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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 74557456745774587459>
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 08:21

  Ukrainian написав:Проросій
ські канали поширюють пропагандистський відеоролик про мобілізацію в Україні, покликаний підірвати довіру українців до влади.
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: За інформацією військових аналітиків, цей пропагандистський ролик вирізняється високою вартістю та кінематографічною витонченістю, що свідчить про те, що він є продуктом узгодженої та добре забезпеченої ресурсами інформаційної операції.
Російські опозиційні видання "Агентство" та "Медіазона" повідомили, що актори, зняті у відео, є професійними російськими акторами, які раніше брали участь у російських телевізійних шоу.
Один з акторів відмовився обговорювати свою участь у відео, стверджуючи, що він знімається лише у фільмах, а не в рекламі.
Кремль і раніше використовував високовартісні пропагандистські відео як частину централізовано керованих інформаційних операцій, і характеристики цього останнього відео свідчать про те, що воно підтримує ширші зусилля Кремля, спрямовані на підрив довіри українців до уряду, підрив українських мобілізаційних зусиль і підбурювання до внутрішнього невдоволення.


Актёров не нужно. Сами себя дискредитируют.
Все уже видели, как в ТЦК начальник с бабами лижется? Жизнь - кайф.
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 08:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Даже кацапам не удалось закрыть телеграмм. Границы.
Но Эти пошли дальше
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 08:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Все уже видели, как в ТЦК начальник с бабами лижется? Жизнь - кайф.

І що тут такого? Заздрісно? Заздрісно, навіть і мені :wink: Молодець, все природньо , він красунчик от цим і користується, інша справа якби то були чоловіки ... та і зрештою пішов у бойову частину, а не став брехати і викручуватись, що це все підстава, монтаж і т.і.. Тобто справжній офіцер, людина честі, а не так як тут на форумі є "непорозуміння з полканськими погонами" як влучно сказав Хотаб :wink:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 08:48

  Василь-Рівне написав:
  Бетон написав:Все уже видели, как в ТЦК начальник с бабами лижется? Жизнь - кайф.

І що тут такого? Заздрісно? Заздрісно, навіть і мені :wink: Молодець, все природньо , він красунчик от цим і користується, інша справа якби то були чоловіки ... та і зрештою пішов у бойову частину, а не став брехати і викручуватись, що це все підстава, монтаж і т.і.. Тобто справжній офіцер, людина честі, а не так як тут на форумі є "непорозуміння з полканськими погонами" як влучно сказав Хотаб :wink:


це теж тільки їх (чоловіків) особиста справа, так? чи ми не толеруємо одностатеві відносини?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 08:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:це теж тільки їх (чоловіків) особиста справа, так? чи ми не толеруємо одностатеві відносини?

Трішки офтоп, перепрошую, я не толерую, мені всеодно, але в нас з демографією не дуже, тому рекламувати, підтримувати, популяризувати цю тему в нашій країні вкрай не бажано на мій погляд.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 09:02

  Василь-Рівне написав:
  Бетон написав:Все уже видели, как в ТЦК начальник с бабами лижется? Жизнь - кайф.

І що тут такого? Заздрісно? Заздрісно, навіть і мені :wink: Молодець, все природньо , він красунчик от цим і користується, інша справа якби то були чоловіки ... та і зрештою пішов у бойову частину, а не став брехати і викручуватись, що це все підстава, монтаж і т.і.. Тобто справжній офіцер, людина честі, а не так як тут на форумі є "непорозуміння з полканськими погонами" як влучно сказав Хотаб :wink:

Если он "красунчик", то я Бред Питт тогда.
Какая честь? Оте шо з бабами не может удержать? Сюр
У вас дивне розуміння краси, це крінж просто

А шо тут такого, подумал Клинтон, и чмокнул Монику
Востаннє редагувалось Бетон в Вів 02 кві, 2024 09:09, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 09:02

  Василь-Рівне написав:
  Бетон написав:Все уже видели, как в ТЦК начальник с бабами лижется? Жизнь - кайф.

І що тут такого? Заздрісно? Заздрісно, навіть і мені :wink: Молодець, все природньо , він красунчик от цим і користується

Жінки дуже люблять багатих і з владою, тут не поспориш. Цікаво думка Успіха, який 2 роки на фронті поки ТЦК-шник має різних жінок і не факт що незаміжніх.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 09:04

  Бетон написав:
  Василь-Рівне написав:
  Бетон написав:Все уже видели, как в ТЦК начальник с бабами лижется? Жизнь - кайф.

І що тут такого? Заздрісно? Заздрісно, навіть і мені :wink: Молодець, все природньо , він красунчик от цим і користується, інша справа якби то були чоловіки ... та і зрештою пішов у бойову частину, а не став брехати і викручуватись, що це все підстава, монтаж і т.і.. Тобто справжній офіцер, людина честі, а не так як тут на форумі є "непорозуміння з полканськими погонами" як влучно сказав Хотаб :wink:

Если он "красунчик", то я Бред Питт тогда.
Какая честь? Оте шо з бабами не может удержать? Сюр
У вас дивне розуміння краси, це крінж просто

Ікони в робочому кабінеті того чувака доставляють. :D Напевно на пам'ять знає всі 10 заповідей.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 09:10

  BIGor написав:
  Бетон написав:
  Бетон написав:Все уже видели, как в ТЦК начальник с бабами лижется? Жизнь - кайф.

І що тут такого? Заздрісно? Заздрісно, навіть і мені :wink: Молодець, все природньо , він красунчик от цим і користується, інша справа якби то були чоловіки ... та і зрештою пішов у бойову частину, а не став брехати і викручуватись, що це все підстава, монтаж і т.і.. Тобто справжній офіцер, людина честі, а не так як тут на форумі є "непорозуміння з полканськими погонами" як влучно сказав Хотаб :wink:

Если он "красунчик", то я Бред Питт тогда.
Какая честь? Оте шо з бабами не может удержать? Сюр
У вас дивне розуміння краси, це крінж просто
Ікони в робочому кабінеті того чувака доставляють. :D Напевно на пам'ять знає всі 10 заповідей.

А шо тут такого, подумал Клинтон, и чмокнул Монику
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 09:10

Якби переміг Порошенко, то повномасштабного вторгнення не бу

Нардепка "Слуги народу" Мар’яна Безугла заявила, що повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році могло б не бути, якби на виборах президента у 2019 році переміг Петро Порошенко.

Наша дика демократія все ж демократія, і кожні вибори змінюють долю країни. Я особисто вважаю, що якби переміг Петро Порошенко, то повномасштабного вторгнення зараз не було би. Далі би розвивали Мінські домовленості, особливий статус "Донбасу" та імперію Медведчука. Про Крим, який безкровно віддали в 2014, би мовчали взагалі, не те що руйнувати там їхній флот. Росія, як і майже три десятиліття (а ще раніше, століття!) до того, міцно б тримала нас своєю колонією та зберігала майже пристойну репутацію у світі.

Добре це чи погано — оцінювати кожному. Для долі окремої сім’ї, країни, цивілізації. Адже в СРСР, якщо не заїкався про свободу, можна було прожити цілком комфортне стабільне життя з "соцпакетом", жигулі та "Артеком", – написала нардепка.


для України це було добре, уникнули сотні тисяч жертв і руйнування країни (яке для відновлення потребує життя двох поколінь)
як колись казали у совку, краще жити бідно, але "лишь бы не было войны"
prodigy
 
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