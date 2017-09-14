fler написав:18-річний вже 2 роки як "сидить вдома" через повномасштабну війну, а до того ще сидів 2 роки через ковід.
Біда бідою, а чого він під час ковід вдома сидів?
ви вважаєте, що чоловік у 18 років і у 50+ має однакові мізки та здібності? Тобто вас життя нічого не навчило?))
З-під маминої спідниці виповзти, достатньо місяця ~3 підготовки шоб не було боляче за даремно прожите життя. А він у вас єдиний? Чи ви думаєте шо слова Шмигаля https://ukranews.com/ua/news/992210-v-k ... ayina-mala особисто вас не стосуються, воно якось саме понароджується? Чи потрібен Закон України "Про жіночий обов`язок"? Чи Федоров пообіцяв шо айті допоможуть?
📍Бізнес зможе забронювати до 50% від військовозобов’язаних співробітників. 📍Умова бронювання — відсутність податкових боргів та сплата військового збору на кожного працівника за формулою 1,5% від зарплати, плюс фіксована ставка у розмірі 20 000 грн/місяць. 📍Для ФОП діятиме додаткова вимога — подання довідки про наявність обороту на суму не менше, ніж вартість трьох місяців бронювання.
Компанія може самостійно обрати, яких працівників забронювати, але економічна бронь не даватиме дозвіл на виїзд за кордон
Так це що, айтівцям з ДіяСіті знов на фоп переходити, бо там ніяких ***их квот
detroytred написав:От що таке отаке визнанння отакого заступнецею МО? Да це вирок... Всім, хто довів до такого отого ротного, і хто досі цього не змінив.
Любой командир роты сейчас это будущий миллионер- должник. Они сейчас разгоряченные, в боях, глаза горят, герои. Но наше государство медленно запрягает, но ничего не забывает и рано или поздно догоняет. У меня знакомый РХБЗшник, в 2014 году под Иловайском, чтобы выжить, оставили две машины с противогазами и отошли, до сих пор СБУшники теребят на допросы, куда гад дел противогазы. СЗЧ в 2014 году, одумались, вернулись в часть, получили правительственные награды за героизм, где-то в 2017 году начали осуждать их за дезертирство. время дошло. Дроны Мавики 2023 год не можем списать с командира, он не сделал акты введения в эксплуатацию, он мобилизованный, доброволец, не учился в академиях, откуда он знал о сраных актах. И так во всём. Сраная совковая армия. Спасает, что у пи... ещё более долб... совковая армия.
Это как раз хороший пример того что я писал Виталику когда говорил что тюрьма ухилянтов не сильно пугает потому что в армии вероятность сесть в тюрьму еще выше, и чем выше звание тем выше вероятность "попасть под раздачу".
Как правило мат.отвественые - это офицеры. Ухыляются вовсе не из-за тюрьмы за мат.ответственность или нарушение правил прохождения службы. Ухыляются, так как на войне стреляют. А большинство людей в жизни никогда осознанно не рисковали жизнью.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 02 кві, 2024 22:16, всього редагувалось 1 раз.
Стосовно обговорення раніше штрафів 100 тис., 200 тис.
З'явилося отаке пояснення. Від поліції. https://varta1.com.ua/news/pidrozdili-p ... 78998.html Про початок доставок до ТЦК поліцією неприйшовших по повістці. Дивує, виходить: - раніше ТЦК самі не надавали в поліцію звернень на розшук-доставку; - тепер чомусь почали, хоча новий закон ось-ось буде прийнято; - сам механізм поки такий: 1. ТЦК складає протокол і чекає прибуття-доставки неприбувшого. Визначивши час і місце розгляду справи. 2. І тільки! за наявності доставки підозрюваного у порушенні починає розгляд справи. Якщо підозрюваний доведе поважні причини неявки, то постановою закривається справа. Якщо не доведе, то виноситься постанова на штраф. По 210-й КУПАП.
