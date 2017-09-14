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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 02 кві, 2024 19:57
Прохожий написав:"Как видите мы перестали бить по НПЗ. Значит попросили не бить."(с)
Так и после выборов питун свернул войну. Территории то не надо ж.
«А то б чего он Херсон отдавал».
Ну и после атаки Игила кацапам объяснили, что СВО заканчиваем, теперь война с Игил. Все совпало. Все как завещал генерал СВР.
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Додано: Вів 02 кві, 2024 20:22
«Раб мечтает не о свободе, а о своих рабах»
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Додано: Вів 02 кві, 2024 20:47
ООН закликає припинити напади на цивільну інфраструктуру, — заява організації після атаки дронів у Татарстані
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Додано: Вів 02 кві, 2024 20:49
Xenon написав:
ООН закликає припинити напади на цивільну інфраструктуру, — заява організації після атаки дронів у Татарстані
Ми дуже занепокоєні
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Додано: Вів 02 кві, 2024 20:50
Поточна версія моделі бронювання, — Наталуха
📍Бізнес зможе забронювати до 50% від військовозобов’язаних співробітників.
📍Умова бронювання — відсутність податкових боргів та сплата військового збору на кожного працівника за формулою 1,5% від зарплати, плюс фіксована ставка у розмірі 20 000 грн/місяць.
📍Для ФОП діятиме додаткова вимога — подання довідки про наявність обороту на суму не менше, ніж вартість трьох місяців бронювання.
Компанія може самостійно обрати, яких працівників забронювати, але економічна бронь не даватиме дозвіл на виїзд за кордон
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Xenon
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Додано: Вів 02 кві, 2024 20:50
Xenon , это пздц.
В 22м все нефтебазы в Украине взорвали - все ок.
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Hotab
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Додано: Вів 02 кві, 2024 20:50
Xenon написав:
ООН закликає припинити напади на цивільну інфраструктуру, — заява організації після атаки дронів у Татарстані
vitaliiangel написав:
Значит попросили не бить.
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Додано: Вів 02 кві, 2024 20:59
vitaliiangel написав: Xenon написав:
ООН закликає припинити напади на цивільну інфраструктуру, — заява організації після атаки дронів у Татарстані
vitaliiangel написав:
Значит попросили не бить.
ООН зараз, як імпотент - багато чого розказує або мовчить, але нічого не робить
В лютому-березні 2022 року ...
Коли у нас в місті нафтобази палали - ООН мовчало
Коли у нас в місті зникла єлектрика і рашисти били свідомо, щоб єлектрики не було - ООН мовчало
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Додано: Вів 02 кві, 2024 21:02
flyman написав:
"я ваш вирок"
"Ну смари...хуже уже не будет"
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Додано: Вів 02 кві, 2024 21:06
Xenon написав:
ООН закликає припинити напади на цивільну інфраструктуру, — заява організації після атаки дронів у Татарстані
Місія їх така- закликать всіх до миру. Це не ООН, це Ісус Христос прямо
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