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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 74597460746174627463>
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 18:10

  fler написав:
  Xenon написав:кацапи підтверджують..

А шо там по НПЗ? Влучили чи нє у Нижнєкамську? Пишуть, що наче потрапили в одну з установок.
#поНПЗбити перестали (с)

тут местный "иксперт-международник" не далее как этой ночью пришел к выводу:
"я уже объяснял, что путен запредельно иррационален и никакого вменяемого плана нет, точнее каждый день план новый. Как видите мы перестали бить по НПЗ. Значит попросили не бить."(с)
не спиццо мамкиному оналитику, не дают покоя лавры Киссинджера)))
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 18:12

  fler написав:
  Banderlog написав:
  somilitark написав:Bobua
Не реагуйте на провокації, вік теоретичного призову знизять до 25 років, 18-25-ти річних не визовуть без їх бажання, не ведіться на рашавкиди.

А шо в тому страшного? В чому причина тільки до 25р? З 18річного гірший солдат ніж з 59р?

Гірший в усьому, бо нічого не знає та не вміє, тому що життя ще не навчило, і строкову службу не проходив.
багато хто строкову не проходив. Я теж не проходив.
В 18р ? Не знає і не вміє? Це чого він не знає що знає 59р? Автомат штука не складна. Мити снаряди солярою і таскати їх до пушок знань багато треба? З лопатою не справиться? По технологічності то старіки в глибокім заду і обучаємість не та в старого. В чому конкретно проблема? Шо там життя мало навчити?
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 18:16

Росіяни показують рештки БПЛА, що успішно уразив НПЗ сьогодні
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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 18:19

  vitaliiangel написав:Росіяни показують рештки БПЛА, що успішно уразив НПЗ сьогодні
https://t.me/couch_iu/55027

Виглядає як передок "кукурузника"
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 18:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Xenon написав:Тим часом новини з паралельного всесвіту

:shock:
ВСУ с января потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц вооружения, в том числе свыше 1,2 тыс танков – Шойгу



Это бред сивой кобылы. Читаю иногда сводки по нашему направлению, врут примерно в 5-10 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 18:24

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:Росіяни показують рештки БПЛА, що успішно уразив НПЗ сьогодні
https://t.me/couch_iu/55027

Виглядає як передок "кукурузника"

там же
https://t.me/couch_iu/55010
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 18:24

  somilitark написав:
  Banderlog написав:
  somilitark написав:Bobua
Не реагуйте на провокації, вік теоретичного призову знизять до 25 років, 18-25-ти річних не визовуть без їх бажання, не ведіться на рашавкиди.

А шо в тому страшного? В чому причина тільки до 25р? З 18річного гірший солдат ніж з 59р?

Дуже дискусійне питання.
Моя думка, що зараз так склались обставини.
Зрозуміло, що якщо війна такої інтесивності буде продовжуватись, бо всякі броні будуть зняті, в т.ч. і буде призов від 18 до 60, і усіляких держслужбовців і поліцейських.
Але поки так.
Зараз ми тіпа ще думаємо за генофонд, щоб воювали тільки ті, які вже "пожили".
А молоді нехай стають ще батьками, вчаться і набивають життєві шишки, не хвилюючись про війну і можливу мобілізацію.
Треба звичайно дивитись на фізичний стан людини, але призов людей за 50 на умовний ноль, це жесть.
Немає справедливості в світі, кожен її бачить зі своєї колокольні)))
який іще генофонд? Які гарантії ,що вони взагалі будуть розмножатись? ) мож вони нетрадиційно орієнтовані? Або чайлдфрі? Або ніяк не поймуть звідки діти беруться? Та мало яке або.
Є в 18 діти малі то да мож да лишити хай генофонд збережуть . а нема то вірити їм нізя. І потом чоловіки і 60 р сохраняють здатність передавати генофонд :lol: це од жінок після 45 толку вже нема :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 18:29

  Banderlog написав:
  somilitark написав:
  Banderlog написав:Дуже дискусійне питання.
Моя думка, що зараз так склались обставини.
Зрозуміло, що якщо війна такої інтесивності буде продовжуватись, бо всякі броні будуть зняті, в т.ч. і буде призов від 18 до 60, і усіляких держслужбовців і поліцейських.
Але поки так.
Зараз ми тіпа ще думаємо за генофонд, щоб воювали тільки ті, які вже "пожили".
А молоді нехай стають ще батьками, вчаться і набивають життєві шишки, не хвилюючись про війну і можливу мобілізацію.
Треба звичайно дивитись на фізичний стан людини, але призов людей за 50 на умовний ноль, це жесть.
Немає справедливості в світі, кожен її бачить зі своєї колокольні)))
який іще генофонд? Які гарантії ,що вони взагалі будуть розмножатись? ) мож вони нетрадиційно орієнтовані? Або чайлдфрі? Або ніяк не поймуть звідки діти беруться? Та мало яке або.
Є в 18 діти малі то да мож да лишити хай генофонд збережуть . а нема то вірити їм нізя. І потом чоловіки і 60 р сохраняють здатність передавати генофонд :lol: це од жінок після 45 толку вже нема :lol:

Да нет тут никакого "глобального" объяснения -- "мне некогда думать стратегически" (с)
Тут все банальнее: рейтинг. -- любое расширение рамок -- его гарантированное обнуление.
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 18:33

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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 18:37

  Banderlog написав:
  fler написав:
  Banderlog написав:З 18річного гірший солдат ніж з 59р?

Гірший в усьому, бо нічого не знає та не вміє, тому що життя ще не навчило, і строкову службу не проходив.
багато хто строкову не проходив. Я теж не проходив.
В 18р ? Не знає і не вміє? Це чого він не знає що знає 59р? Автомат штука не складна. Мити снаряди солярою і таскати їх до пушок знань багато треба? З лопатою не справиться? По технологічності то старіки в глибокім заду і обучаємість не та в старого. В чому конкретно проблема? Шо там життя мало навчити?

18-річний вже 2 роки як "сидить вдома" через повномасштабну війну, а до того ще сидів 2 роки через ковід. Отже, 4 роки він фактично навчався дистанційно, тобто ніфіга нічому не навчався. Крім того, мав значно обмежене спілкування з друзями - здебільшого віртуальне(((. Якщо взяти дітей-мешканців міста, то в них ще гірше з досвідом та вміннями. В селі діти хоч копали горОд, дрова кололи, шось майстрували (в сільській хаті завжди є шо робити типу ремонту). Взагалі, згадайте себе у 18 років і зрозумієте. У ваші 18 років ви зовсім інакше проводили час, гаджети вас не відволікали від активного способу життя, ковід і війна теж не перешкоджали. Тому ваш життєвий досвід і близько не стояв із тим, що має нинішній 18-річний. Крім того, ви вважаєте, що чоловік у 18 років і у 50+ має однакові мізки та здібності? Тобто вас життя нічого не навчило?))
fler
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