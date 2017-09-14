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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7465746674677468>
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 23:44

  Успіх написав:Просто до гарантії "не загинути"(або мала ймовірність загинути при супер-глибоких бетонних укріпленнях) додати лише "чіткі терміни" - контракти на вибір 6-12-18-24міс!
Думаю, що при таких двох складових - таки ломануться на 50К в тил, де "гарантії не загинути 99%" і на 100-120К, де "мала ймовірність загинути".

То Ви зі своєї, що маєте позиції, так бачите. Це для Вас здається клас...
А чувакам, які в кахфе, ресторанах, спорзалах, за пивасом, в гаражі з друзяками ...
Ну нафіг їм оті командири-начальники, хформа, холодний бетон з грибком на стінах, розпорядок і т.д., і т.п.
Тим паче не буде загроз життю, то іншими аспектами вслужби зайоб-ть.
І головне: всіх трьох складових одночасно (безпека, термін, гроші) апріорі не буде. Це всі розуміють.

А будете в безпеці, з терміном, але з невеликим грошами (тобто як в мирний час) -- то ... до війни бажаючих не було))
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 02 кві, 2024 23:49, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 23:45

  airmax78 написав:Ну так, деяких я знаю. Вони відразу після свого вибору вирішили дивитись на розквіт країни з заокеану. Але ж всі втекти не могли, бо більшість з них просто не могла допускати думки про кацапське вторгнення, як і їх обранець. Тому думаю, що більшість таки на місці.

Инсайдер очень интересное раскопал про дипломатов. Улей шершней разрушила именно война в Украине. Так что поприколу вылезло боком всему миру. Можно было просто не замечать ни новичка, ни убийств. Тишина была залогом успеха )
stm
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 23:47

  Ukrainian написав:Ukraine Might Be Getting $34 Billion In American Weapons—And Soon
https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2 ... -and-soon/


дай-то Б-г
тільки шоб допомога в ~ 200 танків. 40 літаків, знов не вскружила голови йти до Урала
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 23:55

18:13
Энтони Блинкен: США не поддерживают украинские удары по территории России
«Это наша точка зрения и политика с первого дня в отношении Украины — сделать все, что в наших силах, чтобы помочь Украине защитить себя от этой российской агрессии. В то же время мы не поддерживаем украинские удары вне ее территории и не способствуем им», — подчеркнул, уже далеко не в первый раз, американский госсекретарь.

11:44
Атаки украинских беспилотников по российским НПЗ стали возможны благодаря использованию дронов с большей дальностью действия и более продвинутыми возможностями, некоторые из которых начали интегрировать базовую форму искусственного интеллекта, сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к украинской программе дронов.
...........
Эксперты полагают, что эти атаки могут оказать большее влияние на российскую экономику, чем нынешние санкции, говорится в публикации CNN.
.......
Американских чиновников беспокоит последствия на мировую экономику от этих ударов, однако «тупиковая ситуация в Вашингтоне по поводу финансирования Украины и возможность перемен в Белом доме в следующем году могут дать Киеву некоторую свободу действий», говорится в публикации.

https://www.bbc.com/russian/live/news-68517128
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 23:58

Можливо все - було б лише бажання!;)

  detroytred написав:То Ви зі своєї, що маєте позиції, так бачите. Це для Вас здається клас...
А чувакам, які в кахфе, ресторанах, спорзалах, за пивасом, в гаражі з друзяками ...
Ну нафіг їм оті командири-начальники, хформа, холодний бетон з грибком на стінах, розпорядок і т.д., і т.п.
Ну це б вже виглядало, як типу "поїхати в Польщу на заробітки" :mrgreen:
Кожен собі вибрав би термін, підписав контракт і гайда заробляти на машину/квартиру :mrgreen:
Відповідно і плюшки різні до різних термінів, наприклад:
6міс. в зоні БД - з/п+премія -100К + УБД дійсне лише 3 роки))
12міс в зоні БД - з/п+премія -150К + УБД діййсне 10років
Ну і так далі... :D
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 00:02

  Успіх написав:
  detroytred написав:То Ви зі своєї, що маєте позиції, так бачите. Це для Вас здається клас...
А чувакам, які в кахфе, ресторанах, спорзалах, за пивасом, в гаражі з друзяками ...
Ну нафіг їм оті командири-начальники, хформа, холодний бетон з грибком на стінах, розпорядок і т.д., і т.п.
Ну це б вже виглядало, як типу "поїхати в Польщу на заробітки" :mrgreen:
Кожен собі вибрав би термін, підписав контракт і гайда заробляти на машину/квартиру :mrgreen:
Відповідно і плюшки різні до різних термінів, наприклад:
6міс. в зоні БД - з/п+премія -100К + УБД дійсне лише 3 роки))
12міс в зоні БД - з/п+премія -150К + УБД діййсне 10років
Ну і так далі... :D

9 міс. в тилу мінімалка, але можна цілуватися із колєжанками, тільки без УБД
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 00:03

  airmax78 написав:Наш мудрий народ вирішив

Це наслідок. Очевидний факт.

Починати розмірковування треба з пошуку причин чому так вирішив.
Дурних народів не буває.
Є причини, які спонукають суспільство-нарід до тих чи інших рішень.

Шукайте причини...
Чому один і той же нарід робить різний вибор.
Причина-наслідок... (С) Матриця

Бо у Вас так і буде виходити, що мудрий нарід жре маргарин, бо сам схотів.
Наш мудрий нарід залюбки свого Рузвельта вибрав би...
Але жре маргарин...
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 00:04

  fox767676 написав:
  Ukrainian написав:Ukraine Might Be Getting $34 Billion In American Weapons—And Soon
https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2 ... -and-soon/


дай-то Б-г
тільки шоб допомога в ~ 200 танків. 40 літаків, знов не вскружила голови йти до Урала

Посмотрите ссылку.
Там, вообще-то, речь идёт не о танках и самолётах. Больше о снарядах, гаубицах, HIMARS и Патриотах.
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 00:12

  Успіх написав:Ну це б вже виглядало, як типу "поїхати в Польщу на заробітки" :mrgreen:

Теоретично можливо навіть Землю підняти ричагом))
Теоретично комунізм вважався можливим.

Проблема з практичною реалізацією.
В данному випадку зрівняти умови війни з заробітками в Польщі.

Щоб механізм не працював, був неможливим, достатньо нехватки лише однієї якось ключової деталі. З багатьох.
А так наче майже все є, а не їде, не працює, не відповідає зрівнянню з заробітком у Польщі.

Тому і проблема з мобілізацією, що для появи бажання у кожного, не вистачає для цього кожного своєї особистої маленької деталі. Якійсь елемент не влаштовує.
А задовільнити вимоги всіх -- теоретично можливо, практично ні.

В Польщу на заробітки всі українці ж не поїхали)))) Тобто не схотіли.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 03 кві, 2024 00:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 00:18

  detroytred написав:А так наче майже все є,
Так отож, що не вистачає/або немає:
1. Чітких термінів/контрактів на 6-12-18-24міс!
2. Грошей(пообрізали, як могли)
3. Глибоких бетонних укріпленнь(щоб забезпечити максимальну безпеку)
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