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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7464746574667467>
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 23:19

  detroytred написав:
  Banderlog написав:Більшість людей не бачать причини нею ризикувати. Так як не вважає державу своєю зоною відповідальності. Не знаю чи це можно змінити за пару років. І на рахунок молоді скажу теж проблема не в тому що дрова не вміють рубати чи картоплю пекти в ватрі, проблема в тому , що в них їхнє кінчається за дверима їхньої кімнати. Нема такого щоб бились за вулицю, за район чи за село на храмове свято. :lol:
Це я не за всіх, але багато живуть тримаючись за мамину спідницю до 30р.

Тобто при гарантії не загинути, вважаєте, суттєво збільшилась би кількість бажаючих змінити вільне цивільне життя на вслужбу (тобто систему з обмеженнями), да ще в отих умовах війни?

З чого б це?
я не про це.
В кожного є речі за які він готовий ризикувати життям. Але більшість ця війна не задіває. Вони не рахують це зоною особистої відповідальності.
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 23:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

За новими правилами чоловіки, які були визнані обмежено придатними до служби, повинні будуть протягом 9 місяців пройти повторний медичний огляд.

Тепер є лише два стани – "придатний" і "непридатний" до військової служби. Статут "обмежено придатного скасували".
-------------------------------------------------------------------------
читаю таке в новинах, там ссилка на закон https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43329
перечитав і не бачу ніде про скасування обмеженої придатності.
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 23:21

"Налєтай! Торопісь!!!"©)))

  detroytred написав:Стосовно обговорення раніше штрафів 100 тис., 200 тис.

З'явилося отаке пояснення. Від поліції.
https://varta1.com.ua/news/pidrozdili-p ... 78998.html
Про початок доставок до ТЦК поліцією неприйшовших по повістці.
Дивує, виходить:
- раніше ТЦК самі не надавали в поліцію звернень на розшук-доставку;
- тепер чомусь почали, хоча новий закон ось-ось буде прийнято;
- сам механізм поки такий:
1. ТЦК складає протокол і чекає прибуття-доставки неприбувшого. Визначивши час і місце розгляду справи.
2. І тільки! за наявності доставки підозрюваного у порушенні починає розгляд справи. Якщо підозрюваний доведе поважні причини неявки, то постановою закривається справа.
Якщо не доведе, то виноситься постанова на штраф. По 210-й КУПАП.

Тобто для штрафу потрібен підозрюваний.
Скоріше за все новий закон змінить даний порядок)), де ключове --- розгляд адмінсправи за наявності підозрюваного. На автоматичне визначення порушника за неявку до ТЦК. Тобто з виключенням можливості наявності важливих причин -- наприклад, до курьезу: помер десь у лісі або втопився, або спас Галактику від прибульців, або цунамі село змило, але штраф отримав)) А потім і блокування водійських прав тощо.

Автоматично -- штукенція гарна. Але для наявних порушень. Для ненаявних буде багато совкового а-ля *ліс рублять, щепки летять*.

А що заважає, після прийняття такого закону і його оповіщення у всіх ЗМІ - всім ухилянтам самим, НА ВИПЕРЕДЖЕННЯ, ломанутись до найближчого ТЦК, щоб відмітитись? ;)
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 02 кві, 2024 23:39, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 23:22

  vitaliiangel написав:
  airmax78 написав:Де вони?
а вы где? примерно там же и остальные.

Ну так, деяких я знаю. Вони відразу після свого вибору вирішили дивитись на розквіт країни з заокеану. Але ж всі втекти не могли, бо більшість з них просто не могла допускати думки про кацапське вторгнення, як і їх обранець. Тому думаю, що більшість таки на місці.
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 23:29

  Hotab написав:katso
За войну столько утеряли, использовали, и тд , а сколько еще исчезнет. Нет ресурсов это все проверять. В 14-м летом сели в Краматорск , вылет обратно завтра, делать было нечего. Пошли взяли цинк 5.45, из своих АКСУ пол дня с перерывами на охлаждение стволов упражнялись. Естественно гильзы не сдавали , нигде не отчитывались. Кто-то там угрожал что рано или поздно спросят (ведь подписи свои ставили, вч указывали) , но так оно все и затихло.


