБами более не будут проблемами ни оркам, ни нам.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 03:42

vitaliiangel тобто ніхто не знає? Чітко ж лінія: будь- яка патріотична влада, яка проти руського миру - нацисти. Тому денацифікація це зміна патріотичної влади на проруську
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 04:17

  Дюрі-бачі написав:vitaliiangel тобто ніхто не знає? Чітко ж лінія: будь- яка патріотична влада, яка проти руського миру - нацисти. Тому денацифікація це зміна патріотичної влади на проруську

слишком широко. тогда полмира надо денацифицировать.
  detroytred написав:
  vitaliiangel написав:вы привыкли мыслить в ключе какой-то логики. Но вместе с тем существует более 70 различных по содержанию феноменов нарушения мышления как правило с нарушениями логики, ассоциативных процессов, адекватности

Згоден.

І визнаю, що розглядаю події саме з позиції логіки та раціо. Як можливий варіант. Серед невеликого переліку подібних.
Бо ірраціональних, нелогічних варіантів може бути купа куп.
Ознайомитися з ними мені цікаво теж.

иррациональных вариантов в сотни раз больше. Как по мне было рационально после терракта заняться борьбой с ИГИЛ а по Украине сказать "денацификация окончена, расходитесь". Но принято решение наоборот. ХЗ зачем. Видимо есть навязчивая идея, которая нарушает логическую цепочку.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 02 кві, 2024 04:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 04:22

vitaliiangel це план максимум. Поки план мінімум - Україна, Молдова, Казахстан...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 04:28

  Дюрі-бачі написав:vitaliiangel це план максимум. Поки план мінімум - Україна, Молдова, Казахстан...

притянуто за уши. что мешает обстреливать Молдову уже сейчас? или страны помогающие оружием Украине. Это такие же враги, но врагами их там не считают, газ продают. денацификация - символизм в чистом виде, отсылка к войне 1941-1945. За ним стоят эмоции отдельных людей, не более того. Как вариант попытка что нить противопоставить "декоммунизации".
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 06:29

Про які канали мова ?

Проросійські канали поширюють пропагандистський відеоролик про мобілізацію в Україні, покликаний підірвати довіру українців до влади.
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: За інформацією військових аналітиків, цей пропагандистський ролик вирізняється високою вартістю та кінематографічною витонченістю, що свідчить про те, що він є продуктом узгодженої та добре забезпеченої ресурсами інформаційної операції.
Російські опозиційні видання "Агентство" та "Медіазона" повідомили, що актори, зняті у відео, є професійними російськими акторами, які раніше брали участь у російських телевізійних шоу.
Один з акторів відмовився обговорювати свою участь у відео, стверджуючи, що він знімається лише у фільмах, а не в рекламі.
Кремль і раніше використовував високовартісні пропагандистські відео як частину централізовано керованих інформаційних операцій, і характеристики цього останнього відео свідчать про те, що воно підтримує ширші зусилля Кремля, спрямовані на підрив довіри українців до уряду, підрив українських мобілізаційних зусиль і підбурювання до внутрішнього невдоволення.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 06:41

Телеграм - зло

https://opendatabot.ua/court/117958284-9d74eb35a513ef5dbf524afa63adc75a

в районі Варшавський ринок (м. Луцьк);

18 листопада 2023 року о 15 год 29 хв пост: «Порт сіті з іншої сторони» з фото, де відображено два військовослужбовця, які проводять заходи з мобілізації. Дії відбуваються у бічного входу торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (м. Луцьк);

20 листопада 2023 року о 15 год 40 хв пост: «Порт сіті задній вхід стоять » з фото, де відображено два військовослужбовця, які проводять заходи з мобілізації. Дії відбуваються у бічного входу торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (м. Луцьк);

02 грудня 2023 року о 14 год 38 хв пост: « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з фото, де відображено два військовослужбовця, які проводять заходи з мобілізації. Дії відбуваються в районі Варшавський ринок (м. Луцьк);
Відтак, ОСОБА_4 , забезпечивши розміщення в «Телеграм - групі» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з ІНФОРМАЦІЯ_5 перейменовано на « ОСОБА_6 », з 28 січня 2024 року на «Волинь погода») повідомлення про місця фактичного проведення мобілізаційних заходів працівниками ІНФОРМАЦІЯ_12 , втрутилася в їх законну діяльність та створила перешкоди, перепони в діяльності ЗСУ та інших військових формувань, що призвело до суспільно-небезпечних наслідків у вигляді нездійснення в повному обсязі у визначені терміни мобілізаційних заходів, встановлення мобілізаційного ресурсу держави, призову, укомплектування ЗСУ та інших військових формувань у відповідності до штатів воєнного стану, ведення військового обліку призовників, військовозобов`язаних і резервістів, ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних і резервістів

Керуючись ст. 100, 124, 314, 368-370, 374, 394, 395, 468, 469, 473, 475 КПК України, суд

ухвалив:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 06 березня 2024 року між прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_4 за участю її захисника ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №22023030000000142 від 11 грудня 2023 року.

