Banderlog написав:Більшість людей не бачать причини нею ризикувати. Так як не вважає державу своєю зоною відповідальності. Не знаю чи це можно змінити за пару років. І на рахунок молоді скажу теж проблема не в тому що дрова не вміють рубати чи картоплю пекти в ватрі, проблема в тому , що в них їхнє кінчається за дверима їхньої кімнати. Нема такого щоб бились за вулицю, за район чи за село на храмове свято. Це я не за всіх, але багато живуть тримаючись за мамину спідницю до 30р.
Тобто при гарантії не загинути, вважаєте, суттєво збільшилась би кількість бажаючих змінити вільне цивільне життя на вслужбу (тобто систему з обмеженнями), да ще в отих умовах війни?
З чого б це?
я не про це. В кожного є речі за які він готовий ризикувати життям. Але більшість ця війна не задіває. Вони не рахують це зоною особистої відповідальності.
За новими правилами чоловіки, які були визнані обмежено придатними до служби, повинні будуть протягом 9 місяців пройти повторний медичний огляд.
Тепер є лише два стани – "придатний" і "непридатний" до військової служби. Статут "обмежено придатного скасували". ------------------------------------------------------------------------- читаю таке в новинах, там ссилка на закон https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43329 перечитав і не бачу ніде про скасування обмеженої придатності.
detroytred написав:Стосовно обговорення раніше штрафів 100 тис., 200 тис.
З'явилося отаке пояснення. Від поліції. https://varta1.com.ua/news/pidrozdili-p ... 78998.html Про початок доставок до ТЦК поліцією неприйшовших по повістці. Дивує, виходить: - раніше ТЦК самі не надавали в поліцію звернень на розшук-доставку; - тепер чомусь почали, хоча новий закон ось-ось буде прийнято; - сам механізм поки такий: 1. ТЦК складає протокол і чекає прибуття-доставки неприбувшого. Визначивши час і місце розгляду справи. 2. І тільки! за наявності доставки підозрюваного у порушенні починає розгляд справи. Якщо підозрюваний доведе поважні причини неявки, то постановою закривається справа. Якщо не доведе, то виноситься постанова на штраф. По 210-й КУПАП.
Тобто для штрафу потрібен підозрюваний. Скоріше за все новий закон змінить даний порядок)), де ключове --- розгляд адмінсправи за наявності підозрюваного. На автоматичне визначення порушника за неявку до ТЦК. Тобто з виключенням можливості наявності важливих причин -- наприклад, до курьезу: помер десь у лісі або втопився, або спас Галактику від прибульців, або цунамі село змило, але штраф отримав)) А потім і блокування водійських прав тощо.
Автоматично -- штукенція гарна. Але для наявних порушень. Для ненаявних буде багато совкового а-ля *ліс рублять, щепки летять*.
А що заважає, після прийняття такого закону і його оповіщення у всіх ЗМІ - всім ухилянтам самим, НА ВИПЕРЕДЖЕННЯ, ломанутись до найближчого ТЦК, щоб відмітитись?
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 02 кві, 2024 23:39, всього редагувалось 2 разів.
Ну так, деяких я знаю. Вони відразу після свого вибору вирішили дивитись на розквіт країни з заокеану. Але ж всі втекти не могли, бо більшість з них просто не могла допускати думки про кацапське вторгнення, як і їх обранець. Тому думаю, що більшість таки на місці.
Hotab написав:katso За войну столько утеряли, использовали, и тд , а сколько еще исчезнет. Нет ресурсов это все проверять. В 14-м летом сели в Краматорск , вылет обратно завтра, делать было нечего. Пошли взяли цинк 5.45, из своих АКСУ пол дня с перерывами на охлаждение стволов упражнялись. Естественно гильзы не сдавали , нигде не отчитывались. Кто-то там угрожал что рано или поздно спросят (ведь подписи свои ставили, вч указывали) , но так оно все и затихло.
Одно дело расходники - патроны, продукты, стройматериалы или например ваш керосин который "веса не имеет" Другое дело номерные калаши, вооружение, агрегаты или запчасти, которые потом могут всплыть и через 20 лет. Как мне кажется Не теряйте, берегите себя.
Banderlog написав:Більшість людей не бачать причини нею ризикувати. Так як не вважає державу своєю зоною відповідальності. Не знаю чи це можно змінити за пару років. І на рахунок молоді скажу теж проблема не в тому що дрова не вміють рубати чи картоплю пекти в ватрі, проблема в тому , що в них їхнє кінчається за дверима їхньої кімнати. Нема такого щоб бились за вулицю, за район чи за село на храмове свято. Це я не за всіх, але багато живуть тримаючись за мамину спідницю до 30р.
Тобто при гарантії не загинути, вважаєте, суттєво збільшилась би кількість бажаючих змінити вільне цивільне життя на вслужбу (тобто систему з обмеженнями), да ще в отих умовах війни?
З чого б це?
Просто до гарантії "не загинути"(або мала ймовірність загинути при супер-глибоких бетонних укріпленнях) додати лише "чіткі терміни" - контракти на вибір 6-12-18-24міс! Думаю, що при таких двох складових - таки ломануться на 50К в тил, де "гарантії не загинути 99%" і на 100-120К, де "мала ймовірність загинути".
airmax78 написав:Хлопці, а поясніть мені, звідки в нас проблеми з мобілізацією? Про цю війну наш сивочолий Гетьман попереджав з кожного свого білборду ще у 2019 році. Наш мудрий народ вирішив, що це така політична технологія "атопутіннападьот". І проголосував за казкового персонажа, за прості рішення, за людину, яка обіцяла припинити війну з росією якось дуже просто і легко ( до речі, багато хто з моїх одеських знайомих ще в грудні 2021 з піною у рота доводив мені що "їхтамнєт", тобто ми не воюємо з росією). 13.5 млн. українців свого часу вирішили ризикнути, проголосували за казку. По даних екзітполів, 80% з них були люди віком до 30 років. Нехай, навіть, серед них 50% жінки. Але в нас залишається 5.4 млн. чоловіків до 30 років. Супер ризикових хлопців. Де вони?
ви були невиїздний в перший місяць війни(сами писали) билися в істериці головою об стіну у Львові виїхали за якоюсь схемою, невизначеного ступеня сірості напередодні війни влаштували грандремонт своїй прелєсті тобто у повнномаштабну війну ви вірили не більше за інших тому закінчуйте пропагувати свою інтелектуальну виключність, бо прєлєсть таки відійде фронтовікам-успіхам