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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 02 кві, 2024 17:52
Це дані станом на 1 січня 2022. За два роки нічого не змінилось?
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Додано: Вів 02 кві, 2024 17:54
somilitark написав:Bobua
Не реагуйте на провокації, вік теоретичного призову знизять до 25 років, 18-25-ти річних не визовуть без їх бажання, не ведіться на рашавкиди.
А шо в тому страшного? В чому причина тільки до 25р? З 18річного гірший солдат ніж з 59р?
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Додано: Вів 02 кві, 2024 17:55
Banderlog написав: somilitark написав:Bobua
Не реагуйте на провокації, вік теоретичного призову знизять до 25 років, 18-25-ти річних не визовуть без їх бажання, не ведіться на рашавкиди.
А шо в тому страшного? В чому причина тільки до 25р? З 18річного гірший солдат ніж з 59р?
в тепліку можуть і тьолочки відсвічувати в 13- р. і бабки в 80+
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Додано: Вів 02 кві, 2024 17:57
Banderlog написав: somilitark написав:Bobua
Не реагуйте на провокації, вік теоретичного призову знизять до 25 років, 18-25-ти річних не визовуть без їх бажання, не ведіться на рашавкиди.
А шо в тому страшного? В чому причина тільки до 25р? З 18річного гірший солдат ніж з 59р?
Гірший в усьому, бо нічого не знає та не вміє, тому що життя ще не навчило, і строкову службу не проходив.
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