ОСОБА_4 визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.114-1 КК України та призначити їй покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування основного покарання з випробуванням, якщо вона протягом іспитового строку тривалістю 2 (два) роки не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на неї обов`язки.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 06:43

  sens написав:https://opendatabot.ua/court/117958284-9d74eb35a513ef5dbf524afa63adc75a

в районі Варшавський ринок (м. Луцьк);

18 листопада 2023 року о 15 год 29 хв пост: «Порт сіті з іншої сторони» з фото, де відображено два військовослужбовця, які проводять заходи з мобілізації. Дії відбуваються у бічного входу торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (м. Луцьк);

20 листопада 2023 року о 15 год 40 хв пост: «Порт сіті задній вхід стоять » з фото, де відображено два військовослужбовця, які проводять заходи з мобілізації. Дії відбуваються у бічного входу торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (м. Луцьк);

02 грудня 2023 року о 14 год 38 хв пост: « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з фото, де відображено два військовослужбовця, які проводять заходи з мобілізації. Дії відбуваються в районі Варшавський ринок (м. Луцьк);
Відтак, ОСОБА_4 , забезпечивши розміщення в «Телеграм - групі» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з ІНФОРМАЦІЯ_5 перейменовано на « ОСОБА_6 », з 28 січня 2024 року на «Волинь погода») повідомлення про місця фактичного проведення мобілізаційних заходів працівниками ІНФОРМАЦІЯ_12 , втрутилася в їх законну діяльність та створила перешкоди, перепони в діяльності ЗСУ та інших військових формувань, що призвело до суспільно-небезпечних наслідків у вигляді нездійснення в повному обсязі у визначені терміни мобілізаційних заходів, встановлення мобілізаційного ресурсу держави, призову, укомплектування ЗСУ та інших військових формувань у відповідності до штатів воєнного стану, ведення військового обліку призовників, військовозобов`язаних і резервістів, ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних і резервістів

Керуючись ст. 100, 124, 314, 368-370, 374, 394, 395, 468, 469, 473, 475 КПК України, суд

ухвалив:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 06 березня 2024 року між прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_4 за участю її захисника ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №22023030000000142 від 11 грудня 2023 року.

ОСОБА_4 визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.114-1 КК України та призначити їй покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування основного покарання з випробуванням, якщо вона протягом іспитового строку тривалістю 2 (два) роки не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на неї обов`язки.


Шановні підписники, функціонування телеграм- каналу припинено правоохоронними органами.

Діяльність цього та подібних телеграм-каналів перешкоджає законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, тому рекомендуємо не створювати подібні канали та не сприяти їх функціонуванню.

https://t.me/lytski/10889
sens
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 06:54

  unicdima написав:
  freeze написав:Любой командир роты сейчас это будущий миллионер- должник.
Они сейчас разгоряченные, в боях, глаза горят, герои.
Но наше государство медленно запрягает, но ничего не забывает и рано или поздно догоняет.
У меня знакомый РХБЗшник, в 2014 году под Иловайском, чтобы выжить, оставили две машины с противогазами и отошли, до сих пор СБУшники теребят на допросы, куда гад дел противогазы.
СЗЧ в 2014 году, одумались, вернулись в часть, получили правительственные награды за героизм, где-то в 2017 году начали осуждать их за дезертирство. Ибать, время дошло.
Дроны Мавики 2023 год не можем списать с командира, он не сделал акты введения в эксплуатацию, он мобилизованный, доброволец, не учился в академиях, откуда он знал о сраных актах. И так во всём. Сраная совковая армия. Спасает, что у пидоров ещё более долбоебическая совковая армия.

Це означає, що у вас поганий начальник логістики(зампотилу), він уже має напрягти начальників РАО, та речової служби правильно списати майно.
там підстава має бути для списання -зафіксований обстріл з рапортом про втрату, занесений в журнал бойових дій, призначене розслідування з якимсь зареєстрованим в іншому журналі номером, рапорт про надання витягу з жбд , витяг зареєстрований , потом розслідування далі не знаю... десь далі оті начальники рао і речової... макулатури море. Втече якийсь хрунь в сзч про нього рапорт і доповідь на пітори сторінки тексту з батальйону в бригаду. в бригаді в журнал бойових дій і розслідування, і 3 доповіді на корпус, на всп і прокуратуру, і того 8 бумажок плюс фіг зна шо там розслідування, потом ще якісь бумаги для зняття з забезпечення щоб гроші не платили і харчі на нього не видавали.
А вернеться все по новому кругу. А як таких 8 ломанеться ? :lol:
Короч уровєнь маразму не познаваємий для тих хто не участвує.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 08:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:что мешает обстреливать Молдову уже сейчас? или страны помогающие оружием Украине. Это такие же враги, но врагами их там не считают, газ продают.

А що заважає Ужгород обстрілювати? І за транзит газу москалі досі нам платять, а ми досі їх газ качаємо. Такі от війни 21 ст.
Дюрі-бачі
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