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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 74597460746174627463>
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 18:12

  fler написав:
  Banderlog написав:
  somilitark написав:Bobua
Не реагуйте на провокації, вік теоретичного призову знизять до 25 років, 18-25-ти річних не визовуть без їх бажання, не ведіться на рашавкиди.

А шо в тому страшного? В чому причина тільки до 25р? З 18річного гірший солдат ніж з 59р?

Гірший в усьому, бо нічого не знає та не вміє, тому що життя ще не навчило, і строкову службу не проходив.
багато хто строкову не проходив. Я теж не проходив.
В 18р ? Не знає і не вміє? Це чого він не знає що знає 59р? Автомат штука не складна. Мити снаряди солярою і таскати їх до пушок знань багато треба? З лопатою не справиться? По технологічності то старіки в глибокім заду і обучаємість не та в старого. В чому конкретно проблема? Шо там життя мало навчити?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 18:16

Росіяни показують рештки БПЛА, що успішно уразив НПЗ сьогодні
https://t.me/couch_iu/55027
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 18:19

  vitaliiangel написав:Росіяни показують рештки БПЛА, що успішно уразив НПЗ сьогодні
https://t.me/couch_iu/55027

Виглядає як передок "кукурузника"
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 18:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Xenon написав:Тим часом новини з паралельного всесвіту

:shock:
ВСУ с января потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц вооружения, в том числе свыше 1,2 тыс танков – Шойгу



Это бред сивой кобылы. Читаю иногда сводки по нашему направлению, врут примерно в 5-10 раз.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 18:24

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:Росіяни показують рештки БПЛА, що успішно уразив НПЗ сьогодні
https://t.me/couch_iu/55027

Виглядає як передок "кукурузника"

там же
https://t.me/couch_iu/55010
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 18:24

  somilitark написав:
  Banderlog написав:
  somilitark написав:Bobua
Не реагуйте на провокації, вік теоретичного призову знизять до 25 років, 18-25-ти річних не визовуть без їх бажання, не ведіться на рашавкиди.

А шо в тому страшного? В чому причина тільки до 25р? З 18річного гірший солдат ніж з 59р?

Дуже дискусійне питання.
Моя думка, що зараз так склались обставини.
Зрозуміло, що якщо війна такої інтесивності буде продовжуватись, бо всякі броні будуть зняті, в т.ч. і буде призов від 18 до 60, і усіляких держслужбовців і поліцейських.
Але поки так.
Зараз ми тіпа ще думаємо за генофонд, щоб воювали тільки ті, які вже "пожили".
А молоді нехай стають ще батьками, вчаться і набивають життєві шишки, не хвилюючись про війну і можливу мобілізацію.
Треба звичайно дивитись на фізичний стан людини, але призов людей за 50 на умовний ноль, це жесть.
Немає справедливості в світі, кожен її бачить зі своєї колокольні)))
який іще генофонд? Які гарантії ,що вони взагалі будуть розмножатись? ) мож вони нетрадиційно орієнтовані? Або чайлдфрі? Або ніяк не поймуть звідки діти беруться? Та мало яке або.
Є в 18 діти малі то да мож да лишити хай генофонд збережуть . а нема то вірити їм нізя. І потом чоловіки і 60 р сохраняють здатність передавати генофонд :lol: це од жінок після 45 толку вже нема :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 18:29

  Banderlog написав:
  somilitark написав:
  Banderlog написав:Дуже дискусійне питання.
Моя думка, що зараз так склались обставини.
Зрозуміло, що якщо війна такої інтесивності буде продовжуватись, бо всякі броні будуть зняті, в т.ч. і буде призов від 18 до 60, і усіляких держслужбовців і поліцейських.
Але поки так.
Зараз ми тіпа ще думаємо за генофонд, щоб воювали тільки ті, які вже "пожили".
А молоді нехай стають ще батьками, вчаться і набивають життєві шишки, не хвилюючись про війну і можливу мобілізацію.
Треба звичайно дивитись на фізичний стан людини, але призов людей за 50 на умовний ноль, це жесть.
Немає справедливості в світі, кожен її бачить зі своєї колокольні)))
який іще генофонд? Які гарантії ,що вони взагалі будуть розмножатись? ) мож вони нетрадиційно орієнтовані? Або чайлдфрі? Або ніяк не поймуть звідки діти беруться? Та мало яке або.
Є в 18 діти малі то да мож да лишити хай генофонд збережуть . а нема то вірити їм нізя. І потом чоловіки і 60 р сохраняють здатність передавати генофонд :lol: це од жінок після 45 толку вже нема :lol:

