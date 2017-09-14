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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 03 кві, 2024 00:22
Успіх написав: detroytred написав:
А так наче майже все є,
Так отож, що не вистачає/або немає:
1. Чітких термінів/контрактів на 6-12-18-24міс!
2. Грошей(пообрізали, як могли)
3. Глибоких бетонних укріпленнь(щоб забезпечити максимальну безпеку)
Отож. Цілий довгий перелік позитивних елементів не може перебити оцей коротенький.
Може навіть одного, якщо два якихось з цих трьох вирішити.
Тому класика залишається -- примус.
А для примусу потрібна побудова системи примусу. А для системи потрібна база законодавча. Ну і час. І бажаючі систему примусу створити. Бажаючі жити в ній.
Тупічек-с...
Хоча теоретично можливо, а от практично, м'яко кажучи, дуже складно. Потрібна ще наявність об'єктивних умов.
Коли ж бажання-запит-потреба-необзідність є, а можливостей нема, то ... штукатурення, штукатурка, маргарин з надписом масло. І в основі Матриця, як замінник ілюзіями реальності.
Чому?
Да тому, щоб не було отого повного розділення на морлоки та елоїв.
Щоб було тільки зміщення в бік елоїв.
Тобто і коммі лопухнулись, і Уеллс помилився, і Кейнс!!!, а рулять брати Вачовські...
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Додано: Сер 03 кві, 2024 01:03
Успіх написав: detroytred написав:
То Ви зі своєї, що маєте позиції, так бачите. Це для Вас здається клас...
А чувакам, які в кахфе, ресторанах, спорзалах, за пивасом, в гаражі з друзяками ...Ну нафіг їм
оті командири-начальники, хформа, холодний бетон з грибком на стінах, розпорядок і т.д., і т.п.
Ну це б вже виглядало, як типу "поїхати в Польщу на заробітки"
Кожен собі вибрав би термін, підписав контракт і гайда заробляти на машину/квартиру
Именно так и должно быть, по крайней мере в обществе где статус измеряется деньгами. С моряками именно такая схема и работает - и как-то туда их ловить не нужно - сами в очереди в рейс стоят несмотря на то что по году семьи не видят и гибнет их там тоже дай бог, кого малярия кого пьянка кого здоровье подкосит.
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Додано: Сер 03 кві, 2024 01:11
fox767676 написав: airmax78 написав:
Хлопці, а поясніть мені, звідки в нас проблеми з мобілізацією? Про цю війну наш сивочолий Гетьман попереджав з кожного свого білборду ще у 2019 році. Наш мудрий народ вирішив, що це така політична технологія "атопутіннападьот". І проголосував за казкового персонажа, за прості рішення, за людину, яка обіцяла припинити війну з росією якось дуже просто і легко ( до речі, багато хто з моїх одеських знайомих ще в грудні 2021 з піною у рота доводив мені що "їхтамнєт", тобто ми не воюємо з росією). 13.5 млн. українців свого часу вирішили ризикнути, проголосували за казку. По даних екзітполів, 80% з них були люди віком до 30 років. Нехай, навіть, серед них 50% жінки. Але в нас залишається 5.4 млн. чоловіків до 30 років. Супер ризикових хлопців. Де вони?
ви були невиїздний в перший місяць війни(сами писали)
билися в істериці головою об стіну у Львові
виїхали за якоюсь схемою, невизначеного ступеня сірості
напередодні війни влаштували грандремонт своїй прелєсті
тобто у повнномаштабну війну ви вірили не більше за інших
тому закінчуйте пропагувати свою інтелектуальну виключність, бо прєлєсть таки відійде фронтовікам-успіхам
Я був і залишаюсь абсолютно виїзним. Просто в перший тиждень після початку війни на кордоні панував повний хаос. Як тільки хаос спав - ніяких проблем вже не виникало. Ремонт зробив - каюсь. Набридло жити в оренді маючи вже третю власну квартиру. Про яку інтелектуальну виключність йдеться? Це ж було 2*2.
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Додано: Сер 03 кві, 2024 01:23
Hotab написав:katso
ваш керосин который "веса не имеет"
Счас подробнее.. почему «мой» керосин не имеет веса и к чему подмигивание?
Это пилотская поговорка, пилоты ее знают
Смысл в том что залив топлива под пробки, больше записанного, у пилота получается неучтенный запас топлива который в случае плохой погоды на аэродроме назначения даст больше возможностей для маневра при уходе на запасной. А в бумагах все пишется правильно чтоб не превыщать максимальный взлетный вес, проверить практически невозможно, т.к. разная плотность, разные расходы и т.п. - а если долетел и все ОК то тот керосин уже и сгорел и никто и не узнает про взлет с перевесом.
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