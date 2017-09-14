Додано: Вів 02 кві, 2024 17:35

unicdima написав: pesikot написав: Так, так ... усіх незгодних за грати



Тільки Єдиний Марафон, тільки медведчуківські ведучі

Виділити ще 2-3 ярда



Догнати та перегнати Расєю-матушку ! Так, так ... усіх незгодних за гратиТільки Єдиний Марафон, тільки медведчуківські ведучіВиділити ще 2-3 ярдаДогнати та перегнати Расєю-матушку !

В ізоляторі СБУ розкажеш за незгодних В ізоляторі СБУ розкажеш за незгодних

Пане Дмитро не псіхуйте.Пан Песікот теж патріот, просто у тих хто ближче до нуля все загострено, бо їм болить,Ви бачите що кольор нації гине за правду, відстоювати правду це нормально і природньо.Ви бачите несправедливість і Вас викручує, хочеться одразу розібратись силовими методами.Песікот більше за законний поміркований підхід, він не може зрозуміти Вашу "трохи агресивну" позицію, просто тим хто в тилу не так все гостро відчувається, багато хто на раслабоні трохи, ви один одного не зрозумієте, бо на війні кожен день як за рік мирного життя, і час тече не так, кожен день може бути останнім.Так що Дмітрій не там Ви ворога шукаєте, Песікот адекватний і нормальний, хоча наприклад я з ним теж не по всім питанням згоден, але він спражній українець, а не скритий пропагандист, як деякі тут особи, він теж за правду і Неньку.Вибачте за лекцію, просто я так би мовити бачу все зі сторони, ви обидва праві, тільки з власних точок зору і умов перебування.Слава Україні!