Да нет тут никакого "глобального" объяснения -- "мне некогда думать стратегически" (с)
Тут все банальнее: рейтинг. -- любое расширение рамок -- его гарантированное обнуление.
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 18:33

somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 18:37

  Banderlog написав:
  fler написав:
  Banderlog написав:З 18річного гірший солдат ніж з 59р?

Гірший в усьому, бо нічого не знає та не вміє, тому що життя ще не навчило, і строкову службу не проходив.
багато хто строкову не проходив. Я теж не проходив.
В 18р ? Не знає і не вміє? Це чого він не знає що знає 59р? Автомат штука не складна. Мити снаряди солярою і таскати їх до пушок знань багато треба? З лопатою не справиться? По технологічності то старіки в глибокім заду і обучаємість не та в старого. В чому конкретно проблема? Шо там життя мало навчити?

18-річний вже 2 роки як "сидить вдома" через повномасштабну війну, а до того ще сидів 2 роки через ковід. Отже, 4 роки він фактично навчався дистанційно, тобто ніфіга нічому не навчався. Крім того, мав значно обмежене спілкування з друзями - здебільшого віртуальне(((. Якщо взяти дітей-мешканців міста, то в них ще гірше з досвідом та вміннями. В селі діти хоч копали горОд, дрова кололи, шось майстрували (в сільській хаті завжди є шо робити типу ремонту). Взагалі, згадайте себе у 18 років і зрозумієте. У ваші 18 років ви зовсім інакше проводили час, гаджети вас не відволікали від активного способу життя, ковід і війна теж не перешкоджали. Тому ваш життєвий досвід і близько не стояв із тим, що має нинішній 18-річний. Крім того, ви вважаєте, що чоловік у 18 років і у 50+ має однакові мізки та здібності? Тобто вас життя нічого не навчило?))
fler
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 18:38

Успіх на дембель прийде - порядок наведе!)))

  Banderlog написав:
  flyman написав:
  Успіх написав:Розумію, що вчора було перше квітня)) - але дозвольте мені сьогодні трохи пожартувати? :D Тим більше, що жартую над собою!

І так - пісня про ДЕМБЕЛЬ! :D

Слова оригіналу - нічого не переробляв! :mrgreen:
Лише назву змінив на "Дембель!")))

Люблю тебе!
Маниш мене, дурманиш,
Люблю тебе!
Серце моє ти раниш,
Люблю тебе - і ти це знаєш!
Люблю тебе!

Ця біль мине!
Думки я словами відганяю,
Ця біль мине!
Межі мого серця грають,
Ти довела мене до краю,
Ця біль мине...

Ти в кожнім слові моїм!..
Ти в кожній пісні моїй!..
Всі для тебе вони!..
Скажи тільки, що пам'ятаєш,
Що я люблю - і ти це знаєш!..

Долярчик, а хто ж прикриє наші прєлєсці від посягань бурятів?

Буряти далеко. Спочатку прийде Долярчик

https://youtu.be/8RY5mOuTyvo?si=vP7_4bHPGd1jeWTB

😁😁😁Оооооо, а як ще приймуть закон ДЕмобілізації(для відслуживших 24міс) і що ТЦКашники мають однакові права, що й поліціянти... - а Успіх(прийшовши на дембель) візьме та й влаштується в ТЦК... :lol: - то "пісєц ухилянтам - вони більше сра ти на форумах не будуть!" :lol:
Успіх
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