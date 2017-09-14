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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7458745974607461
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 17:52

  Bobua написав:А в України є: 41млн осіб (в сто разів більше сх. і півд. фронту) і 24млн осіб від 16 до 59 років.

Поки всі ті особи не втекли, і тричі не відреклись (на запис) від України та всього залишеного в ній -- вони ще є...

Це дані станом на 1 січня 2022. За два роки нічого не змінилось?
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 17:54

  somilitark написав:Bobua
Не реагуйте на провокації, вік теоретичного призову знизять до 25 років, 18-25-ти річних не визовуть без їх бажання, не ведіться на рашавкиди.

А шо в тому страшного? В чому причина тільки до 25р? З 18річного гірший солдат ніж з 59р?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 17:55

  Banderlog написав:
  somilitark написав:Bobua
Не реагуйте на провокації, вік теоретичного призову знизять до 25 років, 18-25-ти річних не визовуть без їх бажання, не ведіться на рашавкиди.

А шо в тому страшного? В чому причина тільки до 25р? З 18річного гірший солдат ніж з 59р?

в тепліку можуть і тьолочки відсвічувати в 13- р. і бабки в 80+
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 17:57

  Banderlog написав:
  somilitark написав:Bobua
Не реагуйте на провокації, вік теоретичного призову знизять до 25 років, 18-25-ти річних не визовуть без їх бажання, не ведіться на рашавкиди.

А шо в тому страшного? В чому причина тільки до 25р? З 18річного гірший солдат ніж з 59р?

Гірший в усьому, бо нічого не знає та не вміє, тому що життя ще не навчило, і строкову службу не проходив.
fler
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  #<1 ... 7458745974607461
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