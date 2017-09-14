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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 74617462746374647465>
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 19:09

І все буде добре!© )))

  vitaliiangel написав:Так тебе кто то уступит тепленький стульчик в ТЦК
Я не кажу про місце на теплому стільці, - я про "ходити по вулиці/пакувати в бусіки незламності"! :lol: :lol: :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 19:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зеленський підписав закон про мобілізацію з 25 років https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-p ... 71219.html
Зеленський підписав закон про е-кабінет військовозобов'язаного https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-p ... 72533.html
В Україні обмежено придатні мають повторно пройти ВЛК https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-p ... 72533.html
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 19:25

  fler написав:
  Banderlog написав:З 18річного гірший солдат ніж з 59р?

Гірший в усьому, бо нічого не знає та не вміє, тому що життя ще не навчило, і строкову службу не проходив.

18-річний вже 2 роки як "сидить вдома" через повномасштабну війну, а до того ще сидів 2 роки через ковід. Отже, 4 роки він фактично навчався дистанційно, тобто ніфіга нічому не навчався. Крім того, мав значно обмежене спілкування з друзями - здебільшого віртуальне(((. Якщо взяти дітей-мешканців міста, то в них ще гірше з досвідом та вміннями. В селі діти хоч копали горОд, дрова кололи, шось майстрували (в сільській хаті завжди є шо робити типу ремонту). Взагалі, згадайте себе у 18 років і зрозумієте. У ваші 18 років ви зовсім інакше проводили час, гаджети вас не відволікали від активного способу життя, ковід і війна теж не перешкоджали. Тому ваш життєвий досвід і близько не стояв із тим, що має нинішній 18-річний. Крім того, ви вважаєте, що чоловік у 18 років і у 50+ має однакові мізки та здібності? Тобто вас життя нічого не навчило?))
не надо мене в 18 згадувати. І не надо мене осуждать. я був молодий, мені треба були гроші. :lol:
чому це мене мало навчити оте "життя"? Водку пить? І жінок охмуряти? Да, воно достігається упражнєніями. Морди бити? Утратив практику) після 22 пішло на спад. Витривалість в мене слабша. Ну сильніший трохи, но не критично. Отців командирів слухатись? Тут якось ні. )))
шо там 59 річний за такий цінний опит може мати? Жигулі копійку вміє розбирати та корінці на городі виращувати?
Англійську забув, вищу математику забув. Орфографію і пукнтуацію забув. Помню тіки чудноє мгновєньє та микиту швачку :wink: . Но ніхто слухати не хоче :lol: дрова колоти і копати всячєськи ізбігаю на війні.
Не люблю я таке , я люблю бухать і єб-сь! А ще бджоли. Но...
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 19:25

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:Так тебе кто то уступит тепленький стульчик в ТЦК
Я не кажу про місце на теплому стільці, - я про "ходити по вулиці/пакувати в бусіки незламності"!

...вместо окопа. Да на эту должность тысяча претендентов.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 19:32

  Прохожий написав:
  vitaliiangel написав:Росіяни показують рештки БПЛА, що успішно уразив НПЗ сьогодні
https://t.me/couch_iu/55027

"Как видите мы перестали бить по НПЗ. Значит попросили не бить."(с)

я напомнил и сразу ударили. Дальше 1 шага мозг не мыслит?
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 19:38


😁😁😁Оооооо, а як ще приймуть закон ДЕмобілізації(для відслуживших 24міс) і що ТЦКашники мають однакові права, що й поліціянти... - а Успіх(прийшовши на дембель) візьме та й влаштується в ТЦК... :lol: - то "пісєц ухилянтам - вони більше сра ти на форумах не будуть!" :lol:[/quote]

Я ходив до ТЦК - черга " кітайців " за горизонт .
Більшість інваліди , і серед бажаючих інвалідів -ЧЕРГА .
І НЕ МРІЙ .
Востаннє редагувалось холява в Вів 02 кві, 2024 19:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 19:44

  Ой+ написав:Зеленський підписав закон про мобілізацію з 25 років https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-p ... 71219.html
Зеленський підписав закон про е-кабінет військовозобов'язаного https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-p ... 72533.html
В Україні обмежено придатні мають повторно пройти ВЛК https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-p ... 72533.html

"я ваш вирок"
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 19:45

  Прохожий написав:
  somilitark написав:Яж кажу "тіпа".
Так законодавчо вийшло, що оголошений воєнний стан, визиваються усі чоловіки віком 27-60.
А ось чоловіки 18-27 повинні призиватися законом чи щорічним указом про строкову службу, відповідні правові документи про строкову службу зараз не приймають, уряд скасував на час воєнного стану строкову службу, виходить молодняк не призивають, вірніше категорію 18-27 можна зараз залучити до оборони тільки по бажанню.
Можна сказати вийшла така правова колізія.

а М27-60 которые не проходили ВС каким боком призываются?
типа опа...

Ви не праві.
Хто не служив, той був визнаний обмежено придатний.
Тіпа достатньо хворий і не може служити в мирний час, але якщо війна, то в стрій...
Востаннє редагувалось somilitark в Вів 02 кві, 2024 19:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 19:47

  unicdima написав:
  fler написав:
  Banderlog написав:А шо в тому страшного? В чому причина тільки до 25р? З 18річного гірший солдат ніж з 59р?

Гірший в усьому, бо нічого не знає та не вміє, тому що життя ще не навчило, і строкову службу не проходив.

Армія научить.
Ще не було в історії такої війни де б не воювала молодь.

Також ще не було в історії такої війни, де б середній вік у війську був 45+.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 19:52

  Schmit написав:Також ще не було в історії такої війни, де б середній вік у війську був 45+.

Середня тривалість життя чоловіків 80 років назад була 40-45, тому фізично не було змоги набирати 18-60.
Ви дитина без шкільної освіти? Зовсім не вчили історію?
Який зараз трудовий вік?
Коли на пенсію?
В Європі в 65-67 виходять, ви теж цього не знали? В тих відосіках, що ви викладаєте логічно мислити не вчать?
somilitark
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