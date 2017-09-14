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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7463746474657466
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 21:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fler написав:
  flyman написав:
  Water написав:Тобі ті філіпінки для чого? Своїх дівчат не вистачає? Ти хоч раз бачив вживу ту філіпінку?

В українко цінності райбани за 350 євро в Парижі, а не "виконання жіночого обов'язку" в кількості 3 шт. і більше

А філіпінки живуть (тобто існують) на мінімалках?
Яким чином "райбани за 350" заважають народженню 3 дітей?
Мабуть, якщо бюджет "плейбоя" не дозволяє взяти навіть райбани в розстрочку, то це відмінний засіб контрацепції
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 21:57

Shamana ніхто не бачив? ))) Не те, що "повз пройшов", а горОдами, горОдами :wink: )))
fler
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 22:00

Water
Розмір мінімалки на Філіпінах виріс до 610 PHP/день. ~238 баксів/міс.


Це більше 140….
Хто кого буде «танцювати»? :oops:
Получается что они практически признают что мобилизация возможна только скрытыми методами,


Суспільна небезпека» інформатора дійсно важко прикручується до кримінальної справи.
Можливо, як варіант, аргументація така: в суспільстві завжди є ті, хто вже ухилився, тобто вже вчинив правопорушення. А інформатор допомагає уникнути відповідальності правопорушнику.
А так то у нас суспільство не уникає мобілізації, воно свідоме. І ТЦК не ловить нікого таємно. 😀
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 22:09

  freeze написав:
detroytred написав:От що таке отаке визнанння отакого заступнецею МО?
Да це вирок...
Всім, хто довів до такого отого ротного, і хто досі цього не змінив.

Любой командир роты сейчас это будущий миллионер- должник.
Они сейчас разгоряченные, в боях, глаза горят, герои.
Но наше государство медленно запрягает, но ничего не забывает и рано или поздно догоняет.
У меня знакомый РХБЗшник, в 2014 году под Иловайском, чтобы выжить, оставили две машины с противогазами и отошли, до сих пор СБУшники теребят на допросы, куда гад дел противогазы.
СЗЧ в 2014 году, одумались, вернулись в часть, получили правительственные награды за героизм, где-то в 2017 году начали осуждать их за дезертирство. время дошло.
Дроны Мавики 2023 год не можем списать с командира, он не сделал акты введения в эксплуатацию, он мобилизованный, доброволец, не учился в академиях, откуда он знал о сраных актах. И так во всём. Сраная совковая армия. Спасает, что у пи... ещё более долб... совковая армия.


Это как раз хороший пример того что я писал Виталику когда говорил что тюрьма ухилянтов не сильно пугает потому что в армии вероятность сесть в тюрьму еще выше, и чем выше звание тем выше вероятность "попасть под раздачу".
katso
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 22:15

katso
в армии вероятность сесть в тюрьму еще выше,


Как правило мат.отвественые - это офицеры.
Ухыляются вовсе не из-за тюрьмы за мат.ответственность или нарушение правил прохождения службы. Ухыляются, так как на войне стреляют. А большинство людей в жизни никогда осознанно не рисковали жизнью.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 02 кві, 2024 22:16, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 22:38

Стосовно обговорення раніше штрафів 100 тис., 200 тис.

З'явилося отаке пояснення. Від поліції.
https://varta1.com.ua/news/pidrozdili-p ... 78998.html
Про початок доставок до ТЦК поліцією неприйшовших по повістці.
Дивує, виходить:
- раніше ТЦК самі не надавали в поліцію звернень на розшук-доставку;
- тепер чомусь почали, хоча новий закон ось-ось буде прийнято;
- сам механізм поки такий:
1. ТЦК складає протокол і чекає прибуття-доставки неприбувшого. Визначивши час і місце розгляду справи.
2. І тільки! за наявності доставки підозрюваного у порушенні починає розгляд справи. Якщо підозрюваний доведе поважні причини неявки, то постановою закривається справа.
Якщо не доведе, то виноситься постанова на штраф. По 210-й КУПАП.

Тобто для штрафу потрібен підозрюваний.
Скоріше за все новий закон змінить даний порядок)), де ключове --- розгляд адмінсправи за наявності підозрюваного. На автоматичне визначення порушника за неявку до ТЦК. Тобто з виключенням можливості наявності важливих причин -- наприклад, до курьезу: помер десь у лісі або втопився, або спас Галактику від прибульців, або цунамі село змило, але штраф отримав)) А потім і блокування водійських прав тощо.

Автоматично -- штукенція гарна. Але для наявних порушень. Для ненаявних буде багато совкового а-ля *ліс рублять, щепки летять*.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 22:40

  fler написав:Shamana ніхто не бачив? ))) Не те, що "повз пройшов", а горОдами, горОдами :wink: )))

Нічого так не дратує жінку, як чоловік, який у свій єдиний вихідний сидить і нічого не робить )
Shaman исправится и как истинный джентльмен будет восхищаться женской красотой )
stm
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 22:45

  stm написав:
  fler написав:Shamana ніхто не бачив? ))) Не те, що "повз пройшов", а горОдами, горОдами :wink: )))

Нічого так не дратує жінку, як чоловік, який у свій єдиний вихідний сидить і нічого не робить )
Shaman исправится и как истинный джентльмен будет восхищаться женской красотой )

Сообщите, пожалуйста, только честно. Существует биолаборатория или академия, где всех женщин учат вот этому, про выходной?
Бетон
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