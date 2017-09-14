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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7457745874597460
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 16:15

  sens написав:
  sens написав:https://opendatabot.ua/court/117958284-9d74eb35a513ef5dbf524afa63adc75a

в районі Варшавський ринок (м. Луцьк);

18 листопада 2023 року о 15 год 29 хв пост: «Порт сіті з іншої сторони» з фото, де відображено два військовослужбовця, які проводять заходи з мобілізації. Дії відбуваються у бічного входу торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (м. Луцьк);

20 листопада 2023 року о 15 год 40 хв пост: «Порт сіті задній вхід стоять » з фото, де відображено два військовослужбовця, які проводять заходи з мобілізації. Дії відбуваються у бічного входу торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (м. Луцьк);

02 грудня 2023 року о 14 год 38 хв пост: « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з фото, де відображено два військовослужбовця, які проводять заходи з мобілізації. Дії відбуваються в районі Варшавський ринок (м. Луцьк);
Відтак, ОСОБА_4 , забезпечивши розміщення в «Телеграм - групі» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з ІНФОРМАЦІЯ_5 перейменовано на « ОСОБА_6 », з 28 січня 2024 року на «Волинь погода») повідомлення про місця фактичного проведення мобілізаційних заходів працівниками ІНФОРМАЦІЯ_12 , втрутилася в їх законну діяльність та створила перешкоди, перепони в діяльності ЗСУ та інших військових формувань, що призвело до суспільно-небезпечних наслідків у вигляді нездійснення в повному обсязі у визначені терміни мобілізаційних заходів, встановлення мобілізаційного ресурсу держави, призову, укомплектування ЗСУ та інших військових формувань у відповідності до штатів воєнного стану, ведення військового обліку призовників, військовозобов`язаних і резервістів, ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних і резервістів

Керуючись ст. 100, 124, 314, 368-370, 374, 394, 395, 468, 469, 473, 475 КПК України, суд

ухвалив:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 06 березня 2024 року між прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_4 за участю її захисника ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №22023030000000142 від 11 грудня 2023 року.

ОСОБА_4 визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.114-1 КК України та призначити їй покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування основного покарання з випробуванням, якщо вона протягом іспитового строку тривалістю 2 (два) роки не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на неї обов`язки.


Шановні підписники, функціонування телеграм- каналу припинено правоохоронними органами.

Діяльність цього та подібних телеграм-каналів перешкоджає законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, тому рекомендуємо не створювати подібні канали та не сприяти їх функціонуванню.

https://t.me/lytski/10889


Як це "перешкоджає законній діяльності ЗСУ"?
Тобто "оповіщення", як основна мета роботи ТЦК, це нормально, а "оповіщення" про "точки оповіщення" протизаконно? Може той канал хотів привернути увагу до "точок" з метою підвищення їх ефективності, щоб людей більше приходило.
😉
alibob
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 16:16

  flyman написав:
  Успіх написав:Розумію, що вчора було перше квітня)) - але дозвольте мені сьогодні трохи пожартувати? :D Тим більше, що жартую над собою!

І так - пісня про ДЕМБЕЛЬ! :D

Слова оригіналу - нічого не переробляв! :mrgreen:
Лише назву змінив на "Дембель!")))

Люблю тебе!
Маниш мене, дурманиш,
Люблю тебе!
Серце моє ти раниш,
Люблю тебе - і ти це знаєш!
Люблю тебе!

Ця біль мине!
Думки я словами відганяю,
Ця біль мине!
Межі мого серця грають,
Ти довела мене до краю,
Ця біль мине...

Ти в кожнім слові моїм!..
Ти в кожній пісні моїй!..
Всі для тебе вони!..
Скажи тільки, що пам'ятаєш,
Що я люблю - і ти це знаєш!..

Долярчик, а хто ж прикриє наші прєлєсці від посягань бурятів?

Буряти далеко. Спочатку прийде Долярчик :wink: :lol:

https://youtu.be/8RY5mOuTyvo?si=vP7_4bHPGd1jeWTB
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 16:18

  Бетон написав:
  fler написав:
  Xenon написав:кацапи підтверджують..

А шо там по НПЗ? Влучили чи нє?
#поНПЗбити перестали (с)


Окрім заводу у Татарстані уночі був удар безпілотника по заводу ТАНЕКО у Нижньокамську, рф

Дрон уразив одну з установок.

❗️ГУР атакувало завод зі збірки "Шахедів" у Татарстані за 1000 км від України, - джерела РБК

РосЗМІ пишуть, що до Татарстану прилетів безпілотник UJ-22 Airborne - ударний комплекс, розроблений українською компанією "Ukrjet".

На борту не менше 20 кг вибухівки, розмах крил – 4,6 метра, дальність польоту – до 800 км. На озброєнні ЗСУ він з 2020 року.

До шахедів ще далеко. Військові експерти зазначають, що реальна дальність польоту іранських ударних безпілотників може становити 1,3-1,6 тис. км. Головна частина може містити до 50 кг вибухівки.
Але рухаються у правильному напрямку.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 16:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В мене відчуття, що скоро можуть взятися за фіаловських пропагандонів :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 16:29

  Xenon написав:Тим часом новини з паралельного всесвіту

:shock:
ВСУ с января потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц вооружения, в том числе свыше 1,2 тыс танков – Шойгу


Так вони в усьому працюють по такому принципу, що роблю сам, то звинувачую в цьому опонента, той почне виправдовуватись і це буде викликати недовіру, автор метода був гебельс.
Це їх втрати, просто вони як завжди звинуватили нас в тому, що самі витворили(((

п.с. прикинув наші зведення Генштаба по втратам орків, виходить Генштаб не вигадує, підозріло схожі цифри на заявлені втрати оркостаном!
somilitark
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  #<1 ... 7457745874597460
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