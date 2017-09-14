Мабуть, якщо бюджет "плейбоя" не дозволяє взяти навіть райбани в розстрочку, то це відмінний засіб контрацепціїfler написав:
А філіпінки живуть (тобто існують) на мінімалках?
Яким чином "райбани за 350" заважають народженню 3 дітей?
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Додано: Вів 02 кві, 2024 21:54
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Мабуть, якщо бюджет "плейбоя" не дозволяє взяти навіть райбани в розстрочку, то це відмінний засіб контрацепції
Додано: Вів 02 кві, 2024 21:57
Shamana ніхто не бачив? ))) Не те, що "повз пройшов", а горОдами, горОдами )))
Додано: Вів 02 кві, 2024 22:00
Water
Це більше 140….
Хто кого буде «танцювати»?
Суспільна небезпека» інформатора дійсно важко прикручується до кримінальної справи.
Можливо, як варіант, аргументація така: в суспільстві завжди є ті, хто вже ухилився, тобто вже вчинив правопорушення. А інформатор допомагає уникнути відповідальності правопорушнику.
А так то у нас суспільство не уникає мобілізації, воно свідоме. І ТЦК не ловить нікого таємно. 😀
Додано: Вів 02 кві, 2024 22:09
Это как раз хороший пример того что я писал Виталику когда говорил что тюрьма ухилянтов не сильно пугает потому что в армии вероятность сесть в тюрьму еще выше, и чем выше звание тем выше вероятность "попасть под раздачу".
Додано: Вів 02 кві, 2024 22:15
katso
Как правило мат.отвественые - это офицеры.
Ухыляются вовсе не из-за тюрьмы за мат.ответственность или нарушение правил прохождения службы. Ухыляются, так как на войне стреляют. А большинство людей в жизни никогда осознанно не рисковали жизнью.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 02 кві, 2024 22:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 02 кві, 2024 22:38
Стосовно обговорення раніше штрафів 100 тис., 200 тис.
З'явилося отаке пояснення. Від поліції.
Про початок доставок до ТЦК поліцією неприйшовших по повістці.
Дивує, виходить:
- раніше ТЦК самі не надавали в поліцію звернень на розшук-доставку;
- тепер чомусь почали, хоча новий закон ось-ось буде прийнято;
- сам механізм поки такий:
1. ТЦК складає протокол і чекає прибуття-доставки неприбувшого. Визначивши час і місце розгляду справи.
2. І тільки! за наявності доставки підозрюваного у порушенні починає розгляд справи. Якщо підозрюваний доведе поважні причини неявки, то постановою закривається справа.
Якщо не доведе, то виноситься постанова на штраф. По 210-й КУПАП.
Тобто для штрафу потрібен підозрюваний.
Скоріше за все новий закон змінить даний порядок)), де ключове --- розгляд адмінсправи за наявності підозрюваного. На автоматичне визначення порушника за неявку до ТЦК. Тобто з виключенням можливості наявності важливих причин -- наприклад, до курьезу: помер десь у лісі або втопився, або спас Галактику від прибульців, або цунамі село змило, але штраф отримав)) А потім і блокування водійських прав тощо.
Автоматично -- штукенція гарна. Але для наявних порушень. Для ненаявних буде багато совкового а-ля *ліс рублять, щепки летять*.
Додано: Вів 02 кві, 2024 22:40
Додано: Вів 02 кві, 2024 22:44
Додано: Вів 02 кві, 2024 22:45
Сообщите, пожалуйста, только честно. Существует биолаборатория или академия, где всех женщин учат вот этому, про выходной?
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