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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7455745674577458
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 12:11

  flyman написав:
  Serhiyy написав:Bobua як добре що в Україні 100 млн. населення , на фронті 1% . Звідки виник той міфічний 1% відсоток і чого його так вперто повторюють. Ще раз максимум в Україні 30 млн., з них 3 млн., чоловіків які теоритично можуть воювать ( виключаючи заброньваних і тд.) , 1 млн. на фронті , воює 25% чоловіків від тої кількості яка може воювати. Поки не буде цього розуміння, будуть плани що не відповідають дійсності .

Я недавно приводив власний розрахунок, максимум, можуть призвати це 300 тис. протягом
2024, і починаючи з 2025 по 50 тис. щороку.
Можна комбінувати, 200 тис цього року, і по 60 тис. протягом наступних 10 років.
Або 100 тис. цього року і по 80 тис. протягом наступних 5 років.

уменьшат возраст призыва ло 18л. если собираются воевать в 2025-2026
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 12:42

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

Розумію, що вчора було перше квітня)) - але дозвольте мені сьогодні трохи пожартувати? :D Тим більше, що жартую над собою! :lol: :D

І так - пісня про ДЕМБЕЛЬ! :D

Слова оригіналу - нічого не переробляв! :mrgreen:
Лише назву змінив на "Дембель!")))

Люблю тебе!
Маниш мене, дурманиш,
Люблю тебе!
Серце моє ти раниш,
Люблю тебе - і ти це знаєш!
Люблю тебе!

Ця біль мине!
Думки я словами відганяю,
Ця біль мине!
Межі мого серця грають,
Ти довела мене до краю,
Ця біль мине...

Ти в кожнім слові моїм!..
Ти в кожній пісні моїй!..
Всі для тебе вони!..
Скажи тільки, що пам'ятаєш,
Що я люблю - і ти це знаєш!..
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 12:58

  Успіх написав:Розумію, що вчора було перше квітня)) - але дозвольте мені сьогодні трохи пожартувати? :D Тим більше, що жартую над собою! :lol: :D

І так - пісня про ДЕМБЕЛЬ! :D

Слова оригіналу - нічого не переробляв! :mrgreen:
Лише назву змінив на "Дембель!")))

Люблю тебе!
Маниш мене, дурманиш,
Люблю тебе!
Серце моє ти раниш,
Люблю тебе - і ти це знаєш!
Люблю тебе!

Ця біль мине!
Думки я словами відганяю,
Ця біль мине!
Межі мого серця грають,
Ти довела мене до краю,
Ця біль мине...

Ти в кожнім слові моїм!..
Ти в кожній пісні моїй!..
Всі для тебе вони!..
Скажи тільки, що пам'ятаєш,
Що я люблю - і ти це знаєш!..

Долярчик, а хто ж прикриє наші прєлєсці від посягань бурятів?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 13:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:уменьшат возраст призыва ло 18л. если собираются воевать в 2025-2026
Ні, піднімуть до 65. А взагалі це дивно. Вся молодь мріє дочекатися війни та свалити навіг звідси. Руснявий реп, русніві дебіли в інстаграмі, тіктоці п росто задрали з кожного юнацького матюгальника, "вони дупля не відбивають" як то кажуть, в іншому світі живуть. Невже влада думає, що 40-60 поборять расію а потім 18-25 , аспіранти та двічі "психологи готельно-ресторанного бізнесу" та випускники університету Поплавського швиденько станутье патріотами і відбудують країну?
d44
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 13:24

  d44 написав:
  vitaliiangel написав:уменьшат возраст призыва ло 18л. если собираются воевать в 2025-2026
Ні, піднімуть до 65. А взагалі це дивно. Вся молодь мріє дочекатися війни та свалити навіг звідси. Руснявий реп, русніві дебіли в інстаграмі, тіктоці п росто задрали з кожного юнацького матюгальника, "вони дупля не відбивають" як то кажуть, в іншому світі живуть. Невже влада думає, що 40-60 поборять расію а потім 18-25 , аспіранти та двічі "психологи готельно-ресторанного бізнесу" та випускники університету Поплавського швиденько станутье патріотами і відбудують країну?

щось ви сильно переживаєте за "личинок", а не за "еакуляшок"
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 13:31

  Бетон написав:
  vitaliiangel написав:
Умовно, образно --- неважлива дійсність! Тобто не настільки важлива дійсність.
Мова про те, що бачать-вважають. І на підставі цього приймають рішення.

я уже объяснял, что путен запредельно иррационален и никакого вменяемого плана нет, точнее каждый день план новый. Как видите мы перестали бить по НПЗ. Значит попросили не бить. Значит (в теории) и мы попросить что то можем.

Так и есть.
Поэтому он 30 минут такеру объяснил что он собираетель земель.
А где же повод войны? Биолаборатории?
Расширение НАТО?
НАТО расширилось по небалуйся. Двумя словами вспомнили и всё.


план є, він чіткий, послідовний, постійно коригується. але брехня яку хуйло транслює це прикриття, заговорювання, одна брехня іншій суперечить - але це так треба, це не випадковість. щоб потім віталіани зробили висновок, що путін не знає що робить і тому не треба його боятись і якось протидіяти.

денацифікація - це не ефемерна мета. по суті це знищення української нації - мови, культури, країни. на окупованих територіях цим займаються дуже активно та нажаль успішно.
trololo
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