Banderlog написав: який іще генофонд? Які гарантії ,що вони взагалі будуть розмножатись? ) мож вони нетрадиційно орієнтовані? Або чайлдфрі? Або ніяк не поймуть звідки діти беруться? Та мало яке або. Є в 18 діти малі то да мож да лишити хай генофонд збережуть . а нема то вірити їм нізя. І потом чоловіки і 60 р сохраняють здатність передавати генофонд це од жінок після 45 толку вже нема
Яж кажу "тіпа". Так законодавчо вийшло, що оголошений воєнний стан, визиваються усі чоловіки віком 27-60. А ось чоловіки 18-27 повинні призиватися законом чи щорічним указом про строкову службу, відповідні правові документи про строкову службу зараз не приймають, уряд скасував на час воєнного стану строкову службу, виходить молодняк не призивають, вірніше категорію 18-27 можна зараз залучити до оборони тільки по бажанню. Можна сказати вийшла така правова колізія. А вже деякі політикі натягнули сову на глобус і стали відповідати на питання чому не призиваєте 18-27, тіпа ми хвилюємось за гєнофонд, поки достатньо категорії 27-60, як казав літом 23-го Данілов у нас до сих пір толпи добровольців біля ТЦК, що за питання про мобілізацію?))) тобто так стались обставини, я кажу, ще 3-5 років війни і буде "набор" як в Німеччині 45-го , дії Уряду залежать від ситуації на полі бою...
konstantin kirovograd написав:somilitark Кучма: Место сидения определяет точку зрения
Ну це вже зовсім цинічно. Тут більшість розумні, добрі, помірковані і патріоти своєї країни. Я би наголосив про важливість законів самозбереження, так побудовані гомосапієнс, інакше вони не виживають...
sens написав:https://opendatabot.ua/court/117958284-9d74eb35a513ef5dbf524afa63adc75a
в районі Варшавський ринок (м. Луцьк);
18 листопада 2023 року о 15 год 29 хв пост: «Порт сіті з іншої сторони» з фото, де відображено два військовослужбовця, які проводять заходи з мобілізації. Дії відбуваються у бічного входу торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (м. Луцьк);
20 листопада 2023 року о 15 год 40 хв пост: «Порт сіті задній вхід стоять » з фото, де відображено два військовослужбовця, які проводять заходи з мобілізації. Дії відбуваються у бічного входу торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (м. Луцьк);
02 грудня 2023 року о 14 год 38 хв пост: « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з фото, де відображено два військовослужбовця, які проводять заходи з мобілізації. Дії відбуваються в районі Варшавський ринок (м. Луцьк); Відтак, ОСОБА_4 , забезпечивши розміщення в «Телеграм - групі» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з ІНФОРМАЦІЯ_5 перейменовано на « ОСОБА_6 », з 28 січня 2024 року на «Волинь погода») повідомлення про місця фактичного проведення мобілізаційних заходів працівниками ІНФОРМАЦІЯ_12 , втрутилася в їх законну діяльність та створила перешкоди, перепони в діяльності ЗСУ та інших військових формувань, що призвело до суспільно-небезпечних наслідків у вигляді нездійснення в повному обсязі у визначені терміни мобілізаційних заходів, встановлення мобілізаційного ресурсу держави, призову, укомплектування ЗСУ та інших військових формувань у відповідності до штатів воєнного стану, ведення військового обліку призовників, військовозобов`язаних і резервістів, ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних і резервістів
Керуючись ст. 100, 124, 314, 368-370, 374, 394, 395, 468, 469, 473, 475 КПК України, суд
ухвалив:
Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 06 березня 2024 року між прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_4 за участю її захисника ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №22023030000000142 від 11 грудня 2023 року.
ОСОБА_4 визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.114-1 КК України та призначити їй покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування основного покарання з випробуванням, якщо вона протягом іспитового строку тривалістю 2 (два) роки не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на неї обов`язки.
Шановні підписники, функціонування телеграм- каналу припинено правоохоронними органами.
Діяльність цього та подібних телеграм-каналів перешкоджає законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, тому рекомендуємо не створювати подібні канали та не сприяти їх функціонуванню.
Як це "перешкоджає законній діяльності ЗСУ"? Тобто "оповіщення", як основна мета роботи ТЦК, це нормально, а "оповіщення" про "точки оповіщення" протизаконно? Може той канал хотів привернути увагу до "точок" з метою підвищення їх ефективності, щоб людей більше приходило. 😉
>>> Як це "перешкоджає законній діяльності ЗСУ"? Никак -- банально запугали:
Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 06 березня 2024 року між прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_4
somilitark написав:Яж кажу "тіпа". Так законодавчо вийшло, що оголошений воєнний стан, визиваються усі чоловіки віком 27-60. А ось чоловіки 18-27 повинні призиватися законом чи щорічним указом про строкову службу, відповідні правові документи про строкову службу зараз не приймають, уряд скасував на час воєнного стану строкову службу, виходить молодняк не призивають, вірніше категорію 18-27 можна зараз залучити до оборони тільки по бажанню. Можна сказати вийшла така правова колізія.
а М27-60 которые не проходили ВС каким боком призываются? типа опа...