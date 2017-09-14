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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7457745874597460>
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 14:22

  Xenon написав:
🔫 Украинское ВПК ежемесячно производит по 8 САУ "Богдана", – The New York Times.




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Ну хоч щось навчилися серійно робити
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 14:37

  d44 написав:Я хочу зрозуміти владу.
они просто не знают что делать. Некоторые решения удивляют. В комендантский час женщины с детьми сидят на вокзалах (куда приехали ночью) ждут утра. Кого от них защищают? Какое преступление совершат эти люди, если ночью вызовут такси и поедут спать дома.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 14:51

  Xenon написав:
🔫 Украинское ВПК ежемесячно производит по 8 САУ "Богдана", – The New York Times.


В той же статье:
Наращивание происходит в решающий момент. Российская военная машина уже в четыре раза увеличивает производство оружия в круглосуточном режиме.
.........
Широко распространено мнение, что Украине необходимо восстановить свою отечественную оборонную промышленность, чтобы ее вооруженным силам не пришлось долгие годы полагаться на Запад, который временами не решался послать сложные системы вооружений, включая средства ПВО, танки и дальнобойные вооружения. ракеты. Еще предстоит увидеть, удастся ли это сделать вовремя, чтобы изменить траекторию войны, которая была бы еще более напряженной без увеличения военной помощи США.

Но украинские военные инженеры уже продемонстрировали удивительное мастерство в оснащении старых систем вооружения более современной огневой мощью . Согласно документам украинского правительства, с которыми ознакомилась The New York Times, только за последний год украинские оборонные предприятия произвели в три раза больше бронетехники, чем производили до войны, и в четыре раза увеличили производство противотанковых ракет.

Согласно анализу военного бюджета Украины до 2030 года, проведенному военной разведывательной фирмой Janes, финансирование исследований и разработок в этом году увеличится в восемь раз — до $1,3 млрд со $162 млн. Военные закупки в 2023 году подскочили до прогнозируемого 20-летнего максимума — почти 10 миллиардов долларов по сравнению с довоенным показателем примерно в 1 миллиард долларов в год.

Оборонная промышленность Украины, которая когда-то была основным поставщиком Советского Союза, сократилась за три десятилетия из-за сокращения бюджета после того, как страна провозгласила независимость в 1991 году. Правительство в Киеве теперь планирует потратить около 6 миллиардов долларов в этом году на оружие, произведенное в Украине, включая один миллион беспилотников. Однако, по словам г-на Камышина, "мы можем произвести больше, чем у нас есть средства".

Длительный период спада, возможно, будет трудно преодолеть. Например, чтобы возобновить производство артиллерийской пушки 2С22 «Богдана», чиновникам пришлось разыскать первоначальных конструкторов и инженеров этого оружия, некоторые из которых были направлены на выполнение черновых военных задач по всей Украине.
.........
Немецкий оружейный гигант Rheinmetall и турецкий производитель дронов Baykar строят производственные предприятия в Украине. Министр обороны Франции заявил в марте, что три французские компании , производящие беспилотники и наземное боевое оборудование, близки к заключению аналогичных соглашений. В прошлом месяце Германия и Франция объявили о создании совместного предприятия через оборонный конгломерат KNDS для производства деталей для танков и гаубиц в Украине и, в конечном итоге, целых систем вооружения.

Эксперты заявили, что украинские военные разместили системы противовоздушной обороны вокруг некоторых из своих наиболее важных оружейных заводов. Вполне вероятно, что заводы, поддерживаемые иностранцами, будут в основном построены на западе страны, вдали от линии фронта, но также защищены средствами ПВО.

https://www.nytimes.com/2024/04/02/us/politics/ukraines-war-weapons-industry-russia.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 14:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  d44 написав:або залучайте до війська ( хай у тилові частини), раз вважаєте що у них якісь обов'язки перед державою.


спочатку казали тро буде біля дому, потім на нуль молодще 27 не відправлять, немає вже ніякої довіри...
і все це на фоні фінансових здобутків воєнкомів та лікарів. :evil:
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 15:03

PepsiCo відкрила новий завод у Росії

https://ua.korrespondent.net/business/c ... UwMjg2OTEz
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 15:08

Удар по заводу зі збірки "Шахедів" у Татарстані

Про це повідомило джерело в спецслужбах. Зокрема, джерело підтвердило, що це була спецоперація ГУР Міністерства оборони. Завод від нашої держави розташований на відстані тисяча кілометрів - у Татарстані.

"Ворог ретельно приховував місце розташування об'єкту та забезпечував прикриття ППО, але це не допомогло. Робота буде продовжена", - заявив співбесідник агентства.


https://www.facebook.com/10001636218488 ... 343926623/

дрон розміром з маленький літак і вибухівки дофіга))
Востаннє редагувалось prodigy в Вів 02 кві, 2024 15:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 15:09

  ЛАД написав:Длительный период спада, возможно, будет трудно преодолеть. Например, чтобы возобновить производство артиллерийской пушки 2С22 «Богдана», чиновникам пришлось разыскать первоначальных конструкторов и инженеров этого оружия, некоторые из которых были направлены на выполнение черновых военных задач по всей Украине.
.........

еффективні менеджери!
... програмістів відсвічувати в тепліку ... баби нарожають
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 15:10

  vitaliiangel написав:PepsiCo відкрила новий завод у Росії

https://ua.korrespondent.net/business/c ... UwMjg2OTEz

кока-кола тоже работает.

мало того. наши патриотичные ОЛИua, які з-за кордону волають ти ухилянт, взалюбки роблять манікюр кацапкам
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 16:03

  Ukrainian написав:Проросійські канали поширюють пропагандистський відеоролик про мобілізацію в Україні, покликаний підірвати довіру українців до влади.
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: За інформацією військових аналітиків, цей пропагандистський ролик вирізняється високою вартістю та кінематографічною витонченістю, що свідчить про те, що він є продуктом узгодженої та добре забезпеченої ресурсами інформаційної операції.
Російські опозиційні видання "Агентство" та "Медіазона" повідомили, що актори, зняті у відео, є професійними російськими акторами, які раніше брали участь у російських телевізійних шоу.
Один з акторів відмовився обговорювати свою участь у відео, стверджуючи, що він знімається лише у фільмах, а не в рекламі.
Кремль і раніше використовував високовартісні пропагандистські відео як частину централізовано керованих інформаційних операцій, і характеристики цього останнього відео свідчать про те, що воно підтримує ширші зусилля Кремля, спрямовані на підрив довіри українців до уряду, підрив українських мобілізаційних зусиль і підбурювання до внутрішнього невдоволення.

Шаман з Катсо вже притягали його сюди?
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 16:08

  sens написав:Шановні підписники, функціонування телеграм- каналу припинено правоохоронними органами.

Діяльність цього та подібних телеграм-каналів перешкоджає законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, тому рекомендуємо не створювати подібні канали та не сприяти їх функціонуванню.

https://t.me/lytski/10889

Це добре але мало.
Треба і в ютубі закривати, а авторів саджати по повній.
unicdima
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