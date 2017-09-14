|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 02 кві, 2024 12:42
Розумію, що вчора було перше квітня)) - але дозвольте мені сьогодні трохи пожартувати?
Тим більше, що жартую над собою!
І так - пісня про ДЕМБЕЛЬ!
Слова оригіналу - нічого не переробляв!
Лише назву змінив на "Дембель!")))
Люблю тебе!
Маниш мене, дурманиш,
Люблю тебе!
Серце моє ти раниш,
Люблю тебе - і ти це знаєш!
Люблю тебе!
Ця біль мине!
Думки я словами відганяю,
Ця біль мине!
Межі мого серця грають,
Ти довела мене до краю,
Ця біль мине...
Ти в кожнім слові моїм!..
Ти в кожній пісні моїй!..
Всі для тебе вони!..
Скажи тільки, що пам'ятаєш,
Що я люблю - і ти це знаєш!..
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 6163
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 219 раз.
- Подякували: 894 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
1
Додано: Вів 02 кві, 2024 12:58
Успіх написав:
Розумію, що вчора було перше квітня)) - але дозвольте мені сьогодні трохи пожартувати?
Тим більше, що жартую над собою!
І так - пісня про ДЕМБЕЛЬ!
Слова оригіналу - нічого не переробляв!
Лише назву змінив на "Дембель!")))
Люблю тебе!
Маниш мене, дурманиш,
Люблю тебе!
Серце моє ти раниш,
Люблю тебе - і ти це знаєш!
Люблю тебе!
Ця біль мине!
Думки я словами відганяю,
Ця біль мине!
Межі мого серця грають,
Ти довела мене до краю,
Ця біль мине...
Ти в кожнім слові моїм!..
Ти в кожній пісні моїй!..
Всі для тебе вони!..
Скажи тільки, що пам'ятаєш,
Що я люблю - і ти це знаєш!..
Долярчик, а хто ж прикриє наші прєлєсці від посягань бурятів?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 34553
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1580 раз.
- Подякували: 2763 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 02 кві, 2024 13:19
vitaliiangel написав:
уменьшат возраст призыва ло 18л. если собираются воевать в 2025-2026
Ні, піднімуть до 65. А взагалі це дивно. Вся молодь мріє дочекатися війни та свалити навіг звідси. Руснявий реп, русніві дебіли в інстаграмі, тіктоці п росто задрали з кожного юнацького матюгальника, "вони дупля не відбивають" як то кажуть, в іншому світі живуть. Невже влада думає, що 40-60 поборять расію а потім 18-25 , аспіранти та двічі "психологи готельно-ресторанного бізнесу" та випускники університету Поплавського швиденько станутье патріотами і відбудують країну?
-
d44
-
-
- Повідомлень: 236
- З нами з: 07.03.14
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 02 кві, 2024 13:24
d44 написав: vitaliiangel написав:
уменьшат возраст призыва ло 18л. если собираются воевать в 2025-2026
Ні, піднімуть до 65. А взагалі це дивно. Вся молодь мріє дочекатися війни та свалити навіг звідси. Руснявий реп, русніві дебіли в інстаграмі, тіктоці п росто задрали з кожного юнацького матюгальника, "вони дупля не відбивають" як то кажуть, в іншому світі живуть. Невже влада думає, що 40-60 поборять расію а потім 18-25 , аспіранти та двічі "психологи готельно-ресторанного бізнесу" та випускники університету Поплавського швиденько станутье патріотами і відбудують країну?
щось ви сильно переживаєте за "личинок", а не за "еакуляшок"
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 34553
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1580 раз.
- Подякували: 2763 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 02 кві, 2024 13:31
Бетон написав: vitaliiangel написав:
Умовно, образно --- неважлива дійсність! Тобто не настільки важлива дійсність.
Мова про те, що бачать-вважають. І на підставі цього приймають рішення.
я уже объяснял, что путен запредельно иррационален и никакого вменяемого плана нет, точнее каждый день план новый. Как видите мы перестали бить по НПЗ. Значит попросили не бить. Значит (в теории) и мы попросить что то можем.
Так и есть.
Поэтому он 30 минут такеру объяснил что он собираетель земель.
А где же повод войны? Биолаборатории?
Расширение НАТО?
НАТО расширилось по небалуйся. Двумя словами вспомнили и всё.
план є, він чіткий, послідовний, постійно коригується. але брехня яку хуйло транслює це прикриття, заговорювання, одна брехня іншій суперечить - але це так треба, це не випадковість. щоб потім віталіани зробили висновок, що путін не знає що робить і тому не треба його боятись і якось протидіяти.
денацифікація - це не ефемерна мета. по суті це знищення української нації - мови, культури, країни. на окупованих територіях цим займаються дуже активно та нажаль успішно.
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 6006
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2655 раз.
- Подякували: 1407 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 02 кві, 2024 13:46
trololo написав:
план є, він чіткий, послідовний, постійно коригується. але брехня яку хуйло транслює це прикриття, заговорювання, одна брехня іншій суперечить - але це так треба, це не випадковість. щоб потім віталіани зробили висновок, що путін не знає що робить і тому не треба його боятись і якось протидіяти.
денацифікація - це не ефемерна мета. по суті це знищення української нації - мови, культури, країни. на окупованих територіях цим займаються дуже активно та нажаль успішно.
Всі разом працюють тупо за гроші.
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 12973
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 663 раз.
- Подякували: 3748 раз.
-
- Профіль
-
5
Додано: Вів 02 кві, 2024 14:10
Я згоден, за тридцять років не зроблено нічого, щоб людина відчувала Україну совїм домом, країною "для себе". Я хочу зрозуміти владу. Ми не випускаємо 18-60, але на війну беремо 27-60. Або відпустіть молодь, вони все одне тут потім жити не будуть, або залучайте до війська ( хай у тилові частини), раз вважаєте що у них якісь обов'язки перед державою. Відправляйте на работи (чому зараз безробітний забов'язаний йти у "армію відновлення" або на те що пропонують, а молодий здоровий хлопець -ні), примусову волонтерську працю, що небудь. Щоб була користь зараз. Вж зробили саме велике обмеження прав та свобод - заборонили виїзд, вже втрачати нічого, користуйтесь по повній.
-
d44
-
-
- Повідомлень: 236
- З нами з: 07.03.14
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 02 кві, 2024 14:15
🔫 Украинское ВПК ежемесячно производит по 8 САУ "Богдана", – The New York Times.
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 4412
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 323 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 02 кві, 2024 14:20
Тим часом новини з паралельного всесвіту
ВСУ с января потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц вооружения, в том числе свыше 1,2 тыс танков – Шойгу
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 4412
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 323 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 02 кві, 2024 14:21
Xenon написав:
🔫 Украинское ВПК ежемесячно производит по 8 САУ "Богдана", – The New York Times.
Скільки за місяць їх втрачають та інших САУ ? Лише для порозуміння
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16323
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 889 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1493
|179058
|
|
|9
|18156
|
|
|6076
|594943
|
|