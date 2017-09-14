sens написав:

https://opendatabot.ua/court/117958284-9d74eb35a513ef5dbf524afa63adc75aв районі Варшавський ринок (м. Луцьк);18 листопада 2023 року о 15 год 29 хв пост: «Порт сіті з іншої сторони» з фото, де відображено два військовослужбовця, які проводять заходи з мобілізації. Дії відбуваються у бічного входу торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (м. Луцьк);20 листопада 2023 року о 15 год 40 хв пост: «Порт сіті задній вхід стоять » з фото, де відображено два військовослужбовця, які проводять заходи з мобілізації. Дії відбуваються у бічного входу торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (м. Луцьк);02 грудня 2023 року о 14 год 38 хв пост: « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з фото, де відображено два військовослужбовця, які проводять заходи з мобілізації. Дії відбуваються в районі Варшавський ринок (м. Луцьк);Відтак, ОСОБА_4 , забезпечивши розміщення в «Телеграм - групі» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з ІНФОРМАЦІЯ_5 перейменовано на « ОСОБА_6 », з 28 січня 2024 року на «Волинь погода») повідомлення про місця фактичного проведення мобілізаційних заходів працівниками ІНФОРМАЦІЯ_12 , втрутилася в їх законну діяльність та створила перешкоди, перепони в діяльності ЗСУ та інших військових формувань, що призвело до суспільно-небезпечних наслідків у вигляді нездійснення в повному обсязі у визначені терміни мобілізаційних заходів, встановлення мобілізаційного ресурсу держави, призову, укомплектування ЗСУ та інших військових формувань у відповідності до штатів воєнного стану, ведення військового обліку призовників, військовозобов`язаних і резервістів, ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних і резервістівКеруючись ст. 100, 124, 314, 368-370, 374, 394, 395, 468, 469, 473, 475 КПК України, судухвалив:Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 06 березня 2024 року між прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_4 за участю її захисника ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №22023030000000142 від 11 грудня 2023 року.ОСОБА_4 визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.114-1 КК України та призначити їй покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років.На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування основного покарання з випробуванням, якщо вона протягом іспитового строку тривалістю 2 (два) роки не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на неї обов`язки.