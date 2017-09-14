fler написав:18-річний вже 2 роки як "сидить вдома" через повномасштабну війну, а до того ще сидів 2 роки через ковід.
Біда бідою, а чого він під час ковід вдома сидів?
ви вважаєте, що чоловік у 18 років і у 50+ має однакові мізки та здібності? Тобто вас життя нічого не навчило?))
З-під маминої спідниці виповзти, достатньо місяця ~3 підготовки шоб не було боляче за даремно прожите життя. А він у вас єдиний? Чи ви думаєте шо слова Шмигаля https://ukranews.com/ua/news/992210-v-k ... ayina-mala особисто вас не стосуються, воно якось саме понароджується? Чи потрібен Закон України "Про жіночий обов`язок"? Чи Федоров пообіцяв шо айті допоможуть?
fler написав:18-річний вже 2 роки як "сидить вдома" через повномасштабну війну, а до того ще сидів 2 роки через ковід.
Біда бідою, а чого він під час ковід вдома сидів?
ви вважаєте, що чоловік у 18 років і у 50+ має однакові мізки та здібності? Тобто вас життя нічого не навчило?))
З-під маминої спідниці виповзти, достатньо місяця ~3 підготовки шоб не було боляче за даремно прожите життя. А він у вас єдиний? Чи ви думаєте шо слова Шмигаля https://ukranews.com/ua/news/992210-v-k ... ayina-mala особисто вас не стосуються, воно якось саме понароджується? Чи потрібен Закон України "Про жіночий обов`язок"? Чи Федоров пообіцяв шо айті допоможуть?
хіба філіпінки з традиційними цінностями, але це не точно
fler написав:18-річний вже 2 роки як "сидить вдома" через повномасштабну війну, а до того ще сидів 2 роки через ковід.
Біда бідою, а чого він під час ковід вдома сидів?
ви вважаєте, що чоловік у 18 років і у 50+ має однакові мізки та здібності? Тобто вас життя нічого не навчило?))
З-під маминої спідниці виповзти, достатньо місяця ~3 підготовки шоб не було боляче за даремно прожите життя. А він у вас єдиний? Чи ви думаєте шо слова Шмигаля https://ukranews.com/ua/news/992210-v-k ... ayina-mala особисто вас не стосуються, воно якось саме понароджується? Чи потрібен Закон України "Про жіночий обов`язок"? Чи Федоров пообіцяв шо айті допоможуть?
хіба філіпінки з традиційними цінностями, але це не точно
Тобі ті філіпінки для чого? Своїх дівчат не вистачає? Ти хоч раз бачив вживу ту філіпінку?
📍Бізнес зможе забронювати до 50% від військовозобов’язаних співробітників. 📍Умова бронювання — відсутність податкових боргів та сплата військового збору на кожного працівника за формулою 1,5% від зарплати, плюс фіксована ставка у розмірі 20 000 грн/місяць. 📍Для ФОП діятиме додаткова вимога — подання довідки про наявність обороту на суму не менше, ніж вартість трьох місяців бронювання.
Компанія може самостійно обрати, яких працівників забронювати, але економічна бронь не даватиме дозвіл на виїзд за кордон
Так це що, айтівцям з ДіяСіті знов на фоп переходити, бо там ніяких ***их квот