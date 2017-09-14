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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7458745974607461>
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 16:18

  Бетон написав:
  fler написав:
  Xenon написав:кацапи підтверджують..

А шо там по НПЗ? Влучили чи нє?
#поНПЗбити перестали (с)


Окрім заводу у Татарстані уночі був удар безпілотника по заводу ТАНЕКО у Нижньокамську, рф

Дрон уразив одну з установок.

❗️ГУР атакувало завод зі збірки "Шахедів" у Татарстані за 1000 км від України, - джерела РБК

РосЗМІ пишуть, що до Татарстану прилетів безпілотник UJ-22 Airborne - ударний комплекс, розроблений українською компанією "Ukrjet".

На борту не менше 20 кг вибухівки, розмах крил – 4,6 метра, дальність польоту – до 800 км. На озброєнні ЗСУ він з 2020 року.

До шахедів ще далеко. Військові експерти зазначають, що реальна дальність польоту іранських ударних безпілотників може становити 1,3-1,6 тис. км. Головна частина може містити до 50 кг вибухівки.
Але рухаються у правильному напрямку.
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 16:29

  Xenon написав:Тим часом новини з паралельного всесвіту

:shock:
ВСУ с января потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц вооружения, в том числе свыше 1,2 тыс танков – Шойгу


Так вони в усьому працюють по такому принципу, що роблю сам, то звинувачую в цьому опонента, той почне виправдовуватись і це буде викликати недовіру, автор метода був гебельс.
Це їх втрати, просто вони як завжди звинуватили нас в тому, що самі витворили(((

п.с. прикинув наші зведення Генштаба по втратам орків, виходить Генштаб не вигадує, підозріло схожі цифри на заявлені втрати оркостаном!
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 16:41

  vitaliiangel написав:
  Дюрі-бачі написав:vitaliiangel це план максимум. Поки план мінімум - Україна, Молдова, Казахстан...

притянуто за уши. что мешает обстреливать Молдову уже сейчас? или страны помогающие оружием Украине. Это такие же враги, но врагами их там не считают, газ продают. денацификация - символизм в чистом виде, отсылка к войне 1941-1945. За ним стоят эмоции отдельных людей, не более того. Как вариант попытка что нить противопоставить "декоммунизации".

Не розумію навіщо ви сперечаєтесь з очевидним.
"Денацифікація" - це встановлення в Україні потрібної їм влади. Фактично повна аналогія з американською операцією «Свобода Іраку».
Це не озвучувалось публічно(тобто завуальовано під слово денацифікація) бо фактично це означає агресивну війну.
"Демілітаризація" - це роззброєння України. Це вже не завуальована а відкрита ціль тому що вона обґрунтована тим що Україна становить загрозу РФ.

Все досить просто і досить раціонально.

Зауважу тільки що на сьогодні цілі вже змінились.
Денацифікація - не актуально. Зробити це нереально без розгрому України/взяття Києва.
Демілітаризація - це фактично здійснено в їх розумінні тому що Україна вже воює не своєю зброєю а західною.

Навіщо обстрілювати Молдову? я не зрозумів цієї логіки.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 17:05

  unicdima написав:В мене відчуття, що скоро можуть взятися за фіаловських пропагандонів :D

Так, так ... усіх незгодних за грати

Тільки Єдиний Марафон, тільки медведчуківські ведучі :)
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Догнати та перегнати Расєю-матушку !
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 17:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Демілітаризація - це фактично здійснено в їх розумінні тому що Україна вже воює не своєю зброєю а західною.


шо ж воно здійснено, якщо до їх т.з "сво" взагалі 0 мілітризації було
а зараз хоч гармати з дронами почали вироблят
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 17:35

  unicdima написав:
  pesikot написав:Так, так ... усіх незгодних за грати

Тільки Єдиний Марафон, тільки медведчуківські ведучі :)
Виділити ще 2-3 ярда

Догнати та перегнати Расєю-матушку !

В ізоляторі СБУ розкажеш за незгодних :D

"Чё он меня всё пугает? Что меня пугать? У меня три пожизненных заключения" (с) :)

Вот и спрошу тебя в изоляторе СБУ, почему ты топишь за РФ ? :)
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 17:35

  unicdima написав:
  pesikot написав:Так, так ... усіх незгодних за грати

Тільки Єдиний Марафон, тільки медведчуківські ведучі :)
Виділити ще 2-3 ярда

Догнати та перегнати Расєю-матушку !

В ізоляторі СБУ розкажеш за незгодних :D

Пане Дмитро не псіхуйте.
Пан Песікот теж патріот, просто у тих хто ближче до нуля все загострено, бо їм болить,Ви бачите що кольор нації гине за правду, відстоювати правду це нормально і природньо.
Ви бачите несправедливість і Вас викручує, хочеться одразу розібратись силовими методами.
Песікот більше за законний поміркований підхід, він не може зрозуміти Вашу "трохи агресивну" позицію, просто тим хто в тилу не так все гостро відчувається, багато хто на раслабоні трохи, ви один одного не зрозумієте, бо на війні кожен день як за рік мирного життя, і час тече не так, кожен день може бути останнім.
Так що Дмітрій не там Ви ворога шукаєте, Песікот адекватний і нормальний, хоча наприклад я з ним теж не по всім питанням згоден, але він спражній українець, а не скритий пропагандист, як деякі тут особи, він теж за правду і Неньку.
Вибачте за лекцію, просто я так би мовити бачу все зі сторони, ви обидва праві, тільки з власних точок зору і умов перебування.
Слава Україні!
Востаннє редагувалось somilitark в Вів 02 кві, 2024 17:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 17:35

  alibob написав:
  sens написав:
  sens написав:https://opendatabot.ua/court/117958284-9d74eb35a513ef5dbf524afa63adc75a

