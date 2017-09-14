fler написав:

Banderlog написав: З 18річного гірший солдат ніж з 59р? З 18річного гірший солдат ніж з 59р?

Гірший в усьому, бо нічого не знає та не вміє, тому що життя ще не навчило, і строкову службу не проходив.18-річний вже 2 роки як "сидить вдома" через повномасштабну війну, а до того ще сидів 2 роки через ковід. Отже, 4 роки він фактично навчався дистанційно, тобто ніфіга нічому не навчався. Крім того, мав значно обмежене спілкування з друзями - здебільшого віртуальне(((. Якщо взяти дітей-мешканців міста, то в них ще гірше з досвідом та вміннями. В селі діти хоч копали горОд, дрова кололи, шось майстрували (в сільській хаті завжди є шо робити типу ремонту). Взагалі, згадайте себе у 18 років і зрозумієте. У ваші 18 років ви зовсім інакше проводили час, гаджети вас не відволікали від активного способу життя, ковід і війна теж не перешкоджали. Тому ваш життєвий досвід і близько не стояв із тим, що має нинішній 18-річний. Крім того, ви вважаєте, що чоловік у 18 років і у 50+ має однакові мізки та здібності? Тобто вас життя нічого не навчило?))