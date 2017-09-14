А шо там по НПЗ? Влучили чи нє у Нижнєкамську? Пишуть, що наче потрапили в одну з установок. #поНПЗбити перестали (с)
тут местный "иксперт-международник" не далее как этой ночью пришел к выводу: "я уже объяснял, что путен запредельно иррационален и никакого вменяемого плана нет, точнее каждый день план новый. Как видите мы перестали бить по НПЗ. Значит попросили не бить."(с) не спиццо мамкиному оналитику, не дают покоя лавры Киссинджера)))
somilitark написав:Bobua Не реагуйте на провокації, вік теоретичного призову знизять до 25 років, 18-25-ти річних не визовуть без їх бажання, не ведіться на рашавкиди.
А шо в тому страшного? В чому причина тільки до 25р? З 18річного гірший солдат ніж з 59р?
Гірший в усьому, бо нічого не знає та не вміє, тому що життя ще не навчило, і строкову службу не проходив.
багато хто строкову не проходив. Я теж не проходив. В 18р ? Не знає і не вміє? Це чого він не знає що знає 59р? Автомат штука не складна. Мити снаряди солярою і таскати їх до пушок знань багато треба? З лопатою не справиться? По технологічності то старіки в глибокім заду і обучаємість не та в старого. В чому конкретно проблема? Шо там життя мало навчити?
somilitark написав:Bobua Не реагуйте на провокації, вік теоретичного призову знизять до 25 років, 18-25-ти річних не визовуть без їх бажання, не ведіться на рашавкиди.
А шо в тому страшного? В чому причина тільки до 25р? З 18річного гірший солдат ніж з 59р?
Дуже дискусійне питання. Моя думка, що зараз так склались обставини. Зрозуміло, що якщо війна такої інтесивності буде продовжуватись, бо всякі броні будуть зняті, в т.ч. і буде призов від 18 до 60, і усіляких держслужбовців і поліцейських. Але поки так. Зараз ми тіпа ще думаємо за генофонд, щоб воювали тільки ті, які вже "пожили". А молоді нехай стають ще батьками, вчаться і набивають життєві шишки, не хвилюючись про війну і можливу мобілізацію. Треба звичайно дивитись на фізичний стан людини, але призов людей за 50 на умовний ноль, це жесть. Немає справедливості в світі, кожен її бачить зі своєї колокольні)))
який іще генофонд? Які гарантії ,що вони взагалі будуть розмножатись? ) мож вони нетрадиційно орієнтовані? Або чайлдфрі? Або ніяк не поймуть звідки діти беруться? Та мало яке або. Є в 18 діти малі то да мож да лишити хай генофонд збережуть . а нема то вірити їм нізя. І потом чоловіки і 60 р сохраняють здатність передавати генофонд це од жінок після 45 толку вже нема
Banderlog написав:Дуже дискусійне питання. Моя думка, що зараз так склались обставини. Зрозуміло, що якщо війна такої інтесивності буде продовжуватись, бо всякі броні будуть зняті, в т.ч. і буде призов від 18 до 60, і усіляких держслужбовців і поліцейських. Але поки так. Зараз ми тіпа ще думаємо за генофонд, щоб воювали тільки ті, які вже "пожили". А молоді нехай стають ще батьками, вчаться і набивають життєві шишки, не хвилюючись про війну і можливу мобілізацію. Треба звичайно дивитись на фізичний стан людини, але призов людей за 50 на умовний ноль, це жесть. Немає справедливості в світі, кожен її бачить зі своєї колокольні)))
який іще генофонд? Які гарантії ,що вони взагалі будуть розмножатись? ) мож вони нетрадиційно орієнтовані? Або чайлдфрі? Або ніяк не поймуть звідки діти беруться? Та мало яке або. Є в 18 діти малі то да мож да лишити хай генофонд збережуть . а нема то вірити їм нізя. І потом чоловіки і 60 р сохраняють здатність передавати генофонд це од жінок після 45 толку вже нема
Да нет тут никакого "глобального" объяснения -- "мне некогда думать стратегически" (с) Тут все банальнее: рейтинг. -- любое расширение рамок -- его гарантированное обнуление.
Banderlog написав:З 18річного гірший солдат ніж з 59р?
Гірший в усьому, бо нічого не знає та не вміє, тому що життя ще не навчило, і строкову службу не проходив.
багато хто строкову не проходив. Я теж не проходив. В 18р ? Не знає і не вміє? Це чого він не знає що знає 59р? Автомат штука не складна. Мити снаряди солярою і таскати їх до пушок знань багато треба? З лопатою не справиться? По технологічності то старіки в глибокім заду і обучаємість не та в старого. В чому конкретно проблема? Шо там життя мало навчити?
18-річний вже 2 роки як "сидить вдома" через повномасштабну війну, а до того ще сидів 2 роки через ковід. Отже, 4 роки він фактично навчався дистанційно, тобто ніфіга нічому не навчався. Крім того, мав значно обмежене спілкування з друзями - здебільшого віртуальне(((. Якщо взяти дітей-мешканців міста, то в них ще гірше з досвідом та вміннями. В селі діти хоч копали горОд, дрова кололи, шось майстрували (в сільській хаті завжди є шо робити типу ремонту). Взагалі, згадайте себе у 18 років і зрозумієте. У ваші 18 років ви зовсім інакше проводили час, гаджети вас не відволікали від активного способу життя, ковід і війна теж не перешкоджали. Тому ваш життєвий досвід і близько не стояв із тим, що має нинішній 18-річний. Крім того, ви вважаєте, що чоловік у 18 років і у 50+ має однакові мізки та здібності? Тобто вас життя нічого не навчило?))