шо ж воно здійснено, якщо до їх т.з "сво" взагалі 0 мілітризації було
а зараз хоч гармати з дронами почали вироблят
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Додано: Вів 02 кві, 2024 17:10
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 02 кві, 2024 17:35
"Чё он меня всё пугает? Что меня пугать? У меня три пожизненных заключения" (с)
Вот и спрошу тебя в изоляторе СБУ, почему ты топишь за РФ ?
Додано: Вів 02 кві, 2024 17:35
Пане Дмитро не псіхуйте.
Пан Песікот теж патріот, просто у тих хто ближче до нуля все загострено, бо їм болить,Ви бачите що кольор нації гине за правду, відстоювати правду це нормально і природньо.
Ви бачите несправедливість і Вас викручує, хочеться одразу розібратись силовими методами.
Песікот більше за законний поміркований підхід, він не може зрозуміти Вашу "трохи агресивну" позицію, просто тим хто в тилу не так все гостро відчувається, багато хто на раслабоні трохи, ви один одного не зрозумієте, бо на війні кожен день як за рік мирного життя, і час тече не так, кожен день може бути останнім.
Так що Дмітрій не там Ви ворога шукаєте, Песікот адекватний і нормальний, хоча наприклад я з ним теж не по всім питанням згоден, але він спражній українець, а не скритий пропагандист, як деякі тут особи, він теж за правду і Неньку.
Вибачте за лекцію, просто я так би мовити бачу все зі сторони, ви обидва праві, тільки з власних точок зору і умов перебування.
Слава Україні!
Востаннє редагувалось somilitark в Вів 02 кві, 2024 17:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 02 кві, 2024 17:39
Не “в Україні”.
А в України є:
Поки всі ті особи не втекли, і тричі не відреклись (на запис) від України та всього залишеного в ній -- вони ще є...
Якщо війна “столітня”, то всі діти візьмуть участь. Крім випадку, якщо військо стане привілеєм, а “кастинг” надто складним для всіх.
1% -- це показник елоїзації а також старіння суч.суспільства...
“теоретично” можуть повоювати свої кілька років майже всі у віці від 0 до 59років (крім явних калік). Жінки теж. Треба лише закон.
Діапазони вікові за посиланням перекриваються, але до 59 буде ~30млн. Х.з. скільки на фронті. 400тис -- це лише припущення. Може й 300тис... 1%. Як не крути всю цю кляту елоїзацію...
Додано: Вів 02 кві, 2024 17:42
Bobua
Не реагуйте на провокації, вік теоретичного призову знизять до 25 років, 18-25-ти річних не визовуть без їх бажання, не ведіться на рашавкиди.
Додано: Вів 02 кві, 2024 17:52
Це дані станом на 1 січня 2022. За два роки нічого не змінилось?
Додано: Вів 02 кві, 2024 17:54
Додано: Вів 02 кві, 2024 17:57
Гірший в усьому, бо нічого не знає та не вміє, тому що життя ще не навчило, і строкову службу не проходив.
Додано: Вів 02 кві, 2024 18:08
Дуже дискусійне питання.
Моя думка, що зараз так склались обставини.
Зрозуміло, що якщо війна такої інтесивності буде продовжуватись, бо всякі броні будуть зняті, в т.ч. і буде призов від 18 до 60, і усіляких держслужбовців і поліцейських.
Але поки так.
Зараз ми тіпа ще думаємо за генофонд, щоб воювали тільки ті, які вже "пожили".
А молоді нехай стають ще батьками, вчаться і набивають життєві шишки, не хвилюючись про війну і можливу мобілізацію.
Треба звичайно дивитись на фізичний стан людини, але призов людей за 50 на умовний ноль, це жесть.
Немає справедливості в світі, кожен її бачить зі своєї колокольні)))
Додано: Вів 02 кві, 2024 18:10
тут местный "иксперт-международник" не далее как этой ночью пришел к выводу:
"я уже объяснял, что путен запредельно иррационален и никакого вменяемого плана нет, точнее каждый день план новый. Как видите мы перестали бить по НПЗ. Значит попросили не бить."(с)
не спиццо мамкиному оналитику, не дают покоя лавры Киссинджера)))
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