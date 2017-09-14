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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7462746374647465>
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 19:57

  Прохожий написав:
  vitaliiangel написав:Росіяни показують рештки БПЛА, що успішно уразив НПЗ сьогодні
https://t.me/couch_iu/55027

"Как видите мы перестали бить по НПЗ. Значит попросили не бить."(с)

Так и после выборов питун свернул войну. Территории то не надо ж.
«А то б чего он Херсон отдавал».
Ну и после атаки Игила кацапам объяснили, что СВО заканчиваем, теперь война с Игил. Все совпало. Все как завещал генерал СВР.
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 20:22

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  vitaliiangel написав:Так тебе кто то уступит тепленький стульчик в ТЦК
Я не кажу про місце на теплому стільці, - я про "ходити по вулиці/пакувати в бусіки незламності"! :lol: :lol: :lol:

«Раб мечтает не о свободе, а о своих рабах»
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ООН закликає припинити напади на цивільну інфраструктуру, — заява організації після атаки дронів у Татарстані
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Re: Напад росії і білорусі на Україну

Xenon написав:
ООН закликає припинити напади на цивільну інфраструктуру, — заява організації після атаки дронів у Татарстані
Ми дуже занепокоєні
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 20:50

Поточна версія моделі бронювання, — Наталуха

📍Бізнес зможе забронювати до 50% від військовозобов’язаних співробітників.
📍Умова бронювання — відсутність податкових боргів та сплата військового збору на кожного працівника за формулою 1,5% від зарплати, плюс фіксована ставка у розмірі 20 000 грн/місяць.
📍Для ФОП діятиме додаткова вимога — подання довідки про наявність обороту на суму не менше, ніж вартість трьох місяців бронювання.

Компанія може самостійно обрати, яких працівників забронювати, але економічна бронь не даватиме дозвіл на виїзд за кордон
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Xenon , это пздц.
В 22м все нефтебазы в Украине взорвали - все ок.
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 20:50

  Xenon написав:
ООН закликає припинити напади на цивільну інфраструктуру, — заява організації після атаки дронів у Татарстані

  vitaliiangel написав:Значит попросили не бить.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 20:59

  vitaliiangel написав:
  Xenon написав:
ООН закликає припинити напади на цивільну інфраструктуру, — заява організації після атаки дронів у Татарстані

  vitaliiangel написав:Значит попросили не бить.

ООН зараз, як імпотент - багато чого розказує або мовчить, але нічого не робить

В лютому-березні 2022 року ...
Коли у нас в місті нафтобази палали - ООН мовчало
Коли у нас в місті зникла єлектрика і рашисти били свідомо, щоб єлектрики не було - ООН мовчало
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 21:02

  flyman написав:
  Ой+ написав:Зеленський підписав закон про мобілізацію з 25 років https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-p ... 71219.html
Зеленський підписав закон про е-кабінет військовозобов'язаного https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-p ... 72533.html
В Україні обмежено придатні мають повторно пройти ВЛК https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-p ... 72533.html

"я ваш вирок"

"Ну смари...хуже уже не будет"
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  Xenon написав:
ООН закликає припинити напади на цивільну інфраструктуру, — заява організації після атаки дронів у Татарстані

Місія їх така- закликать всіх до миру. Це не ООН, це Ісус Христос прямо
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