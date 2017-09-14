RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 7456745774587459>
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 09:26

  prodigy написав:Нардепка "Слуги народу" Мар’яна Безугла заявила, що повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році могло б не бути, якби на виборах президента у 2019 році переміг Петро Порошенко.

Наша дика демократія все ж демократія, і кожні вибори змінюють долю країни. Я особисто вважаю, що якби переміг Петро Порошенко, то повномасштабного вторгнення зараз не було би. Далі би розвивали Мінські домовленості, особливий статус "Донбасу" та імперію Медведчука. Про Крим, який безкровно віддали в 2014, би мовчали взагалі, не те що руйнувати там їхній флот. Росія, як і майже три десятиліття (а ще раніше, століття!) до того, міцно б тримала нас своєю колонією та зберігала майже пристойну репутацію у світі.

Добре це чи погано — оцінювати кожному. Для долі окремої сім’ї, країни, цивілізації. Адже в СРСР, якщо не заїкався про свободу, можна було прожити цілком комфортне стабільне життя з "соцпакетом", жигулі та "Артеком", – написала нардепка.


для України це було добре, уникнули сотні тисяч жертв і руйнування країни (яке для відновлення потребує життя двох поколінь)
як колись казали у совку, краще жити бідно, але "лишь бы не было войны"

Ви зараз викличете дух unicdim-и
whois2010
 
Повідомлень: 393
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 09:26

  prodigy написав:Нардепка "Слуги народу" Мар’яна Безугла заявила, що повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році могло б не бути, якби на виборах президента у 2019 році переміг Петро Порошенко.

Наша дика демократія все ж демократія, і кожні вибори змінюють долю країни. Я особисто вважаю, що якби переміг Петро Порошенко, то повномасштабного вторгнення зараз не було би. Далі би розвивали Мінські домовленості, особливий статус "Донбасу" та імперію Медведчука. Про Крим, який безкровно віддали в 2014, би мовчали взагалі, не те що руйнувати там їхній флот. Росія, як і майже три десятиліття (а ще раніше, століття!) до того, міцно б тримала нас своєю колонією та зберігала майже пристойну репутацію у світі.

Добре це чи погано — оцінювати кожному. Для долі окремої сім’ї, країни, цивілізації. Адже в СРСР, якщо не заїкався про свободу, можна було прожити цілком комфортне стабільне життя з "соцпакетом", жигулі та "Артеком", – написала нардепка.


для України це було добре, уникнули сотні тисяч жертв і руйнування країни (яке для відновлення потребує життя двох поколінь)
як колись казали у совку, краще жити бідно, але "лишь бы не было войны"

і що сказати хотіла?
31 були вибори?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34548
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1580 раз.
Подякували: 2763 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 09:38

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliiangel написав:что мешает обстреливать Молдову уже сейчас? или страны помогающие оружием Украине. Это такие же враги, но врагами их там не считают, газ продают.

А що заважає Ужгород обстрілювати? І за транзит газу москалі досі нам платять, а ми досі їх газ качаємо. Такі от війни 21 ст.

Орбан попросил по закарпатью не бить. Типа это его вотчина. У вас там орбанбли ещё не ходят?
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22734
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2387 раз.
Подякували: 3350 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 09:41

кацапи самі підтверджують

Зображення
Xenon
 
Повідомлень: 4410
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 10:06

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliiangel написав:что мешает обстреливать Молдову уже сейчас? или страны помогающие оружием Украине. Это такие же враги, но врагами их там не считают, газ продают.

А що заважає Ужгород обстрілювати? І за транзит газу москалі досі нам платять, а ми досі їх газ качаємо. Такі от війни 21 ст.


Пардон, что встреваю, но вот пример из войны 20 века: СССР отлично продавал нефть Японии вплоть до 1944 года.
claim
 
Повідомлень: 214
З нами з: 09.10.10
Подякував: 70 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 10:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

подивіться відео, кати з українським корінням (які стали хероями росії), вбивають наших поранених на Зениті



серце рветься навпіл, коли бачиш розмову пораненого брата з сестрою

перша слов'янська бригада? таким як ЛАД ніколи не второпати, що радянська армія і насильно мобілізовані до неї українці, це прямий аналог армії окупантів і таких як "слов'янська бригада". в Червоній армії теж було багато добровольців українців (людей, які втратили українську ідентичність, бо вони були "комуністами"-ідеологічні зомбі (на кшалт, релігійних сектантів), які доносили на рідних батьків, і як казав батько одного мого знайомого радиста на судні, повір синку "рука не дрогнет" (коли той став критикувати совок за часи "горбачевскої перестройки" (а батько в нього був полковник, начальник тюрми в Іркутську)
prodigy
 
Повідомлень: 11001
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3237 раз.
Подякували: 3293 раз.
 
Профіль
1
3
1
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 10:08

  Xenon написав:кацапи підтверджують..

А шо там по НПЗ? Влучили чи нє у Нижнєкамську? Пишуть, що наче потрапили в одну з установок.
#поНПЗбити перестали (с)
Востаннє редагувалось fler в Вів 02 кві, 2024 10:13, всього редагувалось 1 раз.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4788
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1185 раз.
Подякували: 1332 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 10:09


куди дивиться влада і правоохоронні органи? чи це сумісний проект Арахамії і Герсака?
prodigy
 
Повідомлень: 11001
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3237 раз.
Подякували: 3293 раз.
 
Профіль
1
3
1
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 10:11

Харків бомбардують, але мешканці хочуть дружби з москвою

prodigy
 
Повідомлень: 11001
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3237 раз.
Подякували: 3293 раз.
 
Профіль
1
3
1
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 10:11

  fler написав:
  Xenon написав:кацапи підтверджують..

А шо там по НПЗ? Влучили чи нє?
#поНПЗбити перестали (с)


Окрім заводу у Татарстані уночі був удар безпілотника по заводу ТАНЕКО у Нижньокамську, рф

Дрон уразив одну з установок.

❗️ГУР атакувало завод зі збірки "Шахедів" у Татарстані за 1000 км від України, - джерела РБК

РосЗМІ пишуть, що до Татарстану прилетів безпілотник UJ-22 Airborne - ударний комплекс, розроблений українською компанією "Ukrjet".

На борту не менше 20 кг вибухівки, розмах крил – 4,6 метра, дальність польоту – до 800 км. На озброєнні ЗСУ він з 2020 року.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2199
З нами з: 17.12.22
Подякував: 81 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7456745774587459>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: katso і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 179026
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
9 18092
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лют, 2024 02:01
19professor69
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 594835
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (3224)
02.04.2024 10:25
Ринок ОВДП (6000)
02.04.2024 09:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.