в районі Варшавський ринок (м. Луцьк);

18 листопада 2023 року о 15 год 29 хв пост: «Порт сіті з іншої сторони» з фото, де відображено два військовослужбовця, які проводять заходи з мобілізації. Дії відбуваються у бічного входу торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (м. Луцьк);

20 листопада 2023 року о 15 год 40 хв пост: «Порт сіті задній вхід стоять » з фото, де відображено два військовослужбовця, які проводять заходи з мобілізації. Дії відбуваються у бічного входу торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (м. Луцьк);

02 грудня 2023 року о 14 год 38 хв пост: « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з фото, де відображено два військовослужбовця, які проводять заходи з мобілізації. Дії відбуваються в районі Варшавський ринок (м. Луцьк);
Відтак, ОСОБА_4 , забезпечивши розміщення в «Телеграм - групі» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з ІНФОРМАЦІЯ_5 перейменовано на « ОСОБА_6 », з 28 січня 2024 року на «Волинь погода») повідомлення про місця фактичного проведення мобілізаційних заходів працівниками ІНФОРМАЦІЯ_12 , втрутилася в їх законну діяльність та створила перешкоди, перепони в діяльності ЗСУ та інших військових формувань, що призвело до суспільно-небезпечних наслідків у вигляді нездійснення в повному обсязі у визначені терміни мобілізаційних заходів, встановлення мобілізаційного ресурсу держави, призову, укомплектування ЗСУ та інших військових формувань у відповідності до штатів воєнного стану, ведення військового обліку призовників, військовозобов`язаних і резервістів, ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних і резервістів

Керуючись ст. 100, 124, 314, 368-370, 374, 394, 395, 468, 469, 473, 475 КПК України, суд

ухвалив:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 06 березня 2024 року між прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_4 за участю її захисника ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №22023030000000142 від 11 грудня 2023 року.

ОСОБА_4 визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.114-1 КК України та призначити їй покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування основного покарання з випробуванням, якщо вона протягом іспитового строку тривалістю 2 (два) роки не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на неї обов`язки.


Шановні підписники, функціонування телеграм- каналу припинено правоохоронними органами.

Діяльність цього та подібних телеграм-каналів перешкоджає законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, тому рекомендуємо не створювати подібні канали та не сприяти їх функціонуванню.

https://t.me/lytski/10889


Як це "перешкоджає законній діяльності ЗСУ"?
Тобто "оповіщення", як основна мета роботи ТЦК, це нормально, а "оповіщення" про "точки оповіщення" протизаконно? Може той канал хотів привернути увагу до "точок" з метою підвищення їх ефективності, щоб людей більше приходило.
😉

>>> Як це "перешкоджає законній діяльності ЗСУ"?
все -- вот буквально _все_ такие дела прокатывают только по причине незнания наридом своих прав и не готовности их щащищать в суде. Как результат -- следаки банально запугивают:
Затвердити угоду про визнання винуватост
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 17:39

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:
  Serhiyy написав:Bobua як добре що в Україні 100 млн. населення , на фронті 1% . Звідки виник той міфічний 1% відсоток і чого його так вперто повторюють. Ще раз максимум в Україні 30 млн., з них 3 млн., чоловіків які теоритично можуть воювать ( виключаючи заброньваних і тд.) , 1 млн. на фронті , воює 25% чоловіків від тої кількості яка може воювати. Поки не буде цього розуміння, будуть плани що не відповідають дійсності .

Я недавно приводив власний розрахунок, максимум, можуть призвати це 300 тис. протягом
2024, і починаючи з 2025 по 50 тис. щороку.
Можна комбінувати, 200 тис цього року, і по 60 тис. протягом наступних 10 років.
Або 100 тис. цього року і по 80 тис. протягом наступних 5 років.

уменьшат возраст призыва ло 18л. если собираются воевать в 2025-2026


Не “в Україні”.
А в України є: 41млн осіб (в сто разів більше сх. і півд. фронту) і 24млн осіб від 16 до 59 років.

Поки всі ті особи не втекли, і тричі не відреклись (на запис) від України та всього залишеного в ній -- вони ще є...

Якщо війна “столітня”, то всі діти візьмуть участь. Крім випадку, якщо військо стане привілеєм, а “кастинг” надто складним для всіх.

1% -- це показник елоїзації а також старіння суч.суспільства...

“теоретично” можуть повоювати свої кілька років майже всі у віці від 0 до 59років (крім явних калік). Жінки теж. Треба лише закон.
Діапазони вікові за посиланням перекриваються, але до 59 буде ~30млн. Х.з. скільки на фронті. 400тис -- це лише припущення. Може й 300тис... 1%. Як не крути всю цю кляту елоїзацію... :(
Bobua
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 17:42

Bobua
Не реагуйте на провокації, вік теоретичного призову знизять до 25 років, 18-25-ти річних не визовуть без їх бажання, не ведіться на рашавкиди.
somilitark
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