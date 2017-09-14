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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 02 кві, 2024 08:21
Ukrainian написав:
Проросій
ські канали поширюють пропагандистський відеоролик про мобілізацію в Україні, покликаний підірвати довіру українців до влади.
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: За інформацією військових аналітиків, цей пропагандистський ролик вирізняється високою вартістю та кінематографічною витонченістю, що свідчить про те, що він є продуктом узгодженої та добре забезпеченої ресурсами інформаційної операції.
Російські опозиційні видання "Агентство" та "Медіазона" повідомили, що актори, зняті у відео, є професійними російськими акторами, які раніше брали участь у російських телевізійних шоу.
Один з акторів відмовився обговорювати свою участь у відео, стверджуючи, що він знімається лише у фільмах, а не в рекламі.
Кремль і раніше використовував високовартісні пропагандистські відео як частину централізовано керованих інформаційних операцій, і характеристики цього останнього відео свідчать про те, що воно підтримує ширші зусилля Кремля, спрямовані на підрив довіри українців до уряду, підрив українських мобілізаційних зусиль і підбурювання до внутрішнього невдоволення.
Актёров не нужно. Сами себя дискредитируют.
Все уже видели, как в ТЦК начальник с бабами лижется? Жизнь - кайф.
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Бетон
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Додано: Вів 02 кві, 2024 08:24
Даже кацапам не удалось закрыть телеграмм. Границы.
Но Эти пошли дальше
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Бетон
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Додано: Вів 02 кві, 2024 08:41
Бетон написав:
Все уже видели, как в ТЦК начальник с бабами лижется? Жизнь - кайф.
І що тут такого? Заздрісно? Заздрісно, навіть і мені
Молодець, все природньо , він красунчик от цим і користується, інша справа якби то були чоловіки ... та і зрештою пішов у бойову частину, а не став брехати і викручуватись, що це все підстава, монтаж і т.і.. Тобто справжній офіцер, людина честі, а не так як тут на форумі є "непорозуміння з полканськими погонами" як влучно сказав Хотаб
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Василь-Рівне
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Додано: Вів 02 кві, 2024 08:48
Василь-Рівне написав: Бетон написав:
Все уже видели, как в ТЦК начальник с бабами лижется? Жизнь - кайф.
І що тут такого? Заздрісно? Заздрісно, навіть і мені
Молодець, все природньо , він красунчик от цим і користується, інша справа якби то були чоловіки
... та і зрештою пішов у бойову частину, а не став брехати і викручуватись, що це все підстава, монтаж і т.і.. Тобто справжній офіцер, людина честі, а не так як тут на форумі є "непорозуміння з полканськими погонами" як влучно сказав Хотаб
це теж тільки їх (чоловіків) особиста справа, так? чи ми не толеруємо одностатеві відносини?
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prodigy
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Додано: Вів 02 кві, 2024 08:53
prodigy написав:
це теж тільки їх (чоловіків) особиста справа, так? чи ми не толеруємо одностатеві відносини?
Трішки офтоп, перепрошую, я не толерую, мені всеодно, але в нас з демографією не дуже, тому рекламувати, підтримувати, популяризувати цю тему в нашій країні вкрай не бажано на мій погляд.
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Василь-Рівне
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Додано: Вів 02 кві, 2024 09:02
Василь-Рівне написав: Бетон написав:
Все уже видели, как в ТЦК начальник с бабами лижется? Жизнь - кайф.
І що тут такого? Заздрісно? Заздрісно, навіть і мені
Молодець, все природньо , він красунчик от цим і користується, інша справа якби то були чоловіки ... та і зрештою пішов у бойову частину, а не став брехати і викручуватись, що це все підстава, монтаж і т.і.. Тобто справжній офіцер, людина честі, а не так як тут на форумі є "непорозуміння з полканськими погонами" як влучно сказав Хотаб
Если он "красунчик", то я Бред Питт тогда.
