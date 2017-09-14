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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 745874597460746174627463>
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 17:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Демілітаризація - це фактично здійснено в їх розумінні тому що Україна вже воює не своєю зброєю а західною.


шо ж воно здійснено, якщо до їх т.з "сво" взагалі 0 мілітризації було
а зараз хоч гармати з дронами почали вироблят
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 17:35

  unicdima написав:
  pesikot написав:Так, так ... усіх незгодних за грати

Тільки Єдиний Марафон, тільки медведчуківські ведучі :)
Виділити ще 2-3 ярда

Догнати та перегнати Расєю-матушку !

В ізоляторі СБУ розкажеш за незгодних :D

"Чё он меня всё пугает? Что меня пугать? У меня три пожизненных заключения" (с) :)

Вот и спрошу тебя в изоляторе СБУ, почему ты топишь за РФ ? :)
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 17:35

  unicdima написав:
  pesikot написав:Так, так ... усіх незгодних за грати

Тільки Єдиний Марафон, тільки медведчуківські ведучі :)
Виділити ще 2-3 ярда

Догнати та перегнати Расєю-матушку !

В ізоляторі СБУ розкажеш за незгодних :D

Пане Дмитро не псіхуйте.
Пан Песікот теж патріот, просто у тих хто ближче до нуля все загострено, бо їм болить,Ви бачите що кольор нації гине за правду, відстоювати правду це нормально і природньо.
Ви бачите несправедливість і Вас викручує, хочеться одразу розібратись силовими методами.
Песікот більше за законний поміркований підхід, він не може зрозуміти Вашу "трохи агресивну" позицію, просто тим хто в тилу не так все гостро відчувається, багато хто на раслабоні трохи, ви один одного не зрозумієте, бо на війні кожен день як за рік мирного життя, і час тече не так, кожен день може бути останнім.
Так що Дмітрій не там Ви ворога шукаєте, Песікот адекватний і нормальний, хоча наприклад я з ним теж не по всім питанням згоден, але він спражній українець, а не скритий пропагандист, як деякі тут особи, він теж за правду і Неньку.
Вибачте за лекцію, просто я так би мовити бачу все зі сторони, ви обидва праві, тільки з власних точок зору і умов перебування.
Слава Україні!
Востаннє редагувалось somilitark в Вів 02 кві, 2024 17:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 17:39

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:
  Serhiyy написав:Bobua як добре що в Україні 100 млн. населення , на фронті 1% . Звідки виник той міфічний 1% відсоток і чого його так вперто повторюють. Ще раз максимум в Україні 30 млн., з них 3 млн., чоловіків які теоритично можуть воювать ( виключаючи заброньваних і тд.) , 1 млн. на фронті , воює 25% чоловіків від тої кількості яка може воювати. Поки не буде цього розуміння, будуть плани що не відповідають дійсності .

Я недавно приводив власний розрахунок, максимум, можуть призвати це 300 тис. протягом
2024, і починаючи з 2025 по 50 тис. щороку.
Можна комбінувати, 200 тис цього року, і по 60 тис. протягом наступних 10 років.
Або 100 тис. цього року і по 80 тис. протягом наступних 5 років.

уменьшат возраст призыва ло 18л. если собираются воевать в 2025-2026


Не “в Україні”.
А в України є: 41млн осіб (в сто разів більше сх. і півд. фронту) і 24млн осіб від 16 до 59 років.

Поки всі ті особи не втекли, і тричі не відреклись (на запис) від України та всього залишеного в ній -- вони ще є...

Якщо війна “столітня”, то всі діти візьмуть участь. Крім випадку, якщо військо стане привілеєм, а “кастинг” надто складним для всіх.

1% -- це показник елоїзації а також старіння суч.суспільства...

“теоретично” можуть повоювати свої кілька років майже всі у віці від 0 до 59років (крім явних калік). Жінки теж. Треба лише закон.
Діапазони вікові за посиланням перекриваються, але до 59 буде ~30млн. Х.з. скільки на фронті. 400тис -- це лише припущення. Може й 300тис... 1%. Як не крути всю цю кляту елоїзацію... :(
Bobua
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 17:42

Bobua
Не реагуйте на провокації, вік теоретичного призову знизять до 25 років, 18-25-ти річних не визовуть без їх бажання, не ведіться на рашавкиди.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 17:52

  Bobua написав:А в України є: 41млн осіб (в сто разів більше сх. і півд. фронту) і 24млн осіб від 16 до 59 років.

Поки всі ті особи не втекли, і тричі не відреклись (на запис) від України та всього залишеного в ній -- вони ще є...

Це дані станом на 1 січня 2022. За два роки нічого не змінилось?
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 17:54

  somilitark написав:Bobua
Не реагуйте на провокації, вік теоретичного призову знизять до 25 років, 18-25-ти річних не визовуть без їх бажання, не ведіться на рашавкиди.

А шо в тому страшного? В чому причина тільки до 25р? З 18річного гірший солдат ніж з 59р?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 17:57

  Banderlog написав:
  somilitark написав:Bobua
Не реагуйте на провокації, вік теоретичного призову знизять до 25 років, 18-25-ти річних не визовуть без їх бажання, не ведіться на рашавкиди.

А шо в тому страшного? В чому причина тільки до 25р? З 18річного гірший солдат ніж з 59р?

Гірший в усьому, бо нічого не знає та не вміє, тому що життя ще не навчило, і строкову службу не проходив.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 18:08

  Banderlog написав:
  somilitark написав:Bobua
Не реагуйте на провокації, вік теоретичного призову знизять до 25 років, 18-25-ти річних не визовуть без їх бажання, не ведіться на рашавкиди.

А шо в тому страшного? В чому причина тільки до 25р? З 18річного гірший солдат ніж з 59р?

Дуже дискусійне питання.
Моя думка, що зараз так склались обставини.
Зрозуміло, що якщо війна такої інтесивності буде продовжуватись, бо всякі броні будуть зняті, в т.ч. і буде призов від 18 до 60, і усіляких держслужбовців і поліцейських.
Але поки так.
Зараз ми тіпа ще думаємо за генофонд, щоб воювали тільки ті, які вже "пожили".
А молоді нехай стають ще батьками, вчаться і набивають життєві шишки, не хвилюючись про війну і можливу мобілізацію.
Треба звичайно дивитись на фізичний стан людини, але призов людей за 50 на умовний ноль, це жесть.
Немає справедливості в світі, кожен її бачить зі своєї колокольні)))
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 18:10

  fler написав:
  Xenon написав:кацапи підтверджують..

А шо там по НПЗ? Влучили чи нє у Нижнєкамську? Пишуть, що наче потрапили в одну з установок.
#поНПЗбити перестали (с)

тут местный "иксперт-международник" не далее как этой ночью пришел к выводу:
"я уже объяснял, что путен запредельно иррационален и никакого вменяемого плана нет, точнее каждый день план новый. Как видите мы перестали бить по НПЗ. Значит попросили не бить."(с)
не спиццо мамкиному оналитику, не дают покоя лавры Киссинджера)))
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