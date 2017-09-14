trololo написав:

щоб потім віталіани зробили висновок, що путін не знає що робить і тому не треба його боятись і якось протидіяти.

план є, він чіткий, послідовний, постійно коригується. але брехня яку хуйло транслює це прикриття, заговорювання, одна брехня іншій суперечить - але це так треба, це не випадковість.денацифікація - це не ефемерна мета. по суті це знищення української нації - мови, культури, країни. на окупованих територіях цим займаються дуже активно та нажаль успішно.