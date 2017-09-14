prodigy написав:Нардепка "Слуги народу" Мар’яна Безугла заявила, що повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році могло б не бути, якби на виборах президента у 2019 році переміг Петро Порошенко.
Наша дика демократія все ж демократія, і кожні вибори змінюють долю країни. Я особисто вважаю, що якби переміг Петро Порошенко, то повномасштабного вторгнення зараз не було би. Далі би розвивали Мінські домовленості, особливий статус "Донбасу" та імперію Медведчука. Про Крим, який безкровно віддали в 2014, би мовчали взагалі, не те що руйнувати там їхній флот. Росія, як і майже три десятиліття (а ще раніше, століття!) до того, міцно б тримала нас своєю колонією та зберігала майже пристойну репутацію у світі.
Добре це чи погано — оцінювати кожному. Для долі окремої сім’ї, країни, цивілізації. Адже в СРСР, якщо не заїкався про свободу, можна було прожити цілком комфортне стабільне життя з "соцпакетом", жигулі та "Артеком", – написала нардепка.
для України це було добре, уникнули сотні тисяч жертв і руйнування країни (яке для відновлення потребує життя двох поколінь) як колись казали у совку, краще жити бідно, але "лишь бы не было войны"
prodigy написав:Нардепка "Слуги народу" Мар’яна Безугла заявила, що повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році могло б не бути, якби на виборах президента у 2019 році переміг Петро Порошенко.
Наша дика демократія все ж демократія, і кожні вибори змінюють долю країни. Я особисто вважаю, що якби переміг Петро Порошенко, то повномасштабного вторгнення зараз не було би. Далі би розвивали Мінські домовленості, особливий статус "Донбасу" та імперію Медведчука. Про Крим, який безкровно віддали в 2014, би мовчали взагалі, не те що руйнувати там їхній флот. Росія, як і майже три десятиліття (а ще раніше, століття!) до того, міцно б тримала нас своєю колонією та зберігала майже пристойну репутацію у світі.
Добре це чи погано — оцінювати кожному. Для долі окремої сім’ї, країни, цивілізації. Адже в СРСР, якщо не заїкався про свободу, можна було прожити цілком комфортне стабільне життя з "соцпакетом", жигулі та "Артеком", – написала нардепка.
для України це було добре, уникнули сотні тисяч жертв і руйнування країни (яке для відновлення потребує життя двох поколінь) як колись казали у совку, краще жити бідно, але "лишь бы не было войны"
подивіться відео, кати з українським корінням (які стали хероями росії), вбивають наших поранених на Зениті
серце рветься навпіл, коли бачиш розмову пораненого брата з сестрою
перша слов'янська бригада? таким як ЛАД ніколи не второпати, що радянська армія і насильно мобілізовані до неї українці, це прямий аналог армії окупантів і таких як "слов'янська бригада". в Червоній армії теж було багато добровольців українців (людей, які втратили українську ідентичність, бо вони були "комуністами"-ідеологічні зомбі (на кшалт, релігійних сектантів), які доносили на рідних батьків, і як казав батько одного мого знайомого радиста на судні, повір синку "рука не дрогнет" (коли той став критикувати совок за часи "горбачевскої перестройки" (а батько в нього був полковник, начальник тюрми в Іркутську)