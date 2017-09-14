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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 74637464746574667467>
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 22:56

  somilitark написав:
  Schmit написав:Також ще не було в історії такої війни, де б середній вік у війську був 45+.

Середня тривалість життя чоловіків 80 років назад була 40-45, тому фізично не було змоги набирати 18-60.
Ви дитина без шкільної освіти? Зовсім не вчили історію?
Який зараз трудовий вік?
Коли на пенсію?
В Європі в 65-67 виходять, ви теж цього не знали? В тих відосіках, що ви викладаєте логічно мислити не вчать?

Це повна маячня. Вже розбирали тут, як розраховується ця середня тривалість життя, а ви далі...
Читайте і прозрівайте.
Чи дійсно ми живемо довше, ніж наші предки?

Але мова тут не про тривалість життя, а про фізичні показники організму, які у сьогоднішнього пузатого офісного планктону 40+ точно гірші, ніж у людей 80 років назад.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 02 кві, 2024 22:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 22:57

  katso написав:Это как раз хороший пример того что я писал Виталику когда говорил что тюрьма ухилянтов не сильно пугает потому что в армии вероятность сесть в тюрьму еще выше, и чем выше звание тем выше вероятность "попасть под раздачу".

Ухилянти можуть надати і статистику, що вище? :D
У нас зі складу РАО пропав був ящик з калашами, начальник РАО мав трохи головняка але звільнився з армії без особливих проблем.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 23:02

  Banderlog написав:Більшість людей не бачать причини нею ризикувати. Так як не вважає державу своєю зоною відповідальності. Не знаю чи це можно змінити за пару років. І на рахунок молоді скажу теж проблема не в тому що дрова не вміють рубати чи картоплю пекти в ватрі, проблема в тому , що в них їхнє кінчається за дверима їхньої кімнати. Нема такого щоб бились за вулицю, за район чи за село на храмове свято. :lol:
Це я не за всіх, але багато живуть тримаючись за мамину спідницю до 30р.

Тобто при гарантії не загинути, вважаєте, суттєво збільшилась би кількість бажаючих змінити вільне цивільне життя на вслужбу (тобто систему з обмеженнями), да ще в отих умовах війни?

З чого б це?
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 23:07

  unicdima написав:
  katso написав:Это как раз хороший пример того что я писал Виталику когда говорил что тюрьма ухилянтов не сильно пугает потому что в армии вероятность сесть в тюрьму еще выше, и чем выше звание тем выше вероятность "попасть под раздачу".

Ухилянти можуть надати і статистику, що вище? :D
У нас зі складу РАО пропав був ящик з калашами, начальник РАО мав трохи головняка але звільнився з армії без особливих проблем.


Судя по написаному Вы не понимаете глубины проблемы. Уволился он без проблем, и что вопрос закрыт? У меня, на гражданке, тоже был похожий случай, с обычными неоружейными предметами - тоже чуваки такие "да пофиг прокатило". Никто не дергает. А потом через пять лет где-то-там-в-органах кто-то поменялся и новый говорит "о а срок давности еще не прошел а мне нужны баллы - а можно парни вас еще на одно "собеседование". А потом еще через 5 лет. А потом они уже и не такие борзые - говорят так когда это кончится.
katso
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vitaliiangel

чёто я отстал от жизни .

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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 23:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хлопці, а поясніть мені, звідки в нас проблеми з мобілізацією? Про цю війну наш сивочолий Гетьман попереджав з кожного свого білборду ще у 2019 році. Наш мудрий народ вирішив, що це така політична технологія "атопутіннападьот". І проголосував за казкового персонажа, за прості рішення, за людину, яка обіцяла припинити війну з росією якось дуже просто і легко ( до речі, багато хто з моїх одеських знайомих ще в грудні 2021 з піною у рота доводив мені що "їхтамнєт", тобто ми не воюємо з росією). 13.5 млн. українців свого часу вирішили ризикнути, проголосували за казку. По даних екзітполів, 80% з них були люди віком до 30 років. Нехай, навіть, серед них 50% жінки. Але в нас залишається 5.4 млн. чоловіків до 30 років. Супер ризикових хлопців. Де вони?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 23:13

  airmax78 написав:Де вони?
а вы где? примерно там же и остальные.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 23:14

  Bobua написав:Але всі ці питання, всі ці чіпляння за дедалі мокріші соломинки, все оте порівняння сов з глобусами -- відволікають нас від головного: як повернути вже майже елоям (яких у нас ~ 99%), як повернути їм людську подобу?
Зрозуміло, що не миттєво, так не буває, але ж має бути план! :--)

В сенсі як?
Да ніяк.
Гегель Вам на допомогу...

Через свідомість це (перетворення суспільства) не робиться. Доведено крахом реалізації совка.

А от по Гегелю в точності.
Головний злочин комуняк, що на словах вони визнавали Гегеля, а на ділі спробували робити, як чистої води ідеалісти.

Треба змінювати битіє)))
В напрямку печер. І десь на півшляху до рівня морлоків отримаєте людину.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 23:16

  detroytred написав:В напрямку печер
объясните, если не сложно.
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 23:16

katso
За войну столько утеряли, использовали, и тд , а сколько еще исчезнет. Нет ресурсов это все проверять. В 14-м летом сели в Краматорск , вылет обратно завтра, делать было нечего. Пошли взяли цинк 5.45, из своих АКСУ пол дня с перерывами на охлаждение стволов упражнялись. Естественно гильзы не сдавали , нигде не отчитывались. Кто-то там угрожал что рано или поздно спросят (ведь подписи свои ставили, вч указывали) , но так оно все и затихло.
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