vitaliiangel написав: можете посчитать сколько им надо для оккупации.
Умовно, образно --- неважлива дійсність! Тобто не настільки важлива дійсність. Мова про те, що бачать-вважають. І на підставі цього приймають рішення.
я уже объяснял, что путен запредельно иррационален и никакого вменяемого плана нет, точнее каждый день план новый. Как видите мы перестали бить по НПЗ. Значит попросили не бить. Значит (в теории) и мы попросить что то можем.
Так и есть. Поэтому он 30 минут такеру объяснил что он собираетель земель. А где же повод войны? Биолаборатории? Расширение НАТО? НАТО расширилось по небалуйся. Двумя словами вспомнили и всё.
Ukrainian написав:Проросій ські канали поширюють пропагандистський відеоролик про мобілізацію в Україні, покликаний підірвати довіру українців до влади. Джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Деталі: За інформацією військових аналітиків, цей пропагандистський ролик вирізняється високою вартістю та кінематографічною витонченістю, що свідчить про те, що він є продуктом узгодженої та добре забезпеченої ресурсами інформаційної операції. Російські опозиційні видання "Агентство" та "Медіазона" повідомили, що актори, зняті у відео, є професійними російськими акторами, які раніше брали участь у російських телевізійних шоу. Один з акторів відмовився обговорювати свою участь у відео, стверджуючи, що він знімається лише у фільмах, а не в рекламі. Кремль і раніше використовував високовартісні пропагандистські відео як частину централізовано керованих інформаційних операцій, і характеристики цього останнього відео свідчать про те, що воно підтримує ширші зусилля Кремля, спрямовані на підрив довіри українців до уряду, підрив українських мобілізаційних зусиль і підбурювання до внутрішнього невдоволення.
Актёров не нужно. Сами себя дискредитируют. Все уже видели, как в ТЦК начальник с бабами лижется? Жизнь - кайф.
sens написав:https://opendatabot.ua/court/117958284-9d74eb35a513ef5dbf524afa63adc75a
в районі Варшавський ринок (м. Луцьк);
18 листопада 2023 року о 15 год 29 хв пост: «Порт сіті з іншої сторони» з фото, де відображено два військовослужбовця, які проводять заходи з мобілізації. Дії відбуваються у бічного входу торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (м. Луцьк);
20 листопада 2023 року о 15 год 40 хв пост: «Порт сіті задній вхід стоять » з фото, де відображено два військовослужбовця, які проводять заходи з мобілізації. Дії відбуваються у бічного входу торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (м. Луцьк);
02 грудня 2023 року о 14 год 38 хв пост: « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з фото, де відображено два військовослужбовця, які проводять заходи з мобілізації. Дії відбуваються в районі Варшавський ринок (м. Луцьк); Відтак, ОСОБА_4 , забезпечивши розміщення в «Телеграм - групі» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з ІНФОРМАЦІЯ_5 перейменовано на « ОСОБА_6 », з 28 січня 2024 року на «Волинь погода») повідомлення про місця фактичного проведення мобілізаційних заходів працівниками ІНФОРМАЦІЯ_12 , втрутилася в їх законну діяльність та створила перешкоди, перепони в діяльності ЗСУ та інших військових формувань, що призвело до суспільно-небезпечних наслідків у вигляді нездійснення в повному обсязі у визначені терміни мобілізаційних заходів, встановлення мобілізаційного ресурсу держави, призову, укомплектування ЗСУ та інших військових формувань у відповідності до штатів воєнного стану, ведення військового обліку призовників, військовозобов`язаних і резервістів, ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних і резервістів
Керуючись ст. 100, 124, 314, 368-370, 374, 394, 395, 468, 469, 473, 475 КПК України, суд
ухвалив:
Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 06 березня 2024 року між прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_4 за участю її захисника ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №22023030000000142 від 11 грудня 2023 року.
ОСОБА_4 визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.114-1 КК України та призначити їй покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування основного покарання з випробуванням, якщо вона протягом іспитового строку тривалістю 2 (два) роки не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на неї обов`язки.
Шановні підписники, функціонування телеграм- каналу припинено правоохоронними органами.
Діяльність цього та подібних телеграм-каналів перешкоджає законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, тому рекомендуємо не створювати подібні канали та не сприяти їх функціонуванню.
Бетон написав:Все уже видели, как в ТЦК начальник с бабами лижется? Жизнь - кайф.
І що тут такого? Заздрісно? Заздрісно, навіть і мені Молодець, все природньо , він красунчик от цим і користується, інша справа якби то були чоловіки ... та і зрештою пішов у бойову частину, а не став брехати і викручуватись, що це все підстава, монтаж і т.і.. Тобто справжній офіцер, людина честі, а не так як тут на форумі є "непорозуміння з полканськими погонами" як влучно сказав Хотаб
Бетон написав:Все уже видели, как в ТЦК начальник с бабами лижется? Жизнь - кайф.
І що тут такого? Заздрісно? Заздрісно, навіть і мені Молодець, все природньо , він красунчик от цим і користується, інша справа якби то були чоловіки ... та і зрештою пішов у бойову частину, а не став брехати і викручуватись, що це все підстава, монтаж і т.і.. Тобто справжній офіцер, людина честі, а не так як тут на форумі є "непорозуміння з полканськими погонами" як влучно сказав Хотаб
це теж тільки їх (чоловіків) особиста справа, так? чи ми не толеруємо одностатеві відносини?