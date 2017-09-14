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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 02 кві, 2024 12:11
flyman написав: Serhiyy написав:Bobua
як добре що в Україні 100 млн. населення , на фронті 1% . Звідки виник той міфічний 1% відсоток і чого його так вперто повторюють. Ще раз максимум в Україні 30 млн., з них 3 млн., чоловіків які теоритично можуть воювать ( виключаючи заброньваних і тд.) , 1 млн. на фронті , воює 25% чоловіків від тої кількості яка може воювати. Поки не буде цього розуміння, будуть плани що не відповідають дійсності .
Я недавно приводив власний розрахунок, максимум, можуть призвати це 300 тис. протягом
2024, і починаючи з 2025 по 50 тис. щороку.
Можна комбінувати, 200 тис цього року, і по 60 тис. протягом наступних 10 років.
Або 100 тис. цього року і по 80 тис. протягом наступних 5 років.
уменьшат возраст призыва ло 18л. если собираются воевать в 2025-2026
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Додано: Вів 02 кві, 2024 12:42
Розумію, що вчора було перше квітня)) - але дозвольте мені сьогодні трохи пожартувати?
Тим більше, що жартую над собою!
І так - пісня про ДЕМБЕЛЬ!
Слова оригіналу - нічого не переробляв!
Лише назву змінив на "Дембель!")))
Люблю тебе!
Маниш мене, дурманиш,
Люблю тебе!
Серце моє ти раниш,
Люблю тебе - і ти це знаєш!
Люблю тебе!
Ця біль мине!
Думки я словами відганяю,
Ця біль мине!
Межі мого серця грають,
Ти довела мене до краю,
Ця біль мине...
Ти в кожнім слові моїм!..
Ти в кожній пісні моїй!..
Всі для тебе вони!..
Скажи тільки, що пам'ятаєш,
Що я люблю - і ти це знаєш!..
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Додано: Вів 02 кві, 2024 12:58
Успіх написав:
Розумію, що вчора було перше квітня)) - але дозвольте мені сьогодні трохи пожартувати?
Тим більше, що жартую над собою!
І так - пісня про ДЕМБЕЛЬ!
Слова оригіналу - нічого не переробляв!
Лише назву змінив на "Дембель!")))
Люблю тебе!
Маниш мене, дурманиш,
Люблю тебе!
Серце моє ти раниш,
Люблю тебе - і ти це знаєш!
Люблю тебе!
Ця біль мине!
Думки я словами відганяю,
Ця біль мине!
Межі мого серця грають,
Ти довела мене до краю,
Ця біль мине...
Ти в кожнім слові моїм!..
Ти в кожній пісні моїй!..
Всі для тебе вони!..
Скажи тільки, що пам'ятаєш,
Що я люблю - і ти це знаєш!..
Долярчик, а хто ж прикриє наші прєлєсці від посягань бурятів?
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Додано: Вів 02 кві, 2024 13:19
vitaliiangel написав:
уменьшат возраст призыва ло 18л. если собираются воевать в 2025-2026
Ні, піднімуть до 65. А взагалі це дивно. Вся молодь мріє дочекатися війни та свалити навіг звідси. Руснявий реп, русніві дебіли в інстаграмі, тіктоці п росто задрали з кожного юнацького матюгальника, "вони дупля не відбивають" як то кажуть, в іншому світі живуть. Невже влада думає, що 40-60 поборять расію а потім 18-25 , аспіранти та двічі "психологи готельно-ресторанного бізнесу" та випускники університету Поплавського швиденько станутье патріотами і відбудують країну?
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Додано: Вів 02 кві, 2024 13:24
d44 написав: vitaliiangel написав:
уменьшат возраст призыва ло 18л. если собираются воевать в 2025-2026
Ні, піднімуть до 65. А взагалі це дивно. Вся молодь мріє дочекатися війни та свалити навіг звідси. Руснявий реп, русніві дебіли в інстаграмі, тіктоці п росто задрали з кожного юнацького матюгальника, "вони дупля не відбивають" як то кажуть, в іншому світі живуть. Невже влада думає, що 40-60 поборять расію а потім 18-25 , аспіранти та двічі "психологи готельно-ресторанного бізнесу" та випускники університету Поплавського швиденько станутье патріотами і відбудують країну?
щось ви сильно переживаєте за "личинок", а не за "еакуляшок"
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