А шо там по НПЗ? Влучили чи нє? #поНПЗбити перестали (с)
Окрім заводу у Татарстані уночі був удар безпілотника по заводу ТАНЕКО у Нижньокамську, рф
Дрон уразив одну з установок.
❗️ГУР атакувало завод зі збірки "Шахедів" у Татарстані за 1000 км від України, - джерела РБК
РосЗМІ пишуть, що до Татарстану прилетів безпілотник UJ-22 Airborne - ударний комплекс, розроблений українською компанією "Ukrjet".
На борту не менше 20 кг вибухівки, розмах крил – 4,6 метра, дальність польоту – до 800 км. На озброєнні ЗСУ він з 2020 року. ㅤ
До шахедів ще далеко. Військові експерти зазначають, що реальна дальність польоту іранських ударних безпілотників може становити 1,3-1,6 тис. км. Головна частина може містити до 50 кг вибухівки. Але рухаються у правильному напрямку.
Xenon написав:Тим часом новини з паралельного всесвіту
ВСУ с января потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц вооружения, в том числе свыше 1,2 тыс танков – Шойгу
Так вони в усьому працюють по такому принципу, що роблю сам, то звинувачую в цьому опонента, той почне виправдовуватись і це буде викликати недовіру, автор метода був гебельс. Це їх втрати, просто вони як завжди звинуватили нас в тому, що самі витворили(((
п.с. прикинув наші зведення Генштаба по втратам орків, виходить Генштаб не вигадує, підозріло схожі цифри на заявлені втрати оркостаном!
Дюрі-бачі написав:vitaliiangel це план максимум. Поки план мінімум - Україна, Молдова, Казахстан...
притянуто за уши. что мешает обстреливать Молдову уже сейчас? или страны помогающие оружием Украине. Это такие же враги, но врагами их там не считают, газ продают. денацификация - символизм в чистом виде, отсылка к войне 1941-1945. За ним стоят эмоции отдельных людей, не более того. Как вариант попытка что нить противопоставить "декоммунизации".
Не розумію навіщо ви сперечаєтесь з очевидним. "Денацифікація" - це встановлення в Україні потрібної їм влади. Фактично повна аналогія з американською операцією «Свобода Іраку». Це не озвучувалось публічно(тобто завуальовано під слово денацифікація) бо фактично це означає агресивну війну. "Демілітаризація" - це роззброєння України. Це вже не завуальована а відкрита ціль тому що вона обґрунтована тим що Україна становить загрозу РФ.
Все досить просто і досить раціонально.
Зауважу тільки що на сьогодні цілі вже змінились. Денацифікація - не актуально. Зробити це нереально без розгрому України/взяття Києва. Демілітаризація - це фактично здійснено в їх розумінні тому що Україна вже воює не своєю зброєю а західною.
Навіщо обстрілювати Молдову? я не зрозумів цієї логіки.
pesikot написав:Так, так ... усіх незгодних за грати
Тільки Єдиний Марафон, тільки медведчуківські ведучі Виділити ще 2-3 ярда
Догнати та перегнати Расєю-матушку !
В ізоляторі СБУ розкажеш за незгодних
Пане Дмитро не псіхуйте. Пан Песікот теж патріот, просто у тих хто ближче до нуля все загострено, бо їм болить,Ви бачите що кольор нації гине за правду, відстоювати правду це нормально і природньо. Ви бачите несправедливість і Вас викручує, хочеться одразу розібратись силовими методами. Песікот більше за законний поміркований підхід, він не може зрозуміти Вашу "трохи агресивну" позицію, просто тим хто в тилу не так все гостро відчувається, багато хто на раслабоні трохи, ви один одного не зрозумієте, бо на війні кожен день як за рік мирного життя, і час тече не так, кожен день може бути останнім. Так що Дмітрій не там Ви ворога шукаєте, Песікот адекватний і нормальний, хоча наприклад я з ним теж не по всім питанням згоден, але він спражній українець, а не скритий пропагандист, як деякі тут особи, він теж за правду і Неньку. Вибачте за лекцію, просто я так би мовити бачу все зі сторони, ви обидва праві, тільки з власних точок зору і умов перебування. Слава Україні!
