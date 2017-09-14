sens написав:https://opendatabot.ua/court/117958284-9d74eb35a513ef5dbf524afa63adc75a
в районі Варшавський ринок (м. Луцьк);
18 листопада 2023 року о 15 год 29 хв пост: «Порт сіті з іншої сторони» з фото, де відображено два військовослужбовця, які проводять заходи з мобілізації. Дії відбуваються у бічного входу торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (м. Луцьк);
20 листопада 2023 року о 15 год 40 хв пост: «Порт сіті задній вхід стоять » з фото, де відображено два військовослужбовця, які проводять заходи з мобілізації. Дії відбуваються у бічного входу торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (м. Луцьк);
02 грудня 2023 року о 14 год 38 хв пост: « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з фото, де відображено два військовослужбовця, які проводять заходи з мобілізації. Дії відбуваються в районі Варшавський ринок (м. Луцьк); Відтак, ОСОБА_4 , забезпечивши розміщення в «Телеграм - групі» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з ІНФОРМАЦІЯ_5 перейменовано на « ОСОБА_6 », з 28 січня 2024 року на «Волинь погода») повідомлення про місця фактичного проведення мобілізаційних заходів працівниками ІНФОРМАЦІЯ_12 , втрутилася в їх законну діяльність та створила перешкоди, перепони в діяльності ЗСУ та інших військових формувань, що призвело до суспільно-небезпечних наслідків у вигляді нездійснення в повному обсязі у визначені терміни мобілізаційних заходів, встановлення мобілізаційного ресурсу держави, призову, укомплектування ЗСУ та інших військових формувань у відповідності до штатів воєнного стану, ведення військового обліку призовників, військовозобов`язаних і резервістів, ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних і резервістів
Керуючись ст. 100, 124, 314, 368-370, 374, 394, 395, 468, 469, 473, 475 КПК України, суд
ухвалив:
Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 06 березня 2024 року між прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_4 за участю її захисника ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №22023030000000142 від 11 грудня 2023 року.
ОСОБА_4 визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.114-1 КК України та призначити їй покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування основного покарання з випробуванням, якщо вона протягом іспитового строку тривалістю 2 (два) роки не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на неї обов`язки.
Шановні підписники, функціонування телеграм- каналу припинено правоохоронними органами.
Діяльність цього та подібних телеграм-каналів перешкоджає законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, тому рекомендуємо не створювати подібні канали та не сприяти їх функціонуванню.
Як це "перешкоджає законній діяльності ЗСУ"? Тобто "оповіщення", як основна мета роботи ТЦК, це нормально, а "оповіщення" про "точки оповіщення" протизаконно? Може той канал хотів привернути увагу до "точок" з метою підвищення їх ефективності, щоб людей більше приходило. 😉
А шо там по НПЗ? Влучили чи нє? #поНПЗбити перестали (с)
Окрім заводу у Татарстані уночі був удар безпілотника по заводу ТАНЕКО у Нижньокамську, рф
Дрон уразив одну з установок.
❗️ГУР атакувало завод зі збірки "Шахедів" у Татарстані за 1000 км від України, - джерела РБК
РосЗМІ пишуть, що до Татарстану прилетів безпілотник UJ-22 Airborne - ударний комплекс, розроблений українською компанією "Ukrjet".
На борту не менше 20 кг вибухівки, розмах крил – 4,6 метра, дальність польоту – до 800 км. На озброєнні ЗСУ він з 2020 року. ㅤ
До шахедів ще далеко. Військові експерти зазначають, що реальна дальність польоту іранських ударних безпілотників може становити 1,3-1,6 тис. км. Головна частина може містити до 50 кг вибухівки. Але рухаються у правильному напрямку.
Xenon написав:Тим часом новини з паралельного всесвіту
ВСУ с января потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц вооружения, в том числе свыше 1,2 тыс танков – Шойгу
Так вони в усьому працюють по такому принципу, що роблю сам, то звинувачую в цьому опонента, той почне виправдовуватись і це буде викликати недовіру, автор метода був гебельс. Це їх втрати, просто вони як завжди звинуватили нас в тому, що самі витворили(((
п.с. прикинув наші зведення Генштаба по втратам орків, виходить Генштаб не вигадує, підозріло схожі цифри на заявлені втрати оркостаном!