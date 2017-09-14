somilitark написав:Bobua Не реагуйте на провокації, вік теоретичного призову знизять до 25 років, 18-25-ти річних не визовуть без їх бажання, не ведіться на рашавкиди.
А шо в тому страшного? В чому причина тільки до 25р? З 18річного гірший солдат ніж з 59р?
Гірший в усьому, бо нічого не знає та не вміє, тому що життя ще не навчило, і строкову службу не проходив.
багато хто строкову не проходив. Я теж не проходив. В 18р ? Не знає і не вміє? Це чого він не знає що знає 59р? Автомат штука не складна. Мити снаряди солярою і таскати їх до пушок знань багато треба? З лопатою не справиться? По технологічності то старіки в глибокім заду і обучаємість не та в старого. В чому конкретно проблема? Шо там життя мало навчити?
somilitark написав:Bobua Не реагуйте на провокації, вік теоретичного призову знизять до 25 років, 18-25-ти річних не визовуть без їх бажання, не ведіться на рашавкиди.
А шо в тому страшного? В чому причина тільки до 25р? З 18річного гірший солдат ніж з 59р?
Дуже дискусійне питання. Моя думка, що зараз так склались обставини. Зрозуміло, що якщо війна такої інтесивності буде продовжуватись, бо всякі броні будуть зняті, в т.ч. і буде призов від 18 до 60, і усіляких держслужбовців і поліцейських. Але поки так. Зараз ми тіпа ще думаємо за генофонд, щоб воювали тільки ті, які вже "пожили". А молоді нехай стають ще батьками, вчаться і набивають життєві шишки, не хвилюючись про війну і можливу мобілізацію. Треба звичайно дивитись на фізичний стан людини, але призов людей за 50 на умовний ноль, це жесть. Немає справедливості в світі, кожен її бачить зі своєї колокольні)))
який іще генофонд? Які гарантії ,що вони взагалі будуть розмножатись? ) мож вони нетрадиційно орієнтовані? Або чайлдфрі? Або ніяк не поймуть звідки діти беруться? Та мало яке або. Є в 18 діти малі то да мож да лишити хай генофонд збережуть . а нема то вірити їм нізя. І потом чоловіки і 60 р сохраняють здатність передавати генофонд це од жінок після 45 толку вже нема
Banderlog написав:Дуже дискусійне питання. Моя думка, що зараз так склались обставини. Зрозуміло, що якщо війна такої інтесивності буде продовжуватись, бо всякі броні будуть зняті, в т.ч. і буде призов від 18 до 60, і усіляких держслужбовців і поліцейських. Але поки так. Зараз ми тіпа ще думаємо за генофонд, щоб воювали тільки ті, які вже "пожили". А молоді нехай стають ще батьками, вчаться і набивають життєві шишки, не хвилюючись про війну і можливу мобілізацію. Треба звичайно дивитись на фізичний стан людини, але призов людей за 50 на умовний ноль, це жесть. Немає справедливості в світі, кожен її бачить зі своєї колокольні)))
який іще генофонд? Які гарантії ,що вони взагалі будуть розмножатись? ) мож вони нетрадиційно орієнтовані? Або чайлдфрі? Або ніяк не поймуть звідки діти беруться? Та мало яке або. Є в 18 діти малі то да мож да лишити хай генофонд збережуть . а нема то вірити їм нізя. І потом чоловіки і 60 р сохраняють здатність передавати генофонд це од жінок після 45 толку вже нема
Да нет тут никакого "глобального" объяснения -- "мне некогда думать стратегически" (с) Тут все банальнее: рейтинг. -- любое расширение рамок -- его гарантированное обнуление.
Banderlog написав:З 18річного гірший солдат ніж з 59р?
Гірший в усьому, бо нічого не знає та не вміє, тому що життя ще не навчило, і строкову службу не проходив.
багато хто строкову не проходив. Я теж не проходив. В 18р ? Не знає і не вміє? Це чого він не знає що знає 59р? Автомат штука не складна. Мити снаряди солярою і таскати їх до пушок знань багато треба? З лопатою не справиться? По технологічності то старіки в глибокім заду і обучаємість не та в старого. В чому конкретно проблема? Шо там життя мало навчити?
18-річний вже 2 роки як "сидить вдома" через повномасштабну війну, а до того ще сидів 2 роки через ковід. Отже, 4 роки він фактично навчався дистанційно, тобто ніфіга нічому не навчався. Крім того, мав значно обмежене спілкування з друзями - здебільшого віртуальне(((. Якщо взяти дітей-мешканців міста, то в них ще гірше з досвідом та вміннями. В селі діти хоч копали горОд, дрова кололи, шось майстрували (в сільській хаті завжди є шо робити типу ремонту). Взагалі, згадайте себе у 18 років і зрозумієте. У ваші 18 років ви зовсім інакше проводили час, гаджети вас не відволікали від активного способу життя, ковід і війна теж не перешкоджали. Тому ваш життєвий досвід і близько не стояв із тим, що має нинішній 18-річний. Крім того, ви вважаєте, що чоловік у 18 років і у 50+ має однакові мізки та здібності? Тобто вас життя нічого не навчило?))
😁😁😁Оооооо, а як ще приймуть закон ДЕмобілізації(для відслуживших 24міс) і що ТЦКашники мають однакові права, що й поліціянти... - а Успіх(прийшовши на дембель) візьме та й влаштується в ТЦК... - то "пісєц ухилянтам - вони більше сра ти на форумах не будуть!"