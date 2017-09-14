Banderlog написав:З 18річного гірший солдат ніж з 59р?
Гірший в усьому, бо нічого не знає та не вміє, тому що життя ще не навчило, і строкову службу не проходив.
18-річний вже 2 роки як "сидить вдома" через повномасштабну війну, а до того ще сидів 2 роки через ковід. Отже, 4 роки він фактично навчався дистанційно, тобто ніфіга нічому не навчався. Крім того, мав значно обмежене спілкування з друзями - здебільшого віртуальне(((. Якщо взяти дітей-мешканців міста, то в них ще гірше з досвідом та вміннями. В селі діти хоч копали горОд, дрова кололи, шось майстрували (в сільській хаті завжди є шо робити типу ремонту). Взагалі, згадайте себе у 18 років і зрозумієте. У ваші 18 років ви зовсім інакше проводили час, гаджети вас не відволікали від активного способу життя, ковід і війна теж не перешкоджали. Тому ваш життєвий досвід і близько не стояв із тим, що має нинішній 18-річний. Крім того, ви вважаєте, що чоловік у 18 років і у 50+ має однакові мізки та здібності? Тобто вас життя нічого не навчило?))
не надо мене в 18 згадувати. І не надо мене осуждать. я був молодий, мені треба були гроші. чому це мене мало навчити оте "життя"? Водку пить? І жінок охмуряти? Да, воно достігається упражнєніями. Морди бити? Утратив практику) після 22 пішло на спад. Витривалість в мене слабша. Ну сильніший трохи, но не критично. Отців командирів слухатись? Тут якось ні. ))) шо там 59 річний за такий цінний опит може мати? Жигулі копійку вміє розбирати та корінці на городі виращувати? Англійську забув, вищу математику забув. Орфографію і пукнтуацію забув. Помню тіки чудноє мгновєньє та микиту швачку . Но ніхто слухати не хоче дрова колоти і копати всячєськи ізбігаю на війні. Не люблю я таке , я люблю бухать і єб-сь! А ще бджоли. Но...
😁😁😁Оооооо, а як ще приймуть закон ДЕмобілізації(для відслуживших 24міс) і що ТЦКашники мають однакові права, що й поліціянти... - а Успіх(прийшовши на дембель) візьме та й влаштується в ТЦК... - то "пісєц ухилянтам - вони більше сра ти на форумах не будуть!" [/quote]
Я ходив до ТЦК - черта " кітайців " за горизонт . Більшість інваліди , і серед бажаючих інвалідів -ЧЕРГА . І НЕ МРІЙ .