Одно дело расходники - патроны, продукты, стройматериалы или например ваш керосин который "веса не имеет" :wink: Другое дело номерные калаши, вооружение, агрегаты или запчасти, которые потом могут всплыть и через 20 лет. Как мне кажется :roll: Не теряйте, берегите себя.
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 23:36

На мою думку

  detroytred написав:
  Banderlog написав:Більшість людей не бачать причини нею ризикувати. Так як не вважає державу своєю зоною відповідальності. Не знаю чи це можно змінити за пару років. І на рахунок молоді скажу теж проблема не в тому що дрова не вміють рубати чи картоплю пекти в ватрі, проблема в тому , що в них їхнє кінчається за дверима їхньої кімнати. Нема такого щоб бились за вулицю, за район чи за село на храмове свято. :lol:
Це я не за всіх, але багато живуть тримаючись за мамину спідницю до 30р.

Тобто при гарантії не загинути, вважаєте, суттєво збільшилась би кількість бажаючих змінити вільне цивільне життя на вслужбу (тобто систему з обмеженнями), да ще в отих умовах війни?

З чого б це?
Просто до гарантії "не загинути"(або мала ймовірність загинути при супер-глибоких бетонних укріпленнях) додати лише "чіткі терміни" - контракти на вибір 6-12-18-24міс!
Думаю, що при таких двох складових - таки ломануться на 50К в тил, де "гарантії не загинути 99%" і на 100-120К, де "мала ймовірність загинути".
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 23:37

katso
ваш керосин который "веса не имеет" :wink:

Счас подробнее.. почему «мой» керосин не имеет веса и к чему подмигивание?
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 23:37

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:В напрямку печер
объясните, если не сложно.

Битіє визначає свідомість.

Морлоки тому і морлоки, що живуть в тих печерах. А не тому що хотять бути отакими.
Відповідно і елої.
Це матеріалізм Гегеля. Маркс лише поцупив його собі...

Хоча що матеріалізм, що ідеалізм - це крайнощі. Оптімум посередині.
Але суспільство рухається саме знизу догори. З матеріалізму...
З печер.
До умов главенства ідеалізм, як до зірок.
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 23:41

  airmax78 написав:Хлопці, а поясніть мені, звідки в нас проблеми з мобілізацією? Про цю війну наш сивочолий Гетьман попереджав з кожного свого білборду ще у 2019 році. Наш мудрий народ вирішив, що це така політична технологія "атопутіннападьот". І проголосував за казкового персонажа, за прості рішення, за людину, яка обіцяла припинити війну з росією якось дуже просто і легко ( до речі, багато хто з моїх одеських знайомих ще в грудні 2021 з піною у рота доводив мені що "їхтамнєт", тобто ми не воюємо з росією). 13.5 млн. українців свого часу вирішили ризикнути, проголосували за казку. По даних екзітполів, 80% з них були люди віком до 30 років. Нехай, навіть, серед них 50% жінки. Але в нас залишається 5.4 млн. чоловіків до 30 років. Супер ризикових хлопців. Де вони?


ви були невиїздний в перший місяць війни(сами писали)
билися в істериці головою об стіну у Львові
виїхали за якоюсь схемою, невизначеного ступеня сірості
напередодні війни влаштували грандремонт своїй прелєсті
тобто у повнномаштабну війну ви вірили не більше за інших
тому закінчуйте пропагувати свою інтелектуальну виключність, бо прєлєсть таки відійде фронтовікам-успіхам
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Ukraine Might Be Getting $34 Billion In American Weapons—And Soon
https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2 ... -and-soon/
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