Тобто для штрафу потрібен підозрюваний. Скоріше за все новий закон змінить даний порядок)), де ключове --- розгляд адмінсправи за наявності підозрюваного. На автоматичне визначення порушника за неявку до ТЦК. Тобто з виключенням можливості наявності важливих причин -- наприклад, до курьезу: помер десь у лісі або втопився, або спас Галактику від прибульців, або цунамі село змило, але штраф отримав)) А потім і блокування водійських прав тощо.
Автоматично -- штукенція гарна. Але для наявних порушень. Для ненаявних буде багато совкового а-ля *ліс рублять, щепки летять*.
Как правило мат.отвественые - это офицеры. Ухыляются вовсе не из-за тюрьмы за мат.ответственность или нарушение правил прохождения службы. Ухыляются, так как на войне стреляют. А большинство людей в жизни никогда осознанно не рисковали жизнью.
Більшість людей не бачать причини нею ризикувати. Так як не вважає державу своєю зоною відповідальності. Не знаю чи це можно змінити за пару років. І на рахунок молоді скажу теж проблема не в тому що дрова не вміють рубати чи картоплю пекти в ватрі, проблема в тому , що в них їхнє кінчається за дверима їхньої кімнати. Нема такого щоб бились за вулицю, за район чи за село на храмове свято. Це я не за всіх, але багато живуть тримаючись за мамину спідницю до 30р.
Поки всі ті особи не втекли, і тричі не відреклись (на запис) від України та всього залишеного в ній -- вони ще є...
Це дані станом на 1 січня 2022. За два роки нічого не змінилось?
Вочевидь, що і далі тривала депопуляція. Скільки зникло за попередні 30 років? 9млн? По 0.3млн за рік? Скільки могло зникнути за 2 останні роки. 1млн?
Banderlog написав:
fler написав:
Banderlog написав: ote="5707161:somilitark"]Bobua Не реагуйте на провокації, вік теоретичного призову знизять до 25 років, 18-25-ти річних не визовуть без їх бажання, не ведіться на рашавкиди.[/quot
А шо в тому страшного? В чому причина тільки до 25р? З 18річного гірший солдат ніж з 59р?
Гірший в усьому, бо нічого не знає та не вміє, тому що життя ще не навчило, і строкову службу не проходив.
багато хто строкову не проходив. Я теж не проходив. В 18р ? Не знає і не вміє? Це чого він не знає що знає 59р? Автомат штука не складна. Мити снаряди солярою і таскати їх до пушок знань багато треба? З лопатою не справиться? По технологічності то старіки в глибокім заду і обучаємість не та в старого. В чому конкретно проблема? Шо там життя мало навчити?
І справді дивні речі пише панночка. Хлопці на піку можливостей (витривалість, швидкість, реакція, навчання...), а вона хвалить 59річних... Тут явно якийсь підступ... :--)
somilitark написав:
Banderlog написав:
somilitark написав:Bobua Не реагуйте на провокації, вік теоретичного призову знизять до 25 років, 18-25-ти річних не визовуть без їх бажання, не ведіться на рашавкиди.
А шо в тому страшного? В чому причина тільки до 25р? З 18річного гірший солдат ніж з 59р?
Дуже дискусійне питання. Моя думка, що зараз так склались обставини. Зрозуміло, що якщо війна такої інтесивності буде продовжуватись, бо всякі броні будуть зняті, в т.ч. і буде призов від 18 до 60, і усіляких держслужбовців і поліцейських. Але поки так. Зараз ми тіпа ще думаємо за генофонд, щоб воювали тільки ті, які вже "пожили". А молоді нехай стають ще батьками, вчаться і набивають життєві шишки, не хвилюючись про війну і можливу мобілізацію. Треба звичайно дивитись на фізичний стан людини, але призов людей за 50 на умовний ноль, це жесть. Немає справедливості в світі, кожен її бачить зі своєї колокольні)))
А де ж вимоги до “генофонду” щодо появи дітей? :--) Де складання планів і графіків?
Але всі ці питання, всі ці чіпляння за дедалі мокріші соломинки, все оте порівняння сов з глобусами -- відволікають нас від головного: як повернути вже майже елоям (яких у нас ~ 99%), як повернути їм людську подобу? Зрозуміло, що не миттєво, так не буває, але ж має бути план! :--)