Додано: Вів 02 кві, 2024 22:38

Стосовно обговорення раніше штрафів 100 тис., 200 тис.З'явилося отаке пояснення. Від поліції.Про початок доставок до ТЦК поліцією неприйшовших по повістці.Дивує, виходить:- раніше ТЦК самі не надавали в поліцію звернень на розшук-доставку;- тепер чомусь почали, хоча новий закон ось-ось буде прийнято;- сам механізм поки такий:1. ТЦК складає протокол і чекає прибуття-доставки неприбувшого. Визначивши час і місце розгляду справи.2. І тільки! за наявності доставки підозрюваного у порушенні починає розгляд справи. Якщо підозрюваний доведе поважні причини неявки, то постановою закривається справа.Якщо не доведе, то виноситься постанова на штраф. По 210-й КУПАП.Тобто для штрафу потрібен підозрюваний.Скоріше за все новий закон змінить даний порядок)), де ключове --- розгляд адмінсправи за наявності підозрюваного. На автоматичне визначення порушника за неявку до ТЦК. Тобто з виключенням можливості наявності важливих причин -- наприклад, до курьезу: помер десь у лісі або втопився, або спас Галактику від прибульців, або цунамі село змило, але штраф отримав)) А потім і блокування водійських прав тощо.Автоматично -- штукенція гарна. Але для наявних порушень. Для ненаявних буде багато совкового а-ля *ліс рублять, щепки летять*.