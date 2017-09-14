Наращивание происходит в решающий момент. Российская военная машина уже в четыре раза увеличивает производство оружия в круглосуточном режиме.

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Широко распространено мнение, что Украине необходимо восстановить свою отечественную оборонную промышленность, чтобы ее вооруженным силам не пришлось долгие годы полагаться на Запад, который временами не решался послать сложные системы вооружений, включая средства ПВО, танки и дальнобойные вооружения. ракеты. Еще предстоит увидеть, удастся ли это сделать вовремя, чтобы изменить траекторию войны, которая была бы еще более напряженной без увеличения военной помощи США.



Но украинские военные инженеры уже продемонстрировали удивительное мастерство в оснащении старых систем вооружения более современной огневой мощью . Согласно документам украинского правительства, с которыми ознакомилась The New York Times, только за последний год украинские оборонные предприятия произвели в три раза больше бронетехники, чем производили до войны, и в четыре раза увеличили производство противотанковых ракет.



Согласно анализу военного бюджета Украины до 2030 года, проведенному военной разведывательной фирмой Janes, финансирование исследований и разработок в этом году увеличится в восемь раз — до $1,3 млрд со $162 млн. Военные закупки в 2023 году подскочили до прогнозируемого 20-летнего максимума — почти 10 миллиардов долларов по сравнению с довоенным показателем примерно в 1 миллиард долларов в год.



Оборонная промышленность Украины, которая когда-то была основным поставщиком Советского Союза, сократилась за три десятилетия из-за сокращения бюджета после того, как страна провозгласила независимость в 1991 году. Правительство в Киеве теперь планирует потратить около 6 миллиардов долларов в этом году на оружие, произведенное в Украине, включая один миллион беспилотников. Однако, по словам г-на Камышина, "мы можем произвести больше, чем у нас есть средства".



Длительный период спада, возможно, будет трудно преодолеть. Например, чтобы возобновить производство артиллерийской пушки 2С22 «Богдана», чиновникам пришлось разыскать первоначальных конструкторов и инженеров этого оружия, некоторые из которых были направлены на выполнение черновых военных задач по всей Украине.

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Немецкий оружейный гигант Rheinmetall и турецкий производитель дронов Baykar строят производственные предприятия в Украине. Министр обороны Франции заявил в марте, что три французские компании , производящие беспилотники и наземное боевое оборудование, близки к заключению аналогичных соглашений. В прошлом месяце Германия и Франция объявили о создании совместного предприятия через оборонный конгломерат KNDS для производства деталей для танков и гаубиц в Украине и, в конечном итоге, целых систем вооружения.



Эксперты заявили, что украинские военные разместили системы противовоздушной обороны вокруг некоторых из своих наиболее важных оружейных заводов. Вполне вероятно, что заводы, поддерживаемые иностранцами, будут в основном построены на западе страны, вдали от линии фронта, но также защищены средствами ПВО.