Дюрі-бачі написав:
А що заважає Ужгород обстрілювати? І за транзит газу москалі досі нам платять, а ми досі їх газ качаємо. Такі от війни 21 ст.
Орбан попросил по закарпатью не бить. Типа это его вотчина. У вас там орбанбли ещё не ходят?
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Додано: Вів 02 кві, 2024 09:38
Орбан попросил по закарпатью не бить. Типа это его вотчина. У вас там орбанбли ещё не ходят?
Додано: Вів 02 кві, 2024 10:06
Пардон, что встреваю, но вот пример из войны 20 века: СССР отлично продавал нефть Японии вплоть до 1944 года.
Додано: Вів 02 кві, 2024 10:07
Re: Напад росії і білорусі на Україну
подивіться відео, кати з українським корінням (які стали хероями росії), вбивають наших поранених на Зениті
серце рветься навпіл, коли бачиш розмову пораненого брата з сестрою
перша слов'янська бригада? таким як ЛАД ніколи не второпати, що радянська армія і насильно мобілізовані до неї українці, це прямий аналог армії окупантів і таких як "слов'янська бригада". в Червоній армії теж було багато добровольців українців (людей, які втратили українську ідентичність, бо вони були "комуністами"-ідеологічні зомбі (на кшалт, релігійних сектантів), які доносили на рідних батьків, і як казав батько одного мого знайомого радиста на судні, повір синку "рука не дрогнет" (коли той став критикувати совок за часи "горбачевскої перестройки" (а батько в нього був полковник, начальник тюрми в Іркутську)
Додано: Вів 02 кві, 2024 10:08
А шо там по НПЗ? Влучили чи нє у Нижнєкамську? Пишуть, що наче потрапили в одну з установок.
#поНПЗбити перестали (с)
Востаннє редагувалось fler в Вів 02 кві, 2024 10:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 02 кві, 2024 10:09
куди дивиться влада і правоохоронні органи? чи це сумісний проект Арахамії і Герсака?
Додано: Вів 02 кві, 2024 10:11
Окрім заводу у Татарстані уночі був удар безпілотника по заводу ТАНЕКО у Нижньокамську, рф
Дрон уразив одну з установок.
❗️ГУР атакувало завод зі збірки "Шахедів" у Татарстані за 1000 км від України, - джерела РБК
РосЗМІ пишуть, що до Татарстану прилетів безпілотник UJ-22 Airborne - ударний комплекс, розроблений українською компанією "Ukrjet".
На борту не менше 20 кг вибухівки, розмах крил – 4,6 метра, дальність польоту – до 800 км. На озброєнні ЗСУ він з 2020 року.
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Додано: Вів 02 кві, 2024 10:15
Bobua як добре що в Україні 100 млн. населення , на фронті 1% . Звідки виник той міфічний 1% відсоток і чого його так вперто повторюють. Ще раз максимум в Україні 30 млн., з них 3 млн., чоловіків які теоритично можуть воювать ( виключаючи заброньваних і тд.) , 1 млн. на фронті , воює 25% чоловіків від тої кількості яка може воювати. Поки не буде цього розуміння, будуть плани що не відповідають дійсності .
Додано: Вів 02 кві, 2024 12:09
Я недавно приводив власний розрахунок, максимум, можуть призвати це 300 тис. протягом
2024, і починаючи з 2025 по 50 тис. щороку.
Можна комбінувати, 200 тис цього року, і по 60 тис. протягом наступних 10 років.
Або 100 тис. цього року і по 80 тис. протягом наступних 5 років.
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