Востаннє редагувалось somilitark в Вів 02 кві, 2024 17:36, всього редагувалось 1 раз.
sens написав:https://opendatabot.ua/court/117958284-9d74eb35a513ef5dbf524afa63adc75a
в районі Варшавський ринок (м. Луцьк);
18 листопада 2023 року о 15 год 29 хв пост: «Порт сіті з іншої сторони» з фото, де відображено два військовослужбовця, які проводять заходи з мобілізації. Дії відбуваються у бічного входу торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (м. Луцьк);
20 листопада 2023 року о 15 год 40 хв пост: «Порт сіті задній вхід стоять » з фото, де відображено два військовослужбовця, які проводять заходи з мобілізації. Дії відбуваються у бічного входу торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (м. Луцьк);
02 грудня 2023 року о 14 год 38 хв пост: « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з фото, де відображено два військовослужбовця, які проводять заходи з мобілізації. Дії відбуваються в районі Варшавський ринок (м. Луцьк); Відтак, ОСОБА_4 , забезпечивши розміщення в «Телеграм - групі» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з ІНФОРМАЦІЯ_5 перейменовано на « ОСОБА_6 », з 28 січня 2024 року на «Волинь погода») повідомлення про місця фактичного проведення мобілізаційних заходів працівниками ІНФОРМАЦІЯ_12 , втрутилася в їх законну діяльність та створила перешкоди, перепони в діяльності ЗСУ та інших військових формувань, що призвело до суспільно-небезпечних наслідків у вигляді нездійснення в повному обсязі у визначені терміни мобілізаційних заходів, встановлення мобілізаційного ресурсу держави, призову, укомплектування ЗСУ та інших військових формувань у відповідності до штатів воєнного стану, ведення військового обліку призовників, військовозобов`язаних і резервістів, ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних і резервістів
Керуючись ст. 100, 124, 314, 368-370, 374, 394, 395, 468, 469, 473, 475 КПК України, суд
ухвалив:
Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 06 березня 2024 року між прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_4 за участю її захисника ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №22023030000000142 від 11 грудня 2023 року.
ОСОБА_4 визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.114-1 КК України та призначити їй покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування основного покарання з випробуванням, якщо вона протягом іспитового строку тривалістю 2 (два) роки не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на неї обов`язки.
Шановні підписники, функціонування телеграм- каналу припинено правоохоронними органами.
Діяльність цього та подібних телеграм-каналів перешкоджає законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, тому рекомендуємо не створювати подібні канали та не сприяти їх функціонуванню.
Як це "перешкоджає законній діяльності ЗСУ"? Тобто "оповіщення", як основна мета роботи ТЦК, це нормально, а "оповіщення" про "точки оповіщення" протизаконно? Може той канал хотів привернути увагу до "точок" з метою підвищення їх ефективності, щоб людей більше приходило. 😉
>>> Як це "перешкоджає законній діяльності ЗСУ"? все -- вот буквально _все_ такие дела прокатывают только по причине незнания наридом своих прав и не готовности их щащищать в суде. Как результат -- следаки банально запугивают:
Serhiyy написав:Bobua як добре що в Україні 100 млн. населення , на фронті 1% . Звідки виник той міфічний 1% відсоток і чого його так вперто повторюють. Ще раз максимум в Україні 30 млн., з них 3 млн., чоловіків які теоритично можуть воювать ( виключаючи заброньваних і тд.) , 1 млн. на фронті , воює 25% чоловіків від тої кількості яка може воювати. Поки не буде цього розуміння, будуть плани що не відповідають дійсності .
Я недавно приводив власний розрахунок, максимум, можуть призвати це 300 тис. протягом 2024, і починаючи з 2025 по 50 тис. щороку. Можна комбінувати, 200 тис цього року, і по 60 тис. протягом наступних 10 років. Або 100 тис. цього року і по 80 тис. протягом наступних 5 років.
уменьшат возраст призыва ло 18л. если собираются воевать в 2025-2026
Поки всі ті особи не втекли, і тричі не відреклись (на запис) від України та всього залишеного в ній -- вони ще є...
Якщо війна “столітня”, то всі діти візьмуть участь. Крім випадку, якщо військо стане привілеєм, а “кастинг” надто складним для всіх.
1% -- це показник елоїзації а також старіння суч.суспільства...
“теоретично” можуть повоювати свої кілька років майже всі у віці від 0 до 59років (крім явних калік). Жінки теж. Треба лише закон. Діапазони вікові за посиланням перекриваються, але до 59 буде ~30млн. Х.з. скільки на фронті. 400тис -- це лише припущення. Може й 300тис... 1%. Як не крути всю цю кляту елоїзацію...