Какая честь? Оте шо з бабами не может удержать? Сюр
У вас дивне розуміння краси, це крінж просто
А шо тут такого, подумал Клинтон, и чмокнул Монику
Востаннє редагувалось Бетон
в Вів 02 кві, 2024 09:09, всього редагувалось 1 раз.
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Бетон
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Додано: Вів 02 кві, 2024 09:02
Василь-Рівне написав: Бетон написав:
Все уже видели, как в ТЦК начальник с бабами лижется? Жизнь - кайф.
І що тут такого? Заздрісно? Заздрісно, навіть і мені
Молодець, все природньо , він красунчик от цим і користується
Жінки дуже люблять багатих і з владою, тут не поспориш. Цікаво думка Успіха, який 2 роки на фронті поки ТЦК-шник має різних жінок і не факт що незаміжніх.
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BIGor
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Додано: Вів 02 кві, 2024 09:04
Бетон написав: Василь-Рівне написав: Бетон написав:
Все уже видели, как в ТЦК начальник с бабами лижется? Жизнь - кайф.
І що тут такого? Заздрісно? Заздрісно, навіть і мені
Молодець, все природньо , він красунчик от цим і користується, інша справа якби то були чоловіки ... та і зрештою пішов у бойову частину, а не став брехати і викручуватись, що це все підстава, монтаж і т.і.. Тобто справжній офіцер, людина честі, а не так як тут на форумі є "непорозуміння з полканськими погонами" як влучно сказав Хотаб
Если он "красунчик", то я Бред Питт тогда.
Какая честь? Оте шо з бабами не может удержать? Сюр
У вас дивне розуміння краси, це крінж просто
Ікони в робочому кабінеті того чувака доставляють.
Напевно на пам'ять знає всі 10 заповідей.
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BIGor
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Додано: Вів 02 кві, 2024 09:10
BIGor написав: Бетон написав: Бетон написав:
Все уже видели, как в ТЦК начальник с бабами лижется? Жизнь - кайф.
І що тут такого? Заздрісно? Заздрісно, навіть і мені
Молодець, все природньо , він красунчик от цим і користується, інша справа якби то були чоловіки ... та і зрештою пішов у бойову частину, а не став брехати і викручуватись, що це все підстава, монтаж і т.і.. Тобто справжній офіцер, людина честі, а не так як тут на форумі є "непорозуміння з полканськими погонами" як влучно сказав Хотаб
Если он "красунчик", то я Бред Питт тогда.
Какая честь? Оте шо з бабами не может удержать? Сюр
У вас дивне розуміння краси, це крінж просто
Ікони в робочому кабінеті того чувака доставляють.
Напевно на пам'ять знає всі 10 заповідей.
А шо тут такого, подумал Клинтон, и чмокнул Монику
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Бетон
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Додано: Вів 02 кві, 2024 09:10
Нардепка "Слуги народу" Мар’яна Безугла заявила, що повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році могло б не бути, якби на виборах президента у 2019 році переміг Петро Порошенко.
Наша дика демократія все ж демократія, і кожні вибори змінюють долю країни. Я особисто вважаю, що якби переміг Петро Порошенко, то повномасштабного вторгнення зараз не було би. Далі би розвивали Мінські домовленості, особливий статус "Донбасу" та імперію Медведчука. Про Крим, який безкровно віддали в 2014, би мовчали взагалі, не те що руйнувати там їхній флот. Росія, як і майже три десятиліття (а ще раніше, століття!) до того, міцно б тримала нас своєю колонією та зберігала майже пристойну репутацію у світі.
Добре це чи погано — оцінювати кожному. Для долі окремої сім’ї, країни, цивілізації. Адже в СРСР, якщо не заїкався про свободу, можна було прожити цілком комфортне стабільне життя з "соцпакетом", жигулі та "Артеком", – написала нардепка.
для України це було добре, уникнули сотні тисяч жертв і руйнування країни (яке для відновлення потребує життя двох поколінь)
як колись казали у совку, краще жити бідно, але "лишь бы не было войны"
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