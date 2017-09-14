Успіх написав:Просто до гарантії "не загинути"(або мала ймовірність загинути при супер-глибоких бетонних укріпленнях) додати лише "чіткі терміни" - контракти на вибір 6-12-18-24міс! Думаю, що при таких двох складових - таки ломануться на 50К в тил, де "гарантії не загинути 99%" і на 100-120К, де "мала ймовірність загинути".
То Ви зі своєї, що маєте позиції, так бачите. Це для Вас здається клас... А чувакам, які в кахфе, ресторанах, спорзалах, за пивасом, в гаражі з друзяками ... Ну нафіг їм оті командири-начальники, хформа, холодний бетон з грибком на стінах, розпорядок і т.д., і т.п. Тим паче не буде загроз життю, то іншими аспектами вслужби зайоб-ть. І головне: всіх трьох складових одночасно (безпека, термін, гроші) апріорі не буде. Це всі розуміють.
А будете в безпеці, з терміном, але з невеликим грошами (тобто як в мирний час) -- то ... до війни бажаючих не було))
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 02 кві, 2024 23:49, всього редагувалось 2 разів.
airmax78 написав:Ну так, деяких я знаю. Вони відразу після свого вибору вирішили дивитись на розквіт країни з заокеану. Але ж всі втекти не могли, бо більшість з них просто не могла допускати думки про кацапське вторгнення, як і їх обранець. Тому думаю, що більшість таки на місці.
Инсайдер очень интересное раскопал про дипломатов. Улей шершней разрушила именно война в Украине. Так что поприколу вылезло боком всему миру. Можно было просто не замечать ни новичка, ни убийств. Тишина была залогом успеха )
18:13 Энтони Блинкен: США не поддерживают украинские удары по территории России «Это наша точка зрения и политика с первого дня в отношении Украины — сделать все, что в наших силах, чтобы помочь Украине защитить себя от этой российской агрессии. В то же время мы не поддерживаем украинские удары вне ее территории и не способствуем им», — подчеркнул, уже далеко не в первый раз, американский госсекретарь.
11:44 Атаки украинских беспилотников по российским НПЗ стали возможны благодаря использованию дронов с большей дальностью действия и более продвинутыми возможностями, некоторые из которых начали интегрировать базовую форму искусственного интеллекта, сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к украинской программе дронов. ........... Эксперты полагают, что эти атаки могут оказать большее влияние на российскую экономику, чем нынешние санкции, говорится в публикации CNN. ....... Американских чиновников беспокоит последствия на мировую экономику от этих ударов, однако «тупиковая ситуация в Вашингтоне по поводу финансирования Украины и возможность перемен в Белом доме в следующем году могут дать Киеву некоторую свободу действий», говорится в публикации.
detroytred написав:То Ви зі своєї, що маєте позиції, так бачите. Це для Вас здається клас... А чувакам, які в кахфе, ресторанах, спорзалах, за пивасом, в гаражі з друзяками ... Ну нафіг їм оті командири-начальники, хформа, холодний бетон з грибком на стінах, розпорядок і т.д., і т.п.
Ну це б вже виглядало, як типу "поїхати в Польщу на заробітки" Кожен собі вибрав би термін, підписав контракт і гайда заробляти на машину/квартиру Відповідно і плюшки різні до різних термінів, наприклад: 6міс. в зоні БД - з/п+премія -100К + УБД дійсне лише 3 роки)) 12міс в зоні БД - з/п+премія -150К + УБД діййсне 10років Ну і так далі...
detroytred написав:То Ви зі своєї, що маєте позиції, так бачите. Це для Вас здається клас... А чувакам, які в кахфе, ресторанах, спорзалах, за пивасом, в гаражі з друзяками ... Ну нафіг їм оті командири-начальники, хформа, холодний бетон з грибком на стінах, розпорядок і т.д., і т.п.
Ну це б вже виглядало, як типу "поїхати в Польщу на заробітки" Кожен собі вибрав би термін, підписав контракт і гайда заробляти на машину/квартиру Відповідно і плюшки різні до різних термінів, наприклад: 6міс. в зоні БД - з/п+премія -100К + УБД дійсне лише 3 роки)) 12міс в зоні БД - з/п+премія -150К + УБД діййсне 10років Ну і так далі...
9 міс. в тилу мінімалка, але можна цілуватися із колєжанками, тільки без УБД
Успіх написав:Ну це б вже виглядало, як типу "поїхати в Польщу на заробітки"
Теоретично можливо навіть Землю підняти ричагом)) Теоретично комунізм вважався можливим.
Проблема з практичною реалізацією. В данному випадку зрівняти умови війни з заробітками в Польщі.
Щоб механізм не працював, був неможливим, достатньо нехватки лише однієї якось ключової деталі. З багатьох. А так наче майже все є, а не їде, не працює, не відповідає зрівнянню з заробітком у Польщі.
Тому і проблема з мобілізацією, що для появи бажання у кожного, не вистачає для цього кожного своєї особистої маленької деталі. Якійсь елемент не влаштовує. А задовільнити вимоги всіх -- теоретично можливо, практично ні.