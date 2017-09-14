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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7463746474657466>
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 21:10

  Бетон написав:
  Xenon написав:
ООН закликає припинити напади на цивільну інфраструктуру, — заява організації після атаки дронів у Татарстані

Місія їх така- закликать всіх до миру. Це не ООН, це Ісус Христос прямо

вдарять по азотному в Тольяіті, комусь на глобальному півдні прийдеться перейти на екологічно чисту нямку без нітратів (Шрі-Ланка в темі як то воно поділитися досвідом)
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 21:11

  fler написав:18-річний вже 2 роки як "сидить вдома" через повномасштабну війну, а до того ще сидів 2 роки через ковід.

Біда бідою, а чого він під час ковід вдома сидів?
ви вважаєте, що чоловік у 18 років і у 50+ має однакові мізки та здібності? Тобто вас життя нічого не навчило?))

З-під маминої спідниці виповзти, достатньо місяця ~3 підготовки шоб не було боляче за даремно прожите життя.
А він у вас єдиний? Чи ви думаєте шо слова Шмигаля https://ukranews.com/ua/news/992210-v-k ... ayina-mala особисто вас не стосуються, воно якось саме понароджується? Чи потрібен Закон України "Про жіночий обов`язок"? Чи Федоров пообіцяв шо айті допоможуть?
Water
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 21:13

  Water написав:
  fler написав:18-річний вже 2 роки як "сидить вдома" через повномасштабну війну, а до того ще сидів 2 роки через ковід.

Біда бідою, а чого він під час ковід вдома сидів?
ви вважаєте, що чоловік у 18 років і у 50+ має однакові мізки та здібності? Тобто вас життя нічого не навчило?))

З-під маминої спідниці виповзти, достатньо місяця ~3 підготовки шоб не було боляче за даремно прожите життя.
А він у вас єдиний? Чи ви думаєте шо слова Шмигаля https://ukranews.com/ua/news/992210-v-k ... ayina-mala особисто вас не стосуються, воно якось саме понароджується? Чи потрібен Закон України "Про жіночий обов`язок"? Чи Федоров пообіцяв шо айті допоможуть?

хіба філіпінки з традиційними цінностями, але це не точно
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 21:21

  flyman написав:
  Water написав:
  fler написав:18-річний вже 2 роки як "сидить вдома" через повномасштабну війну, а до того ще сидів 2 роки через ковід.

Біда бідою, а чого він під час ковід вдома сидів?
ви вважаєте, що чоловік у 18 років і у 50+ має однакові мізки та здібності? Тобто вас життя нічого не навчило?))

З-під маминої спідниці виповзти, достатньо місяця ~3 підготовки шоб не було боляче за даремно прожите життя.
А він у вас єдиний? Чи ви думаєте шо слова Шмигаля https://ukranews.com/ua/news/992210-v-k ... ayina-mala особисто вас не стосуються, воно якось саме понароджується? Чи потрібен Закон України "Про жіночий обов`язок"? Чи Федоров пообіцяв шо айті допоможуть?

хіба філіпінки з традиційними цінностями, але це не точно

Тобі ті філіпінки для чого? Своїх дівчат не вистачає? Ти хоч раз бачив вживу ту філіпінку?
Water
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 21:23

  Xenon написав:
Поточна версія моделі бронювання, — Наталуха

📍Бізнес зможе забронювати до 50% від військовозобов’язаних співробітників.
📍Умова бронювання — відсутність податкових боргів та сплата військового збору на кожного працівника за формулою 1,5% від зарплати, плюс фіксована ставка у розмірі 20 000 грн/місяць.
📍Для ФОП діятиме додаткова вимога — подання довідки про наявність обороту на суму не менше, ніж вартість трьох місяців бронювання.

Компанія може самостійно обрати, яких працівників забронювати, але економічна бронь не даватиме дозвіл на виїзд за кордон



Так це що, айтівцям з ДіяСіті знов на фоп переходити, бо там ніяких ***их квот
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 21:23

Water
Українки дорого)

Ти хоч раз бачив вживу ту філіпінку?

В одежі чи без?
Як і українку))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 21:30

  Hotab написав:Water
Українки дорого)

Ти хоч раз бачив вживу ту філіпінку?

В одежі чи без?

Лівим оком без, правим у. :)
Зображення
І це супер красуні.
Water
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 21:32

  flyman написав:
  Water написав:Тобі ті філіпінки для чого? Своїх дівчат не вистачає? Ти хоч раз бачив вживу ту філіпінку?

В українко цінності райбани за 350 євро в Парижі, а не "виконання жіночого обов'язку" в кількості 3 шт. і більше

А філіпінки живуть (тобто існують) на мінімалках?
Яким чином "райбани за 350" заважають народженню 3 дітей?
fler
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 21:34

  flyman написав:
  Water написав:
  flyman написав:хіба філіпінки з традиційними цінностями, але це не точно

Тобі ті філіпінки для чого? Своїх дівчат не вистачає? Ти хоч раз бачив вживу ту філіпінку?

В українко цінності райбани за 350 євро в Парижі, а не "виконання жіночого обов'язку" в кількості 3 шт. і більше

То ти не туди риєш:
№ Країна Кількість народжених на 1000 чол.
1 Нігер 47,5
2 Ангола 42,7
3 Уганда 42,3
4 Малі 42,2

UPD:
Розмір мінімалки на Філіпінах виріс до 610 PHP/день. ~238 баксів/міс.
Розмір мінімалки в Анголі залишився без змін- 32181 AOA/міс. (38.888 USD/міс.) в 2023.
Востаннє редагувалось Water в Вів 02 кві, 2024 21:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 21:39

  fler написав:Яким чином "райбани за 350" заважають народженню 3 дітей?

Гарне питання, це у вас потрібно спитать.
Water
 
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